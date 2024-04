Expansion des activités de HoReCa : HOTELEX 2024 se termine par un succès retentissant

SHANGHAI, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- HOTELEX a plus de 31 ans d'histoire et d'expérience dans l'organisation d'expositions dans l'industrie HoReCa. En tant que l'une des plus grandes expositions d'équipements hôteliers et de services alimentaires au monde, HOTELEX est basée sur des formats commerciaux tels que Hotel Catering, F&B, Coffee, Baking, Bars, etc., offrant une « salle des achats » de haute qualité. Il s'agit d'une plateforme unique importante pour l'industrie de l'hôtellerie, qui permet d'intégrer des services de conseil et des produits internationaux et de promouvoir le développement de l'industrie mondiale de la restauration.

La 32e Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo, connue sous le nom de HOTELEX Shanghai 2024, qui fait partie de Tourism Plus Shanghai 2024, a récemment pris fin à Shanghai le 30 mars avec des réalisations et des félicitations importantes de la part des participants de l'industrie. Cet événement a attiré plus de 420 000 participants, dont un nombre record de 15 761 visiteurs internationaux, soit une augmentation étonnante de 80 % par rapport à l'année dernière! Cela démontre non seulement l'influence mondiale de l'exposition, mais reflète également le développement en plein essor et l'intérêt mondial pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration.

S'étendant sur une zone d'exposition de 400 000 mètres carrés, qui comprend 14 salles d'exposition avec plus de 3 000 marques et entreprises de premier plan. HOTELEX Shanghai 2024 a établi un nouveau record en attirant plus de 100 000 visiteurs lors de son ouverture. L'ambiance animée du site a révélé le dynamisme de l'écosystème de l'industrie et son potentiel de croissance future.

HOTELEX est devenu une référence pour l'industrie, mettant en évidence les tendances en matière d'innovation et de mise à niveau. L'exposition a couvert l'ensemble de la chaîne de l'hôtellerie et de la restauration, attirant des professionnels du monde entier pour des échanges et une collaboration. En plus de favoriser les échanges professionnels B2B, l'événement de cette année a également élargi son objectif pour inclure les marchés de consommation, en organisant diverses activités comme le Shanghai Coffee and Food Festival, qui a attiré beaucoup de foules, offrir des expériences de style marché qui ont amélioré l'appréciation du public de la culture gourmande et modifié subtilement les habitudes des consommateurs.

En outre, l'exposition a accueilli 11 compétitions professionnelles dans l'industrie, du café à la boulangerie, de la cuisine au mélange de cocktails, mettant en évidence les compétences et l'esprit innovant des talents de l'industrie, offrant au public un festin spectaculaire pour les yeux et le palais.

Avec la fin de l'exposition 2024, notre anticipation s'est déjà accrue pour HOTELEX Shanghai 2025. Il continuera de fournir une plateforme d'échange de l'industrie et d'explorer l'orientation future du développement de la restauration. Allons de l'avant ensemble et créons un avenir brillant pour l'industrie!

Ne manquez pas HOTELEX Shanghai 2025 du 30 mars au 2 avril au NECC (Shanghai) !

