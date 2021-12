Lancement du jeton TabTrader sur Gate.io

PREMIERS UTILISATEURS - 10 %

DISPONIBILITÉ GÉNÉRALE - 2 %

FONDS D'ADOPTION - 30 %

ÉQUIPES ET CONSEILLERS - 20 %

FONDS DE TRÉSORERIE - 38 %

Date de lancement : 01/12/2021, 13 h UTC+8

Pour participer à l'offre :

Inscrivez-vous et connectez-vous sur Gate.io

Suivez les étapes complètes de vérification de l'identité de l'utilisateur

Assurez-vous de disposer d'un solde suffisant de la devise prise en charge pour la vente

Signez le contrat d'achat sur Startup avant de passer des commandes

Attendez que la vente démarre sur Startup

Support 20 USDT : Obtenez 200 TTT, soit un total de 4 000 exemplaires. Pour participer à la vente de Startup, les utilisateurs devront avoir au moins le statut de VIP1. La participation à cet événement est gratuite.

TabTrader est une plateforme de trading qui prend en charge plus de 30 types d'échanges avec plus de 12 000 instruments. Le terminal de trading permet aux utilisateurs de réaliser des opérations en bourse partout et à tout moment depuis leur appareil mobile, avec les principales bourses de cryptomonnaies accessibles via une interface unifiée.

TabTrader est la plateforme d'agrégation d'échanges dominante avec plus de 1,6 million de téléchargements. Elle compte actuellement plus de 400 000 utilisateurs actifs sur ses applications Android et iOS, tandis que ses versions pour ordinateur de bureau et site Web sont en phase bêta.

Spécifications de TabTrader

TabTrader s'est donné pour mission de rendre l'investissement facile et accessible depuis un smartphone. « Nous avons commencé par une application mobile, parce que notre mission est de permettre aux gens du monde entier d'investir », a indiqué Kirill Suslov, cofondateur et PDG de TabTrader.

Les caractéristiques de TabTrader sont les suivantes :

Plus de 30 bourses et 12 000 instruments

Les clés API sont conservées sur un échange sous forme d'éléments cryptés ou sont sécurisées individuellement par les utilisateurs

Des graphiques et des indicateurs simples qui peuvent facilement être utilisés pour l'analyse technique

Suivi en temps réel de la profondeur du marché

Les traders reçoivent des alertes rapides et fiables, ce qui leur évite de devoir consulter les graphiques en permanence

Les utilisateurs peuvent trouver plus d'informations sur TabTrader dans le livre blanc.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Les personnes situées ou résidant aux États-Unis, en Corée du Nord, en Iran, au Venezuela, dans tout pays sanctionné tel que défini par l'OFAC, ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est interdit d'utiliser l'un des services proposés sur les sites Web de Raydium et de Solanium, ne sont pas autorisées à participer à cette vente de jetons.

Discord sera le canal principal pour toutes les nouvelles et les demandes concernant l'IDO.

Site Web de TabTrader

TabTrader pour iOS

TabTrader pour Android

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1700139/TTT_Free_Distribution.jpg

Contact :

Peter Lehto

Auteur

+31202170298

[email protected]

SOURCE TabTrader B.V.