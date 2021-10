Lancement du nouveau dispositif MolecuLightDX™ pour placer l'imagerie au lieu d'intervention lors de la prise en charge de blessures dans de nouveaux segments de marché en expansion

« Le i: X et le DX sont les seuls dispositifs de point de service disponibles dans le commerce pour permettre la détection en temps réel de la charge bactérienne élevée dans les plaies. Avec l'introduction du MolecuLightDX , nous sommes ravis d'élargir notre gamme de produits et de fournir des fonctionnalités supplémentaires pour ces segments du marché des soins des plaies », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight.

Plus précisément, le MolecuLightDX a les nouvelles fonctionnalités suivantes souvent requises dans ces segments :

Options complètes d'intégration du DME (dossier médical électronique) pour de multiples environnements de DME,

Interface utilisateur et flux de travail centrés sur le patient pour faciliter le suivi des patients et des plaies,

Un flux de travail administrateur et une capacité de configuration du système, et

Système de station d'accueil pour une recharge plus facile du dispositif.

Comme pour le i:X, le DX a la même mesure numérique précise et rapide de la plaie pour la documentation des procédures et de l'évolution de la plaie. Nouvellement disponible sur le DX, une fonction de mesure sans autocollant mesure automatiquement la zone de la plaie sans nécessiter de marqueurs.

« Avec l'extension de notre gamme de produits, nous pouvons désormais offrir aux cliniciens dans tous les contextes de soins les capacités inégalées de la plateforme MolecuLight, avec un ensemble de fonctionnalités et un prix correspondant à leurs besoins spécifiques », déclare Anil Amlani. « Les clients de MolecuLight continueront de bénéficier de notre soutien sans faille en matière d'activation et de formation sur les deux plateformes, y compris une formation sur site avec les patients, des cours et une certification en ligne, ainsi qu'un support continu en présentiel et à distance par notre équipe en charge des applications cliniques. »

De plus, toutes les procédures MolecuLight pourront faire l'objet d'un remboursement, selon les dispositions en place aux États-Unis et applicables aux dispositifs MolecuLight i:X et DX . Le parcours de remboursement comprend deux codes CPT® pour les actes du médecin qui effectue l'imagerie de la plaie par fluorescence en vue d'identifier la présence, le site et la charge bactériens, et pour le paiement de l'établissement pour le service de consultation externe de l'hôpital (HOPD) et le centre de chirurgie ambulatoire (ASC) dans le cadre d'une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC).

Le MolecuLightDX a reçu l'autorisation de la FDA pour la vente aux États-Unis, ainsi que le marquage CE et l'approbation de Santé Canada pour la disponibilité commerciale en Europe et au Canada.

Le MolecuLightDX sera exposé dans le stand de l'exposition MolecuLight à la prochaine conférence clinique, SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) Fall 2021, le dimanche 31 octobre 2021 à 9 h 00 au Caesars Palace à Las Vegas, Nevada. Pour demander une démonstration clinique du MolecuLightDX sur place, veuillez consulter le site www.moleculight.com ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs au lieu d'intervention au marché mondial du traitement des plaies pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Pour télécharger les images :

Contact : Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., tél. : +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659864/hands_100_cropped_tight_low.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659863/deviceScreens_259_edited_low_res.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659865/Patient1_351_edited_low_res.jpg

Related Links

www.moleculight.com



SOURCE MolecuLight Inc.