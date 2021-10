Lancement du premier programme mondial de la FIFA « Football à l'école » au KISS

En inaugurant le programme, fruit du partenariat entre la FIFA et le KISS, Shri Patnaik a déclaré : « Investir dans le sport, c'est investir dans la jeunesse et l'avenir. » Shri Patnaik, qui a un bilan insurmontable dans la promotion du sport dans l'Odisha et dans tout le pays, a félicité le KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) et le KISS pour avoir créé un écosystème propice à la canalisation de la passion du sport au cours des deux dernières décennies.

Le Dr Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS, était en contact avec le Président de la FIFA depuis un an et demi pour le programme Football for Schools de la FIFA, qui a été lancé au KISS pour la première fois dans le monde.

Le Dr Nik Gugger, député suisse, et M. Gianni Infantino, président de la FIFA, ont assisté virtuellement à la cérémonie de lancement, tandis que M. Samanta, M. Kushal Das, secrétaire général de l'AIFF, M. Youri Djorkaeff, directeur général de la Fondation FIFA et d'autres dignitaires étaient présents en personne.

Le Dr Nik Gugger a salué la contribution du Dr Samanta au sport : « Cette toute première initiative du programme Football for Schools de la FIFA dans le monde est le résultat de la contribution inlassable du Dr Samanta dans le domaine du sport. »

Félicitant le ministre en chef de l'Odisha pour ses initiatives révolutionnaires en matière de promotion du sport, M. Gianni Infantino a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le lancement de Football for Schools en Inde aujourd'hui, l'un des premiers pays au monde où il a été introduit. » Sous la direction du Dr Samanta, le KIIT et le KISS créent des infrastructures sportives et soutiennent les sportifs depuis 2005.

« Sous la direction visionnaire de Shri Naveen Patnaik, l'Odisha est devenu une plaque tournante du sport et Bhubaneswar une capitale du sport. Il n'a pas oublié d'encourager le sport à la base », a déclaré le Dr Samanta. Il a promis tout le soutien du KIIT et du KISS pour la mise en œuvre du programme.

Dans la foulée, un atelier de renforcement des capacités de trois jours - Formation des formateurs - a été organisé par la FIFA au KISS à partir du 25 octobre, auquel ont participé 100 professeurs d'éducation physique de l'Odisha et plus de 100 joueurs de football du KIIT et du KISS.

