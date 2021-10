O primeiro programa FIFA Football for School do mundo lançado no KISS

No lançamento do programa, um resultado de parceria entre a FIFA e o KISS, Shri Patnaik disse: "O investimento em esportes é o investimento na juventude e no futuro." Shri Patnaik, que tem um histórico insuperável na promoção de esportes em Odisha e em todo o país, parabenizou o KIIT e o KISS por criarem um ecossistema condutivo na canalização da paixão pelos esportes nas últimas duas décadas.

O Dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT e KISS, esteve em contato com o Presidente da FIFA no último anos e meio para o programa Futebol da FIFA para Escolas, que foi iniciado no KISS pela primeira vez no mundo.

A cerimônia de lançamento foi apresentada virtualmente pelo Dr. Nik Gugger, Honorável MP, da Suíça e pelo Sr. Gianni Infantino, presidente da FIFA, enquanto o Dr. Samanta; o Sr. Kushal Das, Secretário Geral – AIFF; o Sr. Youri Djorkaeff, CEO - FIFA Foundation e outros dignitários estavam pessoalmente presentes.

Parabenizando as contribuições do Dr. Samanta aos esportes, o Dr. Nik Gugger disse: "Esta primeira e inédita iniciativa do programa Football for Schools da FIFA no mundo é um resultado da contribuição incansável do Dr. Samanta no campo dos esportes."

Parabenizando o Ministro-chefe de Odisha por suas iniciativas revolucionárias na promoção dos esportes, o Sr. Gianni Infantino afirmou: "Estamos muito satisfeitos em ver o Football for Schools ser lançado hoje na Índia, um dos primeiros países do mundo onde foi introduzido." Sob a orientação do Dr. Samanta, KIIT e KISS têm criado infraestrutura esportiva e apoiado atletas desde 2005.

"Sob a liderança visionária de Shri Naveen Patnaik, Odisha tornou-se um centro esportivo e Bhubaneswar uma capital dos esportes. Ele não esqueceu de nutrir os esportes de base", disse o Dr. Samanta. Ele prometeu todo o apoio do KIIT e do KISS para a implementação do programa.

Na fase de preparação, uma oficina de três dias para reforço de capacidades – "Train the Trainer" (Treinar o treinador) foi conduzida pela FIFA na KISS a partir de 25 de outubro, com a participação de 100 professores de educação física de Odisha e mais de 100 jogadores de futebol do KIIT e do KISS.

