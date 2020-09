Lancement officiel d'AWE2021

Jiang Feng, président de l'organisateur de l'AWE, la China Household Electrical Appliances Association (CHEAA), révèle que l'AWE s'intégrera à un écosystème technologique plus innovant, plus ouvert et plus inclusif.

L'AWE2021, un moteur de confiance pour l'industrie

L'AWE a observé toute une décennie de changements depuis sa création à Shanghai en 2011. Au cours des dix dernières années, l'événement est passé d'une exposition d'appareils ménagers à un salon international consacré aux appareils électroménagers, à l'électronique, à la maison intelligente, au divertissement intelligent, à l'IdO, à l'IA et à la 5G.

Après l'annonce de la fusion d'AWE2020 et d'AWE2021, 95 % des exposants ont immédiatement confirmé leur participation, ce qui reflète pleinement leur reconnaissance à l'égard de l'AWE et leur confiance envers les perspectives de l'industrie.

L'édition 2021 de l'AWE marquera le retour virtuel, et physique, de l'événement. Il n'y a aucun doute que cette nouvelle stimulera la confiance de l'industrie et qu'elle encouragera ses acteurs à sortir de l'ombre du COVID-19, tout en maintenant une croissance de haute qualité.

Les transformations technologiques en vedette lors de l'AWE2021

Occupant une surface d'exposition de plus de 140 000 mètres carrés, les 11 salles d'AWE2021 seront divisées en quatre zones : Smart Home Zone (maison intelligente), Consumer Electronics Zone (produits électroniques grand public), Smart Kitchen Zone (cuisine intelligente) et Ecology and Health Care Zone (écologie et soins de santé). De plus, l'AWE2021 et 36Kr feront équipe pour construire une « Unexpected Infinite City » (ville infinie étonnante) qui combinera divertissement et interactivité pour rendre le célèbre parc technologique de l'AWE encore plus amusant et attrayant.

Il est important de noter que l'AWE2021 lancera également une série d'activités virtuelles, y compris des forums, des spectacles et des diffusions en direct sur le nuage, afin d'attirer l'attention des visiteurs en ligne.

L'AWE2021, un champion de l'industrie

Lors de l'AWE2019, la chaîne CCTV a accordé trois semaines consécutives de couverture médiatique à l'événement, lui consacrant huit de ses émissions réputées et plus de 200 minutes de reportages approfondis. En 2021, l'AWE continuera de travailler avec des médias reconnus locaux et internationaux en vue de produire des reportages fouillés et multidimensionnels.

Le forum connexe de l'AWE, le « China Home Appliance Development Summit », sera rebaptisé « AWE Global Summit Forum » à partir de 2021. Par ailleurs, les entreprises ayant porté un produit candidat au prix AWE 2020 pourront se présenter de nouveau lors de l'édition 2021, en raison du report de l'AWE2020.

