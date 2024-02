Lancement officiel de CAVAN AUTO avec pour mission « One Mile One Smile »

BEIJING, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 27 janvier, CAVAN AUTO, une marque de véhicules à énergie nouvelle (NEV), a marqué son entrée officielle sur le marché par un événement de lancement, judicieusement intitulé « One Mile One Smile » (un kilomètre, un sourire). Fondée en partenariat avec Foton, le plus grand constructeur chinois de véhicules utilitaires, Bosch Ventures et Boyuan Capital, SinoHytec et BAIC Capital, CAVAN a pour objectif de favoriser un avenir de transport durable sans émission de carbone, de développer une architecture de plateforme intelligente propriétaire pour les véhicules à énergie nouvelle et de construire un nouvel écosystème commercial dans ce domaine. En tirant parti des technologies de pointe en matière d'énergies renouvelables (ER), CAVAN s'efforce d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients dans le monde entier, d'introduire des solutions innovantes en matière d'énergies renouvelables et d'ouvrir la voie à un avenir neutre en carbone dans le domaine des transports.

CAVAN adopte stratégiquement les technologies de l'électricité pure et de la pile à combustible à hydrogène, en se concentrant sur trois produits principaux de la plateforme : les fourgonnettes commerciales, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds. La conception de ces véhicules comprend des éléments uniques comme la construction légère, des groupes motopropulseurs à haut rendement, des capacités d'autonomie étendues, des systèmes d'intelligence avancés et un confort supérieur. CAVAN se prépare à lancer son premier produit sur le marché en 2024.

Dans sa volonté d'être un leader dans le domaine de la plateforme complète de véhicules et des technologies RE, CAVAN a développé son architecture propriétaire Master, qui accorde la priorité à l'innovation dans la plateforme globale de véhicules, y compris l'architecture électronique et électrique, les piles à combustible, le stockage de l'hydrogène, ainsi que la batterie, le moteur et les systèmes de contrôle électrique.

CAVAN accorde la priorité à la valeur axée sur le client grâce à des solutions d'énergie renouvelable complètes qui répondent aux besoins des utilisateurs en matière de véhicules, de mobilité intelligente, de recharge et de gestion de l'énergie. L'engagement de l'entreprise en matière de développement durable s'étend à la construction d'un écosystème sans carbone couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur en établissant une chaîne d'approvisionnement sans carbone, en développant des installations de production neutres en carbone et en créant des produits sans carbone. Ce faisant, le CAVAN vise à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040.

CAVAN a dévoilé son logo lors de l'événement : le « C » symbolise son engagement en faveur d'un avenir à faible émission de carbone, le « N » représente la nouvelle énergie et la nature, soulignant l'objectif d'un transport durable et respectueux de la nature. Le segment « AVA » reflète les 3A de l'entreprise : Avancées en matière de technologies des énergies renouvelables, Avancées en matière de concepts de design et Avancées en matière de qualité.

Dévouée à sa mission « One Mile One Smile », CAVAN s'efforce de dépasser les attentes en proposant des services de véhicules intelligents, en étant à la pointe des plateformes et des technologies d'énergie renouvelable, et en encourageant un modèle d'entreprise progressiste et durable au sein d'un écosystème d'énergie verte.