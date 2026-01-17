Lancement officiel du LiberNovo Omni Moss Green

Livraison dans toute l'UE à partir du 17 janvier (CET)

HONG KONG, 17 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo, le pionnier des sièges ergonomiques dynamiques, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel en Europe de la variante Moss Green de son siège phare, le LiberNovo Omni. Suite à une forte demande après sa révélation initiale, l'édition Moss Green est maintenant disponible dans toute l'UE, marquant une étape clé dans l'expansion 2026 de LiberNovo, conçue pour soutenir les performances pendant de longues heures dans les espaces de travail domestiques et hybrides modernes.

Conçu pour la présence

L'édition Moss Green offre une solution ergonomique complète pour les flux de travail intensifs. Conçu pour les programmeurs, les professionnels à distance, les créatifs et les joueurs, il fournit une assistance adaptative continue tout au long de la journée, guidée par un principe unique : Soutien de la motion. Défini par le confort.

Raffinement de la couleur et du confort

Inspirée par la mousse des forêts, la teinte Moss Green allie un vert profond à une douce chaleur pour créer un espace de travail calme et discret, ancré dans les principes du design biophilique. L'édition présente également une surface raffinée à poils courts qui est douce, respirante et agréable à la peau pour un usage quotidien, associée à une durabilité à la pointe de l'industrie, y compris une résistance à l'abrasion testée au-delà de 50 000 cycles, Grade 4 pilling resistance after 5,000 cycles, et Grade 4 dry color fastness.

Intelligence ergonomique

L'édition Moss Green conserve le système complet de soutien dynamique de la LiberNovo Omni, conçu pour répondre en permanence aux mouvements naturels du corps. Les éléments clés comprennent l'alignement lombaire adaptatif, le dossier Bionic FlexFit multi-pivot et quatre modes d'inclinaison allant de 105° pour un travail concentré à 160° avec OmniStretch pour une décompression profonde de la colonne vertébrale.

Remises à durée limitée et prix UE

Pour célébrer le lancement européen de , les clients peuvent bénéficier de remises limitées dans le temps sur les offres groupées Moss Green, avec des réductions allant jusqu'à 37 % sur le prix de vente conseillé.

Points forts de la tarification dans l'UE

Offre groupée de base : 995 € (prix de vente conseillé : 1 437 €)

Pack standard : 1 052 € (prix de vente conseillé : 1 656 €)

Pro Bundle : 1 105 € (prix de vente conseillé : 1 765 €)

Ensemble de luxe : 2 094 € (prix de vente conseillé : 3 312 €)

Les 500 premières commandes européennes de plus de 900 euros recevront un ensemble exclusif de trois pièces, comprenant un masque en soie pour les yeux, un sac fourre-tout écologique et un coussin de soutien pour les pieds.

Disponibilité et commande dans l'UE

Ouverture de la vente officielle : 17 janvier 2026 à 09:00 (CET)

Fin de la vente officielle : 17 mars 2026 à 09:00 (CET)

Toutes les commandes de l'UE sont expédiées par l'intermédiaire d'un service de traitement rapide et direct.

Découvrez les configurations et commandez sur : https://libernovo.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863262/20260116_123001.jpg