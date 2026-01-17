LiberNovo Omni Moss Green offiziell vorgestellt

Versand in der gesamten EU ab 17. Januar (CET)

HONG KONG, 17.Januar 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo, der Pionier für dynamisches ergonomisches Sitzen, gab heute die offizielle europäische Markteinführung der moosgrünen Variante seines Flaggschiffs, des LiberNovo Omni, bekannt. Aufgrund der großen Nachfrage nach der ersten Vorstellung ist die Moss Green Edition nun in der gesamten EU erhältlich. markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansion von LiberNovo im Jahr 2026, die darauf ausgelegt ist, die Leistung über lange Zeiträume in modernen Heim- und Hybridarbeitsplätzen zu unterstützen.

Entwickelt für Präsenz

Die Moss Green Edition bietet eine umfassende ergonomische Lösung für intensive Arbeitsabläufe. Es wurde für Programmierer, Remote-Profis, Kreative und Gamer entwickelt und bietet den ganzen Tag über kontinuierliche, adaptive Unterstützung, die sich an einem einzigen Prinzip orientiert: Unterstützung durch Antrag. Definiert durch Komfort.

Farbe & Komfort Veredelung

Der von Waldmoos inspirierte Farbton Moss Green verbindet tiefes Grün mit sanfter Wärme, um einen ruhigen, unaufdringlichen Arbeitsplatz zu schaffen, der auf biophilen Designprinzipien beruht. Die Edition bietet außerdem eine verfeinerte, kurzflorige Oberfläche, die sich weich, atmungsaktiv und hautfreundlich anfühlt und für den täglichen Gebrauch geeignet ist, gepaart mit branchenführender Strapazierfähigkeit, einschließlich Abriebfestigkeit, die über 50.000 Zyklen hinaus getestet wurde, Pillingresistenz der Klasse 4 nach 5.000 Zyklen und Trockenechtheit der Klasse 4.

Ergonomische Intelligenz

Die Moss Green Edition behält das komplette Dynamic Support System des LiberNovo Omni bei, das entwickelt wurde, um kontinuierlich auf die natürlichen Bewegungen des Körpers zu reagieren. Zu den wichtigsten Elementen gehören die adaptive Lendenwirbelausrichtung, die mehrfach schwenkbare Bionic FlexFit-Rückenlehne und vier Neigungswinkel, die von 105° für konzentriertes Arbeiten bis zu 160° mit OmniStretch für tiefe Dekompression der Wirbelsäule reichen.

Zeitlich begrenzte Rabatte und EU-Preise

Zur Feier der europäischen Markteinführung von können Kunden zeitlich begrenzte Rabatte auf alle Moss Green-Pakete in Anspruch nehmen und dabei bis zu 37 % gegenüber dem UVP sparen.

Höhepunkte der EU-Preisgestaltung

Basis-Paket: 995 € (UVP 1.437 €)

Standard-Paket: 1.052 € (UVP 1.656 €)

Pro-Paket: 1.105 € (UVP 1.765 €)

Deluxe-Paket: 2.094 € (UVP 3.312 €)

Die ersten 500 EU-Bestellungen über 900 € erhalten ein exklusives dreiteiliges Geschenkset, das eine Seidenaugenmaske, eine Öko-Tasche und ein stützendes Fußbankkissen enthält.

EU-Verfügbarkeit & Bestellung

Der offizielle Verkauf ist eröffnet: 17. Januar 2026 um 09:00 Uhr (MEZ)

Offizieller Verkauf endet: 17. März 2026 um 09:00 Uhr (MEZ)

Alle EU-Bestellungen werden schnell und direkt vom Lager aus versandt.

Konfigurationen erkunden und bestellen unter: https://libernovo.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863262/20260116_123001.jpg