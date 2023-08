Lancement officiel du projet pilote de neutralité carbone dans la zone de coopération numérique et d'innovation écologique Chine-UE (Taicang)

BEIJING, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 août 2023, la réunion de lancement du projet pilote de neutralité carbone dans la zone de coopération numérique et d'innovation écologique Chine-UE (Taicang) s'est tenue à Beijing, en Chine. La réunion a été organisée conjointement par le Bureau de coopération Chine-UE pour la neutralité carbone (CECCO), le Centre de coopération économique et technologique internationale du ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) et le gouvernement municipal de Taicang. De hauts fonctionnaires chinois du ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT), du ministère de l'écologie et de l'environnement (MEE), du gouvernement provincial de Jiangsu, du gouvernement municipal de Suzhou et du gouvernement municipal de Taicang ont participé à la réunion de lancement, aux côtés de représentants d'entreprises chinoises et européennes et d'experts industriels des secteurs de la politique, de l'énergie et des ressources, de l'industrie, de la finance, de la numérisation et de la certification, afin d'apporter leur soutien à la mise en œuvre du projet pilote.

Carbon-Neutrality Pilot Project in the China-EU (Taicang) Green and Digital Innovation Cooperation Zone was officially launched

Au cœur du projet pilote Chine-UE (Taicang) se trouve un « parc industriel numérique à bilan carbone neutre », implanté dans la ville de Taicang, dans la province de Jiangsu, au sein de la région du delta du fleuve Yangtze en Chine, à proximité de Shanghai. Cette zone en développement devrait accueillir une population estimée à environ 150 000 résidents et a pour ambition de parvenir à une neutralité carbone d'ici 2028, en mettant en place un système numérique qui permettra de suivre l'empreinte carbone sur l'ensemble de la zone.

Le projet pilote Chine-UE (Taicang) a défini des objectifs et des axes d'action dans huit domaines clés : planification, gouvernance numérique, énergie, recyclage des ressources, industrie, construction, mobilité et logistique, ainsi que mode de vie. En considérant toute la zone comme une cité laboratoire pour la neutralité carbone, une série de sous-projets sont actuellement en cours de conception. Ils se concentrent sur des thématiques telles que l'infrastructure énergétique verte, l'économie circulaire, un mode de vie en accord avec une hausse de 1,5 degré de la température, des communautés durables, ainsi qu'une gestion entièrement numérique et transparente de l'empreinte carbone. Jusqu'à présent, une feuille de route et un plan de mise en œuvre pour parvenir à une neutralité carbone ont été élaborés grâce aux efforts conjoints d'institutions partenaires chinoises et européennes. Parmi ces partenaires figurent l'Institut chinois de conception et de recherche sur les normes de construction (CBS) du China Construction Technology Group (CCTC), Power China HuaDong Engineering Corporation (HDEC), Roland Berger (Allemagne), Dassault (France), TÜV Rheinland (Allemagne), entre autres.

Le lancement du projet pilote Chine-UE (Taicang) constitue une action concrète entreprise conjointement par les partenaires des secteurs privés chinois et européens engagés dans la transition écologique numérique. Avec le soutien des sphères publiques et des organisations sociales, cette initiative vise à réaliser les Objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030 (ODD 2030).

Davantage d'entreprises et d'institutions chinoises et européennes sont encouragées à participer et à partager les opportunités générées par le marché croissant de la neutralité carbone émanant de ces projets pilotes et à prendre des mesures pour favoriser l'innovation dans la gouvernance mondiale en matière de climat.

Contexte général

Suite à un consensus établi lors du dialogue de haut niveau entre la Chine et l'Union européenne, un « comité d'experts de haut niveau » a été mis en place dans les domaines du développement durable. Ce comité a pour objectif de guider la mise en œuvre de projets pilotes de coopération Chine-UE axés sur l'innovation en faveur de la neutralité carbone, également désignés sous le nom de « projets pilotes Chine-UE ». Ces initiatives sont élaborées en tirant parti des plateformes existantes d'échanges, de dialogues et des mécanismes de coopération Chine-UE dans divers domaines du développement durable, ainsi que de la « conférence sur le développement vert et durable ».

Au sein du cadre de la « conférence sur le développement vert et durable », l'initiative « Earth Aspiration Action (E2A) » a été lancée grâce à la collaboration de plus de 40 agences gouvernementales, d'organisations sociales, d'instituts de recherche, d'institutions financières et d'entreprises de premier plan en provenance de pays tels que la Chine, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Danemark et la Suède. Parmi les entreprises impliquées, on retrouve ABB (Suisse), EDF (France), RINA (Italie), le groupe Deutsche Börse (Allemagne), etc. Les opportunités de coopération sont partagées et développées en collaboration au sein de ce réseau international de partenaires, lequel englobe 28 projets pilotes Chine-UE sélectionnés en 2022. Ces projets couvrent 13 pays différents, dont la Chine, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Finlande, etc.

Actuellement, le secrétariat de la China Green Sustainable Development Association (CGSDA) sollicite des projets pilotes ainsi que des partenaires pour l'année 2024. Cette démarche est ouverte aux candidatures venant du monde entier.

Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse : [email protected]

China Green Sustainable Development Association (CGSDA)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2182317/image_5003946_25985199.jpg

SOURCE China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO)