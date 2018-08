Lancer Skincare poursuit son expansion mondiale en partenariat avec le leader omnicanal des produits de beauté d'Asie, le Luxasia Group

LOS ANGELES, August 23, 2018 /PRNewswire/ --

Jadis un secret jalousement gardé des visages les plus célèbres du monde et de l'élite Hollywoodienne, Lancer Skincare étend son empreinte de détail internationale au marché asiatique.

Forte du succès du lancement de Lancer Skincare avec Apotheca Beauty à Dubaï, au Kuwait et en Arabie saoudite, Lancer Skincare suit une nouvelle trajectoire en s'associant au Luxasia Group pour offrir l'expertise en soins de la peau de la marque à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et à Macao.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/734233/Lancer_Logo.jpg )





En tant que partenaire de mise sur le marché leader du secteur des produits de beauté en Asie, Luxasia met en œuvre une approche axée consommateur de pair avec une intelligence de marché localisée assurant une expérience d'achats au détail transparente pour ses clientes. Avec un siège à Singapour, Luxasia ouvre les portes à de nouveaux marchés, distribuant par le biais d'un vaste réseau de détaillants à Singapour, en Malaisie, à Taiwan, à Hong Kong, en Chine, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam et au Myanmar.

Le partenariat entre le Luxasia Group et Lancer Skincare reflète la croissance continue et la demande mondiale qui existe pour Lancer Skincare et rend les soins pour la peau de luxe axés sur les résultats du Dr. Lancer accessibles au monde entier. Dans la vraie approche « de la pratique au produit » de Lancer Skincare, les consommatrices de produits de beauté d'Asie découvriront les produits développés par des dermatologues, créés à Beverly Hills et sélectionnés pour leurs exigences spécifiques en soins pour la peau.

Tracey Sameyah, PDG de Lancer Skincare, a déclaré, « Nous occupons une position unique sur le marché avec les innovations d'un dermatologue praticien de renommée mondiale aux commandes, et celles émanant de notre pratique médicale ultra prestigieuse, Lancer Rx Dermatology. Alimenté par le culte des stars et les visages les plus célèbres du monde, Lancer Skincare fournit des résultats réels basés sur des ingrédients et une technologie auxquels ils peuvent faire confiance. Le marché asiatique est une région stratégique clé pour Lancer Skincare et, en partenariat avec Luxasia, notre vision solide, synergiste et unifiée portera Lancer Skincare à de nouveaux sommets. »

Karen Ong, directrice nationale de Luxasia Singapour, poursuit, « Le Luxasia Group est ravi de ce partenariat avec Lancer Skincare. Avec la demande croissante des consommatrices de plus en plus aisées d'Asie Pacifique pour des produits de soins pour la peau de haute qualité, le modèle de distribution de marque omnicanal de Luxasia permet à Lancer Skincare de pénétrer extensivement le marché pour établir sa marque. Grâce à Escentials, notre label de produits de beauté spécialisés, soigneusement sélectionnés pour des consommatrices éclairées, nous nous réjouissons à l'idée de faciliter l'accès aux produits Lancer Skincare pour les consommatrices d'Asie Pacifique. »

À propos du Dr. Harold Lancer :

Le Dr. Lancer, qui est originaire de Montréal, au Canada, a passé sa jeunesse dans le Connecticut, suivi ses études pré-médicales de premier cycle à l'Université Brandeis de Boston, dans le Massachussetts, et puis obtenu sa licence de médecine à l'Université de Californie, à San Diego. Dr. Lancer a complété sa résidence à la Harvard Medical School et un programme de spécialisation en chirurgie plastique à l'hôpital Tel Hashomer de Tel Aviv, suivi d'un internat au St. John's Hospital for Diseases of the Skin. Il est retourné en Californie du Sud où il a obtenu son certificat de spécialité en dermatologie en 1983 et ouvert son cabinet à Beverly Hill.

Aujourd'hui, il maintient une clientèle mondiale active de plus de 30 000 personnes, y compris certains des visages les plus beaux et les plus reconnaissables du monde, qui font tous confiance à son expertise, sa technologie d'avant-garde et, naturellement, sa gamme étonnante de produits.