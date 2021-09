Lanny J. Davis, avocat de l'homme d'affaires ukrainien Dmytro Firtash, demande aux présidents Biden et Zelensky de distinguer les « mythes » des « faits » concernant M. Firtash lors de leur rencontre à la Maison Blanche aujourd'hui

M. Davis a rédigé un article d'opinion réfutant les mensonges selon lesquels M. Firtash aurait eu des contacts avec Giuliani ou quiconque pour aider Trump à déterrer des informations sur le président Biden

WASHINGTON, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, avocat de l'homme d'affaires ukrainien Dmytro Firtash, a demandé aujourd'hui au président américain Joe Biden et au président ukrainien Volodymyr Zelensky de distinguer les mythes des faits concernant leur client, M. Firtash. Les présidents se réunissent aujourd'hui à la Maison Blanche, et M. Davis leur a rédigé un long article dont il est l'auteur et qu'il a posté ce matin dans RealClearDefense, un important média spécialisé dans la politique de défense, la sécurité nationale et les affaires étrangères. L'article de Davis, qui peut être consulté ici, présente et réfute des exemples spécifiques de mensonges sur M. Firtash qui ont été largement publiés dans les médias américains et européens.

Davis, avocat et plaideur à Washington D.C. depuis plus de 40 ans, est rejoint dans la défense de M. Firtash par le célèbre et ancien procureur américain Dan Webb, président du cabinet d'avocats Winston & Strawn.

Selon l'article, en 2013, il y a plus de 8 ans, les procureurs fédéraux de Chicago ont annoncé l'inculpation de M. Firtash pour un « stratagème » visant à corrompre des fonctionnaires indiens - mais ils n'ont jamais affirmé que M. Firtash ait versé des pots-de-vin. Pourtant, les médias américains et européens publient à maintes reprises et à tort que M. Firtash est accusé de « corruption » - malgré le langage clair de l'acte d'accusation. En outre, aucune autorité indienne, après avoir apparemment enquêté sur les allégations, n'a jamais accusé un fonctionnaire indien ou M. Firtash de faire partie d'un tel « complot ».

L'article de M. Davis réfute directement les affirmations largement publiées selon lesquelles M. Firtash aurait pris contact avec l'ancien maire de New York Rudy Giuliani ou ses associés pour les aider, ainsi que l'ancien président Trump, dans leurs efforts visant à « salir le président Biden et son fils ».

« Cela n'est jamais arrivé - jamais, directement ou indirectement », a déclaré Davis.

Dans son article, M. Davis a rappelé aux présidents Biden et Zelensky que, parmi leurs nombreuses positions et valeurs communes, ils « affrontent les brimades et les mensonges de l'ancien président Donald Trump. » Il a demandé aux présidents de rejeter la culpabilité par association et les « insinuations totalement fausses » selon lesquelles M. Firtash était lié à Giuliani et à l'ancien président Trump.

« Dmytro Firtash est innocent », a déclaré M. Davis. « Il n'a participé à aucun système de corruption et, de plus, il ne devrait pas être extradé vers les États-Unis puisque le tribunal autrichien a trouvé des preuves que la demande d'extradition démontrait une 'motivation politique' inadmissible en vertu du traité d'extradition entre les États-Unis et l'Autriche. »

M. Davis a terminé son intervention en adressant une dernière requête aux présidents Biden et Zelensky :

« Les faits et la vérité devraient compter devant le tribunal de l'opinion publique... Nous espérons que [les présidents Biden et Zelensky] résisteront à la tentation d'être influencés par des mythes répétés et de fausses insinuations, peu importe combien de fois ils sont répétés sur Google, comme substituts de la vérité. »

« L'ère dystopique des mensonges et des 'faits alternatifs' de Donald Trump devrait être terminée », a conclu M. Davis.

M. Davis a exprimé l'espoir qu'une fois que M. Firtash aura été disculpé de ces accusations sans fondement, ses prises de position publiques en faveur d'une « Ukraine indépendante et forte » - en référence à un éditorial publié précédemment - seront utiles aux présidents Biden et Zelensky pour aider l'Ukraine dans les mois et les années à venir.

