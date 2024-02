LANZAJET KONDIGT $30 MILJOEN INVESTERING AAN VAN SOUTHWEST AIRLINES OM DE GROEI VAN HET BEDRIJF TE VERSNELLEN EN DE PRODUCTIE VAN DUURZAME VLIEGTUIGBRANDSTOF IN DE V.S. TE BEVORDEREN

LanzaJet is van plan Southwest Airlines te ondersteunen met Amerikaanse SAF-productie en met de ontwikkeling van ethanol uit landbouwafval met SAFFiRE Renewables

CHICAGO, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc. (LanzaJet) een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, heeft vandaag aangekondigd dat Southwest Airlines Co. (Southwest) van plan is om een bedrag van 30 miljoen dollar in LanzaJet te investeren. De overeenkomst tussen LanzaJet en Southwest heeft als doel een productiefaciliteit voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te ontwikkelen en samen te werken om de activiteiten van een technologiebedrijf waarin Southwest heeft geïnvesteerd en dat maïsstoof in ethanol omzet, te bevorderen: SAFFiRE Renewables, LLC (SAFFiRE).

LanzaJet is van plan om projectontwikkeling te starten voor de SAF-productiefaciliteit in de Verenigde Staten, met Southwest als de belangrijkste SAF-afnemer. De bioraffinaderij zal naar verwachting profiteren van LanzaJet's baanbrekende technologie, die de capaciteit heeft om de productie op te schalen naar het niveau dat nodig is om de luchtvaart koolstofvrij te maken. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van algemeen beschikbare en duurzame grondstoffen, opkomende commerciële oplossingen op basis van reststoffen en veelbelovende rentabiliteit. LanzaJet gaat ook de inspanningen van Southwest ondersteunen om SAFFiRE's technologie voor het verwerken van maïsstoof in ethanol, op de markt te brengen.

"De VS is een ongelooflijk belangrijke markt voor ons. Het is onze thuisbasis, waar onze technologie is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, de locatie van onze en 's werelds eerste commerciële ethanol-naar-SAF-fabriek. Dit biedt een enorme kans om de bestaande Amerikaanse biobrandstoffen- en ethanolindustrie te ondersteunen dankzij onze toonaangevende ethanol-to-SAF-technologie," zegt Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "Met dit akkoord tussen Southwest en LanzaJet vormen zij een sterk tweetal dat het potentieel heeft om de SAF-waardeketen te integreren en de Amerikaanse ethanol-, luchtvaart- en biobrandstofindustrie te verdubbelen. Dankzij onze samenwerking komen wij dichter bij onze doelstellingen om de luchtvaart koolstofvrij te maken door de SAF-productie in de Verenigde Staten verder op te schalen en tegelijkertijd het potentieel van de Amerikaanse ethanolindustrie aan te boren om de volgende generatie van SAF-productie te versnellen."

De Amerikaanse faciliteit die LanzaJet gaat ontwikkelen is ook bedoeld voor de conversie van SAFFiRE's cellulose-ethanol in SAF.

"We nemen de volgende stap op ons duurzaamheidstraject op weg naar onze netto nul-doelstelling in 2050," aldus Bob Jordan, President & CEO van Southwest Airlines. "We kijken uit naar de samenwerking met LanzaJet, dat het potentieel heeft om een belangrijke technologie te ontwikkelen, waarbij Southwest meer mogelijkheden worden geboden om schaalbare SAF te verkrijgen. Dit zal in belangrijke mate meespelen bij het behalen van onze milieuduurzaamheidsdoelstelling om tegen 2030 10% van onze vliegtuigbrandstofconsumptie te vervangen door SAF."

De investering van Southwest volgt op de opening van LanzaJet Freedom Pines Fuels - 's werelds eerste ethanol-naar-SAF-fabriek op commerciële schaal. De historische fabriek in Soperton, Georgia, zal naar verwachting SAF en hernieuwbare diesel produceren uit koolstofarme en duurzame ethanol met ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). LanzaJet Freedom Pines Fuels dient als blauwdruk voor het gebruik van unieke innovatie om de SAF-productie op te schalen en maakt LanzaJet's streven naar een productie van 4 miljard liter SAF in 2030 mogelijk.

Southwest voegt zich bij LanzaJet's portfolio van investeerders en financiers waaronder aandeelhouders British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co, Shell en Suncor Energy en financiers zoals Microsoft's Climate Innovation Fund, Breakthrough Energy en All Nippon Airways (ANA).

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone technologieën te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

