LANZAJET KONDIGT EERSTE INVESTERING aan van $ 20 miljoen DOOR GROUPE ADP, de wereldwijde luchthavenexploitant

Investering door luchthaveneigenaar en -exploitant in technologie en ontwikkeling voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) ondersteunt de groei van LanzaJet en speelt een belangrijke rol in het SAF-ecosysteem

CHICAGO, 17 May 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, heeft vandaag een investering van $ 20 miljoen aangekondigd van Groupe ADP, de wereldleider op het gebied van luchthavenontwerp en -operaties. Met de investering kan LanzaJet verder bouwen aan haar vermogen en capaciteit om haar duurzame procestechnologie voor vliegtuigbrandstof (SAF) wereldwijd in te zetten.

"We blijven de basis leggen voor de opbouw van de SAF-industrie in de hele waardeketen. Met deze belangrijke bijdrage van Groupe ADP - een primeur in de industrie - zullen we LanzaJet's technologische uitrol en wereldwijde groei uitbreiden," zegt Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "We gaan samenwerken aan de uitbreiding van de productie en logistiek van duurzame vliegtuigbrandstof naar de luchthavens. Terwijl wij luchtvaartmaatschappijen en klanten van Groupe ADP wereldwijd ondersteunen, is de industrie actief om de decarbonisatie te bevorderen.

ADP's investering in LanzaJet komt op het moment dat het bedrijf onlangs LanzaJet Freedom Pines Fuels opende, ' s werelds eerste commerciële ethanol-naar-SAF-fabriek. De historische fabriek in de Verenigde Staten produceert SAF en hernieuwbare diesel uit koolstofarme en duurzame ethanol en behaalt de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). LanzaJet Freedom Pines Fuels dient als een blauwdruk voor het gebruik van unieke innovatie om de SAF-productie op te schalen en maakt hiermee LanzaJet's ambitie voor een miljard liter SAF-productie in 2030 waar.

"Koolstofarme luchtvaart zal niet van de grond komen zonder de transformatie van luchthavens in energiehubs met een reeks koolstofarme oplossingen. De revolutie in de luchthavens moet nu plaatsvinden, en die is in Parijs aan de gang. Als 's werelds grootste luchthavenexploitant wilden we verder gaan en actie ondernemen bij de bron door de productie van duurzame vliegtuigbrandstof te ondersteunen en rechtstreeks in LanzaJet te investeren, een innovatief bedrijf dat zijn technologie overal ter wereld op verantwoorde wijze kan inzetten. Door de aanpassingen aan lokaal afval kunnen deze nieuwe brandstoffen overal beschikbaar worden," aldus Augustin de Romanet, CEO van Groupe ADP.

LanzaJet's portfolio van investeerders en financiers omvat naast ADP ook All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft's Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines en Suncor Energy.

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone energie-oplossingen te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

OVER ADP

Groupe ADP ontwikkelt en beheert luchthavens, waaronder Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly en Paris-Le Bourget. In 2023 verwerkte de Groupe met haar merk Paris Aéroport 99,7 miljoen passagiers op Paris-Charles de Gaulle en Paris-Orly, en bijna 336,4 miljoen passagiers op luchthavens in het buitenland. Met een uitzonderlijke geografische ligging en een groot verzorgingsgebied zet de Groupe haar strategie voort om haar terminalfaciliteiten aan te passen en te moderniseren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren; de Groupe is ook van plan om haar retail- en vastgoedactiviteiten te ontwikkelen. In 2023 bedroeg de omzet van de Groupe € 5.495 miljoen met een nettoresultaat van € 631 miljoen.

Geregistreerd kantoor: 1, rue de France, 93 290 Tremblay-en-France. Aéroports de Paris is een naamloze vennootschap (Société Anonyme) met een aandelenkapitaal van € 296.881.806. Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bobigny onder nr. 552 016 628.

Meer informatie op http://www.groupe-adp.com en op X: @GroupeADP

