Lanzamiento de Jackery de un nuevo producto en el Jackery Day 2022

Viva la vida al aire libre con Jackery

Las actividades al aire libre han aumentado su popularidad a raíz de la COVID-19, con 7,1 millones más de americanos que saldrán al exterior para hacer senderismo, pescar y acampar que en 2020. Al mismo tiempo, los americanos buscan cada vez más productos ecológicos en su vida diaria, lo que lleva a un aumento de la demanda de generadores solares. Desde sus inicios, Jackery siempre se ha esforzado por crear productos sostenibles para el medio ambiente, la tierra y los seres humanos. Al utilizar energía verde y renovable, Jackery satisface las necesidades de la vida al aire libre fuera de la red con electricidad y energía de larga duración.

En 2018, Jackery comenzó a desarrollar paneles solares para la vida al aire libre. La empresa presentó su concepto de generador solar en 2020, que combinaba una estación de energía portátil y un panel solar en un conjunto. Tras el lanzamiento, Jackery ha pasado a desarrollar una excelente marca y línea de productos sostenibles para la vida al aire libre, estableciendo el estándar de la industria y el punto de referencia para la carga solar y renovable.

Marque en el calendario el Jackery Day 2022

Celebrado por primera vez en 2019 para el mercado estadounidense, el Jackery Day es el día más importante de la empresa en el calendario con lanzamientos de nuevos productos, eventos de transmisión en vivo y mucho más. El Jackery Day 2022 se celebrará como una transmisión global en vivo en http://www.jackery.com a 8:00 p.m. Hora del Pacífico (PDT) el 12 de mayo. En el período previo al evento, Jackery también está llevando a cabo un emocionante sorteo para los suscriptores para ganar un nuevo producto de Jackery. Suscríbase para recibir las últimas actualizaciones y guarde la fecha para obtener más información sobre el nuevo producto del año de Jackery.

Acerca de Jackery

Fundada en California en 2012, Jackery es una de las marcas de generadores solares para exteriores más vendidas del mundo que anima a los campistas a llegar más lejos al aire libre sin concesiones. Como pionero del concepto y los productos del generador solar, Jackery ofrece una gama de generadores ecológicos portátiles y versátiles que satisfacen todas las necesidades al aire libre, desde la carga de un teléfono móvil o un ordenador portátil hasta la alimentación de grandes dispositivos como equipos de cocina eléctricos, calentadores y luces. Sus productos han sido seleccionados constantemente como los más vendidos en Amazon, Amazon's Choice desde 2020.

Hasta ahora, Jackery ha recibido 12 prestigiosos premios internacionales, entre ellos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition y el CES Innovation Award. The New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld y otras publicaciones lo han calificado como el mejor generador solar.

Desde 2018, Jackery ha vendido más de 1,5 millones de unidades en todo el mundo y cuenta con una huella global que abarca desde Estados Unidos hasta Europa, Japón y China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811535/image_1.jpg

