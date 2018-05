L'application d'apprentissage des langues HelloTalk passe le seuil des 10 millions d'utilisateurs

Reconnaissant le potentiel de la plateforme linguistique mondiale HelloTalk, Seven Sea Partners mène le tour d'investissement avant première levée de fonds d'HelloTalk pour un montant de 3 millions de dollars. Fondée par Jeff Xiong, ancien directeur technique de Tencent, la société conceptrice de Wechat, Seven Sea Partners a été intéressée par le potentiel d'HelloTalk et son positionnement en tant que « Wechat avec segmentation verticale pour la communauté linguistique internationale ». Jeff Xiong a déclaré : « Wechat est l'application plateforme la plus avancée au monde, avec de nombreux services pris en charge de manière optimale via les comptes officiels et les mini-programmes. Il existe un vaste potentiel pour les applications adoptant le modèle de Wechat pour les segments verticaux, et selon moi, il est très probable qu'HelloTalk devienne le chef de file en ce qui concerne les segments d'apprentissage des langues à l'échelle mondiale. »

HelloTalk a lancé en pionnière les fonctions de traduction en une simple pression (« one-tap translation »), de translittération, de conversion voix-texte et de correction grammaticale, à la fois dans les fils de discussion et les flux sociaux de l'application HelloTalk. Les utilisateurs d'HelloTalk aident leurs partenaires linguistiques à apprendre et à pratiquer près de 200 langues. Si l'anglais est la langue la plus populaire, l'apprentissage, la pratique et le perfectionnement des compétences linguistiques concernent aussi le coréen, le japonais, le chinois, l'espagnol, l'allemand, le français et l'italien, entre autres. HelloTalk prend également en charge des langues de niche telles que le dothraki, le klingon, des langues indigènes et l'esperanto. À ce jour, les utilisateurs d'HelloTalk ont envoyé plus de cinq milliards de messages, rédigé plus de 30 millions de billets relatifs à l'apprentissage des langues et corrigé plus 35 millions d'erreurs grammaticales.

L'un des principaux points forts d'HelloTalk est le fait que l'application adopte une approche de l'apprentissage orientée sur les personnes et la communauté en permettant aux utilisateurs de pratiquer près de 200 langues différentes avec des locuteurs natifs et d'autres personnes désireuses d'apprendre. Si la plupart des autres applications se concentrent sur la mémorisation, HelloTalk place la communication avant tout. « Duolingo ne propose que 25 cours de langues environ, mais a déjà conquis près de 300 millions d'utilisateurs. Le potentiel de marché pour une application plateforme verticale de langues de type Wechat ou Facebook à l'échelle mondiale devrait au moins se monter à 500, voire 800 millions », explique le fondateur et PDG d'HelloTalk, Zackery Ngai.

HelloTalk prévoit également de lancer trois nouveaux services de plateforme qui contribueront à la poursuite de son succès, tirant en outre parti du nombre toujours croissant de sa communauté d'utilisateurs.

Le premier de ces nouveaux services, HelloTalk Official Account Systems (systèmes de comptes officiels), permet aux créateurs de contenu d'atteindre la communauté d'HelloTalk d'une façon similaire aux comptes officiels de Wechat et Facebook Messenger. « On peut trouver une multitude de contenu et de services linguistiques disponibles en ligne actuellement, mais il n'existe aucune plateforme permettant de connecter les utilisateurs du monde entier au contenu et aux services dans un seul et même endroit », déclare Ngai. « HelloTalk est une application conçue spécialement à cet effet. Désormais, les fournisseurs de contenu et de services linguistiques peuvent profiter de la plateforme HelloTalk pour mettre leur contenu et leurs services à la disposition de personnes cibles désireuses d'apprendre une langue de haute qualité. »

En parallèle, HelloTalk a également lancé une plateforme d'enseignement au sein de l'application HelloTalk elle-même afin d'aider les enseignants professionnels de langues à atteindre des étudiants potentiels, en donnant des cours de langues à plusieurs personnes sur une plateforme spécialement conçue pour l'apprentissage des langues. Proposant un service clientèle engagé, HelloTalk offre également une visibilité aux enseignants de langues pour les aider à créer une entreprise prospère grâce à la plateforme.

Enfin, sur la base des données collectées à partir du corpus de 35 millions de corrections grammaticales, HelloTalk a annoncé le lancement de la version bêta de son service de correction grammaticale automatique en anglais, disponible via l'application HelloTalk et sur la page www.hellotalk.com/grammarbot. Ce lancement intervient en partenariat avec la société mondiale de traduction automatique neuronale et d'apprentissage automatique, Systran Translation. Les importantes archives d'HelloTalk comprenant les contributions des locuteurs natifs permettent de développer un service de correction automatique en anglais encore plus élaboré.

Fondée en 2012, HelloTalk, Inc. est spécialisée dans la conception et le développement de solutions d'apprentissage des langues sur mobile – et tablette – particulièrement propices au style de vie effréné des personnes dans le monde aujourd'hui, leur permettant d'apprendre des langues plus rapidement et intuitivement que jamais auparavant.

