Sprachlern-App HelloTalk verzeichnet über 10 Millionen Benutzer

Seven Sea Partners erkannte das Potenzial der globalen Sprachplattform und erklärte sich bereit, HelloTalks A-Runden-Vorfinanzierung in Höhe von drei Millionen USD zu leiten. Seven Sea Partners, gegründet von Jeff Xiong, der ehemalige CTO von Wechat-Entwickler Tencent, fühlte sich durch HelloTalks Potenzial und Positionierung als ein „Wechat des vertikalen Segments für die globale Sprachgemeinschaft" angesprochen. Xiong sagte: „Wechat ist die fortschrittlichste Plattform-App der Welt, über die zahlreiche Dienste durch offizielle Konten und Mini-Programme laufen. Es besteht enormes Potenzial für Apps, die das Wechat-Modell für vertikale Segmente übernehmen, und für mich ist HelloTalk der Spitzenreiter für globale Sprachlern-Segmente."

HelloTalk bereitete den Weg für die One-Tap-Übersetzung sowie für Funktionen zur Transliteration, Voice-to-Text und Grammatikkorrektur in Chat- und Social-Feeds innerhalb der HelloTalk-App. Benutzer von HelloTalk helfen ihren Sprachpartnern beinahe 200 Sprachen zu erlernen und zu üben. Zwar ist Englisch die beliebteste Sprache, doch lernen, üben und perfektionieren Benutzer auch andere Sprachen, einschließlich Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. HelloTalk unterstützt ebenfalls Orchideensprachen wie Dothraki, Klingonisch, indigene Sprachen und Esperanto. Bisher haben HelloTalk-Benutzer über fünf Milliarden Nachrichten verschickt, über 30 Millionen Beiträge zu Sprachlern-Feeds verfasst und über 35 Millionen Grammatikfehler korrigiert.

Ein entscheidender Vorteil von HelloTalk ist sein menschen- und gemeinschaftsorientierter Ansatz für den Spracherwerb, der Benutzern ermöglicht, 200 verschiedene Sprachen mit Muttersprachlern und anderen Lernenden zu üben. Der Schwerpunkt der meisten anderen Apps liegt auf Auswendiglernen, doch bei HelloTalk steht Kommunikation an erster Stelle. „Duolingo bietet Benutzern zum Sprachenlernen nur etwa 25 Kurse an, doch verbucht bereits beinahe 300 Millionen Benutzer. Das Marktpotenzial für eine an Wechat oder Facebook angelehnte, vertikale globale Sprachplattform-App sollte mindestens 500 Millionen bis 800 Millionen Benutzer betragen", so Zackery Ngai, Gründer und CEO von HelloTalk.

HelloTalk plant die Einführung von drei neuen Plattformdiensten, die auf seinen anhaltenden Erfolg aufbauen und die Größe seiner stetig wachsenden Benutzergemeinschaft nutzen werden.

Der erste der neuen Dienste – HelloTalk Official Account Systems – ermöglicht Content-Autoren, die HelloTalk-Community auf ähnliche Weise wie die offiziellen Konten von Wechat und Facebook zu erreichen. „Heute steht online eine Fülle an Sprach-Content und Services zur Verfügung, aber es gibt nicht eine Plattform, die globale Sprachbenutzer, Content und zugehörige Dienste an einer Stelle verbindet", so Ngai. „HelloTalk ist eine App, die speziell zu diesem Zweck erstellt wurde. Jetzt können Anbieter von Sprach-Content und -Diensten von der HelloTalk-Plattform profitieren, um ihren Inhalt und ihre Dienste zielgerichtet hochmotivierten Lernenden zur Verfügung zu stellen."

Zusammen mit HelloTalk Official Account Systems führt HelloTalk auch eine Lehrplattform innerhalb der HelloTalk-App selbst ein, um professionellen Sprachlehrern zu helfen, potenzielle Schüler zu erreichen und einen von unzähligen Sprachkursen auf einer Plattform zu unterrichten, die speziell für den Spracherwerb gebaut wurde. HelloTalk bietet einen dedizierten Kundendienst und gibt professionellen Sprachlehrern über die Plattform die Möglichkeit eines erfolgreichen Geschäftsaufbaus.

Schließlich kündigte HelloTalk noch die Einführung der Beta-Version seines automatisierten Grammatikkorrektur-Diensts für Englisch an, der auf Daten von HelloTalks 35 Millionen Grammatikkorrektur-Korpora beruht und über die HelloTalk-App sowie auf www.hellotalk.com/grammarbot verfügbar ist. HelloTalks umfassendes Archiv an Beiträgen von Muttersprachlern, das gemeinsam mit Systran Translation, ein internationales Unternehmen für neurale maschinelle Übersetzung und maschinelles Lernen, gegründet wurde, ermöglicht die Entwicklung eines ausgereifteren Grammatikkorrektur-Diensts.

HelloTalk, Inc., gegründet 2012, ist auf die Konzipierung und Entwicklung mobiler und Tablet-basierter Sprachlern-Lösungen spezialisiert, die insbesondere für den heutigen geschäftigen On-the-go-Lifestyle von Menschen auf der ganzen Welt geeignet sind und ihnen ermöglichen, Sprachen schneller und intuitiver zu lernen als jemals zuvor.

