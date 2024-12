L'application Mibro Fit s'intègre à Strava, améliorant l'expérience utilisateur et la connectivité sociale

SHENZHEN, Chine, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, une marque de ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co. Ltd, est ravie d'annoncer l'intégration réussie de Mibro Fit App avec Strava, la principale communauté numérique pour les personnes actives avec plus de 100 millions d'athlètes dans plus de 190 pays.

Mibro s'est toujours attaché à créer des produits centrés sur l'utilisateur qui répondent aux besoins en constante évolution des amateurs de fitness. Cette intégration avec Strava souligne cet engagement en permettant aux utilisateurs de synchroniser les données d'entraînement de l'application Mibro Fit avec Strava. Ce transfert de données répond aux besoins essentiels des amateurs de fitness, les encourageant à s'engager plus activement dans leurs activités physiques tout en promouvant l'interaction sociale au sein d'une communauté dynamique.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais synchroniser les données d'entraînement telles que la distance, le temps, la fréquence cardiaque et les calories de l'application Mibro Fit avec Strava. Cette intégration des données entre plateformes est particulièrement bénéfique pour les coureurs, les randonneurs et les cyclistes qui peuvent désormais suivre leurs progrès et leurs performances sur les deux plateformes sans aucune difficulté.

L'intégration ouvre également de nouvelles voies pour le partage et l'interaction au sein de la communauté. Les amateurs de fitness peuvent partager leurs exploits au sein de la communauté Strava et échanger avec d'autres coureurs et cyclistes. Les participants à un triathlon, par exemple, peuvent désormais entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, échanger des points de vue et célébrer ensemble des étapes importantes, ce qui favorise un sentiment de camaraderie et de motivation.

De plus, le Mibro GS Explorer permet désormais d'importer des itinéraires populaires ou classiques depuis Strava pour une navigation en temps réel sur la montre. Cette fonction est particulièrement avantageuse pour les équipes de randonneurs et de cyclistes, car elle leur permet d'explorer de nouveaux itinéraires avec confiance et précision. En outre, les utilisateurs peuvent exporter leurs séances d'entraînement vers Strava pour une gestion complète, garantissant que tous les aspects de leur parcours de remise en forme sont méticuleusement documentés et analysés.

Pour profiter pleinement des avantages de cette intégration, les utilisateurs sont invités à rejoindre le club Mibro sur Strava (https://www.strava.com/clubs/mibroofficial).

Cette intégration entre Mibro Fit App et Strava témoigne de l'engagement inébranlable de Mibro en faveur de l'innovation et de la satisfaction des utilisateurs. En comblant le fossé entre la technologie et le fitness, Mibro continue de permettre aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs de fitness tout en profitant d'une expérience sociale riche et interactive.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.mibrofit.com/ ou nous suivre sur Facebook et Instagram. Pour les demandes de renseignements commerciaux, veuillez contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574029/Mibro___Strava_PR_1920_1080.jpg