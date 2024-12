Mibro Fit App lässt sich jetzt mit Strava verknüpfen und verbessert so das Benutzererlebnis und die soziale Konnektivität

SHENZHEN, China, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, eine Marke von ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, freut sich, die erfolgreiche Integration der Mibro Fit App mit Strava bekannt zu geben, der führenden digitalen Gemeinschaft für aktive Menschen mit mehr als 100 Millionen Sportlern in mehr als 190 Ländern.

Mibro war schon immer bestrebt, benutzerorientierte Produkte zu entwickeln, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Fitness-Enthusiasten gerecht werden. Die Integration mit Strava unterstreicht dieses Engagement, indem sie es Nutzern ermöglicht, Trainingsdaten von der Mibro Fit App mit Strava zu synchronisieren. Dieser reibungslose Datentransfer erfüllt die wichtigsten Bedürfnisse von Fitness-Fans und ermutigt sie, sich aktiver an ihrem Fitnessprogramm zu beteiligen. Gleichzeitig wird die soziale Interaktion innerhalb einer lebendigen Community gefördert.

Mit der Integration können Nutzer nun Trainingsdaten wie Distanz, Zeit, Herzfrequenz und Kalorien aus der Mibro Fit App mit Strava synchronisieren. Diese plattformübergreifende Datenintegration ist vor allem für Läufer, Wanderer und Radfahrer von Vorteil, die nun ihre Fortschritte und Leistungen auf beiden Plattformen problemlos verfolgen können.

Die Integration eröffnet auch neue Wege für den Austausch und die Interaktion in der Gemeinschaft. Fitness-Fans können ihre Leistungen in der Strava-Community teilen und sich mit anderen Läufern und Radfahrern austauschen. Triathlon-Teilnehmer können jetzt beispielsweise mit Gleichgesinnten in Kontakt treten, Erkenntnisse austauschen und gemeinsam Meilensteine feiern, was ein Gefühl der Kameradschaft und Motivation fördert.

Außerdem unterstützt der Mibro GS Explorer jetzt den Import beliebter oder klassischer Routen von Strava für die Echtzeitnavigation auf der Uhr. Diese Funktion ist besonders für Wander- und Radsportteams von Vorteil, die damit sicher und genau neue Routen erkunden können. Darüber hinaus können die Benutzer ihre Trainingsverläufe zur umfassenden Verwaltung in Strava exportieren und so sicherstellen, dass alle Aspekte ihrer Fitnessreise genauestens dokumentiert und analysiert werden.

Um die Vorteile dieser Integration in vollem Umfang nutzen zu können, sollten Nutzer dem Mibro-Club bei Strava beitreten (https://www.strava.com/clubs/mibroofficial).

Diese Integration zwischen der Mibro Fit App und Strava ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von Mibro für Innovation und Benutzerzufriedenheit. Mibro verbindet Technologie und Fitness und bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, ihre Fitnessziele zu erreichen und zugleich ein reichhaltiges und interaktives soziales Erlebnis zu haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mibrofit.com/ oder folgen Sie ihnen auf Facebook und Instagram. Für geschäftliche Anfragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574029/Mibro___Strava_PR_1920_1080.jpg