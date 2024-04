L'application Shelly Smart Control est disponible sur certains modèles Audi

SOFIA, Bulgarie et MUNICH, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (symbole : SLYG / ISIN : BG1100003166) (« Shelly Group »), fournisseur de solutions IdO et de bâtiments intelligents basé à Sofia, en Bulgarie, a intégré une version native de son application Shelly Smart Control App à certains modèles Audi. À cette fin, la célèbre application Shelly Smart Control basée sur le système d'exploitation automobile Android sera disponible dans l'Audi Application Store. Les clients peuvent ainsi utiliser la gamme de fonctions conviviales pour la domotique intelligente de manière intuitive via l'interface utilisateur familière du système d'infodivertissement de leur véhicule. Cela comprend, par exemple, l'ouverture et la fermeture automatiques de la porte du garage et l'allumage des lumières dans le garage, dans d'autres pièces ou dans toute la maison lorsque l'on rentre ou que l'on quitte la maison.

L'intégration de l'application Shelly Smart Control dans l'Audi Application Store est réalisée en coopération avec CARIAD, l'éditeur de logiciels du groupe Volkswagen, et Harman Ignite. Elle permet aux clients d'accéder à une grande variété d'applications tierces populaires, qui sont intégrées de manière transparente dans le système d'infodivertissement de la voiture. Des mises à jour régulières en ligne permettent d'actualiser les applications du système d'infodivertissement.

Dimitar Dimitrov, PDG et fondateur de Shelly Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème numérique très attrayant d'Audi. Comme nous en avons l'ambition, les utilisateurs sont au cœur des nouvelles fonctions et des nouveaux domaines d'application de notre application. Avec l'intégration native de notre application Shelly Smart Control, nous renforçons notre orientation client et notre leadership technologique. Nous sommes convaincus que les clients d'Audi apprécieront l'intégration transparente de la maison intelligente dans un système d'infodivertissement personnalisable. »

Wolfgang Kirsch, PDG de Shelly Group, a ajouté : L'intégration de notre application Shelly Smart Control souligne la pertinence de la capacité d'intégration des technologies dans les écosystèmes les plus divers en tant que facteur de réussite. Ce mélange des différents domaines de la vie grâce aux technologies intelligentes deviendra encore plus important à l'avenir. Nos solutions sont déjà utilisées dans de nombreux produits et services de partenaires renommés. Nous sommes donc très fiers que notre application à la pointe de la technologie et ses innovations répondent également aux exigences d'Audi en matière d'exclusivité et de performance. »