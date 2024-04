Shelly Smart Control App in ausgewählten Audi Modellen verfügbar

SOFIA, Bulgarien und MÜNCHEN, 20. April 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group"), ein Anbieter von IoT und intelligenten Gebäudelösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, bringt eine native Version seiner Shelly Smart Control App in ausgewählte Audi-Modelle. Zu diesem Zweck wird die beliebte Shelly Smart Control App, die auf dem Android Automotive OS basiert, im Audi Application Store verfügbar sein. So können die Kunden den benutzerfreundlichen Funktionsumfang der intelligenten Hausautomation intuitiv über die gewohnte Bedienoberfläche des Infotainmentsystems ihres Fahrzeugs nutzen. Dazu gehört z. B. das automatische Öffnen und Schließen des Garagentors und das Einschalten des Lichts in der Garage, in anderen Räumen oder im ganzen Haus, wenn man nach Hause kommt oder das Haus verlässt.

Die Integration der Shelly Smart Control App in den Audi Application Store erfolgt in Zusammenarbeit mit CARIAD, dem Softwareunternehmen des Volkswagen Konzerns, und Harman Ignite. Dies ermöglicht den Kunden den Zugriff auf eine Vielzahl beliebter Drittanbieter-Apps, die nahtlos in das Infotainment-System des Fahrzeugs integriert sind. Regelmäßige Online-Updates halten die Apps des Infotainmentsystems auf dem neuesten Stand.

Dimitar Dimitrov, Geschäftsführer und Gründer der Shelly Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Teil des hoch attraktiven digitalen Ökosystems von Audi zu werden. Wie es unser Anspruch ist, steht der Nutzer im Mittelpunkt der neuen Funktionen und Anwendungsbereiche unserer App. Mit der nativen Integration unserer Shelly Smart Control App bauen wir unsere Kundenorientierung und Technologieführerschaft weiter aus. Wir sind zuversichtlich, dass Audi-Kunden die nahtlose Integration von Smart Home in ein anpassbares Infotainment-System genießen werden."

Wolfgang Kirsch, Geschäftsführer der Shelly Group, fügte hinzu: „Die Integration unserer Shelly Smart Control App unterstreicht die Relevanz der Integrationsfähigkeit von Technologien in den unterschiedlichsten Ökosystemen als Erfolgsfaktor. Diese Verschmelzung der verschiedenen Lebensbereiche durch intelligente Technologie wird in Zukunft noch wichtiger werden. Unsere Lösungen werden bereits in zahlreichen Produkten und Dienstleistungen von namhaften Partnern eingesetzt. Wir sind daher sehr stolz darauf, dass unsere technologisch führende App und ihre Innovationen auch den Ansprüchen von Audi an Exklusivität und Performance gerecht werden."