Laptops AERO da GIGABYTE impressionam criadores de conteúdo com pacote completo

Os laptops da série AERO da GIGABYTE são as melhores ferramentas para possibilitar a criação moderna de conteúdo. Semelhante a seus antecessores, a nova geração do AERO vem com desempenho máximo graças ao mais recente processador de 11ª geração da Intel e gráficos da série GeForce® RTX 30 da NVIDIA®. Esses núcleos potentes oferecem velocidade de processamento extraordinária, facilitando imensamente a realização simultânea de múltiplas tarefas. Seja na edição profissional de vídeo ou streaming de conteúdo para gaming, os laptops da série AERO atendem às diversas necessidades de todos os criadores.

Quanto à tela, o AERO, sem dúvida, reina supremo. O impressionante desempenho de cores e 4K UHD das telas IPS LCD de 15 polegadas e 17 polegadas são excepcionais em suas respectivas classes. As telas com certificação X-rite™ Pantone calibradas de fábrica dos laptops da série AERO oferecem aos criadores de conteúdo acesso às cores mais bonitas e precisas. As brilhantes telas foram altamente elogiadas pela NotebookCheck, um dos maiores meios de comunicação de análise de laptops do mundo, e o AERO foi classificado como o melhor notebook com o melhor monitor. (https://www.notebookcheck.net/The-Best-Notebooks-with-the-Best-Displays.120541.0.html)

Os criadores também podem aproveitar um punhado de opções de conectividade oferecidas pelo AERO. Entre elas, a interface Thunderbolt 4 permite a transmissão e exibição com apenas um cabo, proporcionando o máximo desempenho do 4K.

Desde sua introdução, o AERO ganhou vários prêmios em todo o mundo, incluindo o Red Dot Design Award, o Taiwan Excellence Award e muitos outros reconhecimentos, reafirmando sua posição de líder do setor. Para saber mais sobre os laptops para criadores da série AERO da GIGABYTE, consulte: https://www.aorus.com/laptops/gaming

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573882/GIGABYTE_AERO_Laptops_Thrill_Content_Creators_Complete_Package.jpg

FONTE GIGABYTE

