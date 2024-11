L'Arabie saoudite lance des prix pour les jeunes chercheurs au pavillon des sciences de la COP16 de la CNULCD

Le prix, doté de 70 000 dollars, récompensera l'innovation et la recherche qui s'attaquent aux problèmes de la dégradation des sols, de la désertification et de la sécheresse.

Les candidatures seront clôturées le 22 novembre et les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie spéciale lors de la COP16 de la CNULCD.

RIYAD, Arabie saoudite, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la future présidence saoudienne de la seizième Conférence des parties (COP16) à la Conférence des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), le Royaume a lancé le Prix des jeunes chercheurs au pavillon des sciences de la COP16. Ce concours prestigieux, doté de 70 000 dollars au total, vise à accélérer la recherche de pointe et les solutions innovantes en matière de dégradation des sols, de sécheresse et de désertification. Il est ouvert aux étudiants et aux jeunes chercheurs du monde entier.

Au total, sept récompenses de 10 000 dollars chacune seront attribuées à des chercheurs en début de carrière (jusqu'à l'âge de 35 ans) en mesure de démontrer des contributions significatives dans des domaines clés tels que la gestion durable des terres, la résilience à la sécheresse et la restauration des terres. Les sept catégories de prix sont la restauration des terres, les systèmes agroalimentaires durables, la gouvernance équitable des terres, la mobilisation des communautés et des jeunes, la science, la technologie et l'innovation, la résilience et l'adaptation au climat, ainsi que le financement et les investissements durables dans les terres.

Les prix seront remis lors d'un événement de haut niveau pendant la COP16 de la CNULCD à Riyad. Les candidats nommés seront transportés par avion en Arabie Saoudite et hébergés pendant cinq jours. Les lauréats auront également l'occasion unique d'être parrainés par des experts de premier plan.

« La dégradation des sols, la sécheresse et la désertification sont les principales causes de nombreux problèmes qui touchent les populations du monde entier, qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité hydrique ou des migrations forcées. La COP16 à Riyad est l'occasion de trouver des solutions urgentes et de contribuer à inverser le cours de ces crises mondiales », a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CNULCD.

Les prix visent à accélérer la recherche, l'innovation et la technologie susceptibles d'aider à lutter contre la dégradation des terres, la sécheresse et la désertification, et à renforcer les efforts de restauration des terres et de résilience à la sécheresse à l'échelle mondiale.

Le concours international encourage les candidats à faire preuve d'approches innovantes, de durabilité à long terme et d'évolutivité, et à mettre l'accent sur la façon dont leur travail peut avoir des effets bénéfiques au Moyen-Orient. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 novembre et seront évaluées par un comité scientifique spécialisé composé d'éminents experts du Royaume d'Arabie saoudite.

Ces prix sont décernés alors que l'Arabie saoudite cherche à accélérer l'action mondiale contre la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse, qui touchent 3,2 milliards de personnes dans le monde. Alors que 40 % des terres sont déjà dégradées selon la CNULCD, la future présidence saoudienne de la CNULCD cherche à mobiliser la communauté internationale lors de la COP16 à Riyad afin de mettre en place une action multilatérale sur une série de questions urgentes, notamment la restauration des terres et la résilience à la sécheresse.

Les prix s'inscrivent dans un programme chargé qui se déroule au pavillon des sciences de la COP16, un centre destiné à présenter la recherche de pointe et à encourager la collaboration entre les scientifiques, les décideurs politiques et les parties prenantes. Le pavillon fera partie de la première zone verte jamais créée dans le cadre d'une COP16 de la CNULCD.

Les chercheurs et les innovateurs sont encouragés à soumettre leurs travaux sur le site web officiel du prix : https://www.unccdcop16.org/Scientific-Excellence-Awards

À PROPOS DE LA COP16 DE RIYAD

La COP16 de la CNULCD aura lieu du 2 au 13 décembre 2024, près de Boulevard Riyadh City, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Les journalistes sont invités à demander leur accréditation via le système d'enregistrement en ligne de la CNULCD.

