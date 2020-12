Largo Resources lança a Largo Clean Energy, com a qual criará um provedor líder de armazenamento de energia renovável e integrado verticalmente

O lançamento da Largo Clean Energy cria um negócio de Bateria de Fluxo Redox de Vanádio ("VRFB") integrado verticalmente e líder do setor para oferecer sistemas de armazenamento de energia limpa para o mercado de armazenamento de energia renovável de rápido crescimento e longa duração

A aquisição de 12 famílias de patentes anteriormente pertencentes à VionX Energy Corp. ("VionX Energy") com cobertura em jurisdições-chave permitirão que a Largo Clean Energy implemente os sistemas de bateria da VionX Energy sob a marca VCHARGE±, de propriedade da mesma

Incorporação dos principais membros de equipes técnicas anteriormente empregados pela VionX Energy, com décadas de experiência em VRFB

Mais de US$ 150 milhões de investimento por parte da VionX Energy em tecnologia VRFB comercialmente comprovada e otimizações operacionais

VCHARGE± System: Combinação de tecnologia patenteada de processamento de eletrólito VRFB, utilização de tecnologia de pilha de bateria de fluxo líder do setor e fornecimento de vanádio de alta pureza da Largo necessário na fabricação de eletrólito de vanádio resultará em vantagens competitivas sem precedentes

Oferece à Largo Resources oportunidades comerciais e de crescimento adicionais para seus produtos de vanádio de alta pureza em economias gerais atraentes

Alinhada com o objetivo da Largo Resources de contribuir para um futuro com menor consumo de carbono mediante o avanço das implantações de armazenamento de energia renovável em todo o mundo

Oportunidade de aumentar significativamente o valor adicional dos acionistas

Webcast e teleconferência para discutir a transação de tecnologia Largo Clean Energy e VCHARGE±: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 às 10h00 10:00 a.m. ET

TORONTO, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Largo Resources Ltd. ("Largo" ou a "Empresa") (TSX: LGO) (OTCQX: LGORF) tem o prazer de anunciar o lançamento da Largo Clean Energy Corp. ("Largo Clean Energy"), uma empresa recentemente constituída em Delaware (EUA) cujo objetivo será oferecer sistemas de bateria de fluxo redox de vanádio seguros e de longa duração para o mercado de armazenamento de energia renovável global de rápido crescimento. A Largo Clean Energy adquiriu tecnologia VRFB superior que pertencia previamente à VionX Energy, uma empresa que estava envolvida no mercado de armazenamento de energia renovável desde 2002.

Paulo Misk, presidente e CEO da Largo, destacou: "A aquisição de tecnologia de processamento de eletrólitos VRFB patenteada, juntamente com o uso do design de pilha de bateria de fluxo líder da indústria e o fornecimento de vanádio de alta pureza e confiabilidade da Largo culminou na formação de um negócio de armazenamento de energia renovável posicionada de forma única. Também contratamos membros de equipes chave anteriormente empregados pela VionX Energy que acreditamos terem desenvolvido uma das tecnologias VRFB mais avançadas do mundo e, quando combinada com as capacidades operacionais e comerciais comprovadas da Largo Resources, resultarão em sinergias imediatas e vantagens competitivas sem precedentes. Estamos muito contentes em dar as boas-vindas a esta nova equipe na nossa organização e, após o lançamento da Largo Clean Energy, esperamos impulsionar a nova adoção de VRFB em todo o mundo e obter uma maior participação de mercado no setor de armazenamento de energia renovável de rápido crescimento. Esta abordagem focada no futuro também oferece aos investidores novos e existentes uma oportunidade rara de capturar valor a partir de um investimento em armazenamento de energia renovável integrada verticalmente, com foco na redução das emissões de carbono em todo o mundo". E acrescentou: "A tecnologia VRFB e o sistema de processamento de eletrólito de vanádio patenteado podem oferecer desempenho de custo competitivo em um ciclo de vida de mais de 20 anos com degradação nominal. Em geral, a VRFB é intrinsecamente segura, sem risco de incêndio por fuga térmica. Adicionalmente, o eletrólito de vanádio contido pode ser reciclado para reutilização em outras instalações de VRFB ao final da vida útil da bateria. Estamos confiantes de que esses atributos essenciais tornem as aplicações de VRFB uma das opções mais seguras e sustentáveis oferecidas no mercado de armazenamento de energia renovável."

"Olhando para o futuro, estamos muito entusiasmados para começar a trabalhar com esta avançada tecnologia VRFB para capitalizar as novas oportunidades de armazenamento de energia renovável em todo o mundo. As receitas da Largo continuarão a ser amplamente impulsionadas pelas vendas na indústria global de aço e mercados aeroespacial e químicos de alta pureza, mas como a demanda de vanádio das implantações de VRFB global se expande nos próximos anos, esperamos um crescimento significativo no setor de VRFB. O lançamento da Largo Clean Energy também fornece ao Largo flexibilidade adicional para implantar mais de sua produção de vanádio de alta pureza em produtos de armazenamento de energia. Nosso objetivo é continuar contribuindo para um futuro de menor consumo de carbono através do fornecimento de nossos produtos de vanádio de qualidade excepcional, juntamente da implantação dos sistemas VCHARGE± da Largo Clean Energy".

Largo Clean Energy - Um provedor líder de armazenamento de energia renovável integrada verticalmente

O lançamento da Largo Clean Energy cria um provedor de armazenamento de energia integrado verticalmente para o crescente mercado de armazenamento de energia renovável. Estima-se que a capacidade de armazenamento de energia global cresça a um ritmo de crescimento anual composto ("CAGR") de 31%, registrando mais de 741 gigawatts por hora ("GWh") de capacidade cumulativa para 2030[1]. A VRFB surgiu como um sistema de armazenamento de energia renovável preferido para microrredes industriais e comerciais, integração de energias renováveis, carga de VE e aplicações de rede. Mediante a combinação de produtos de vanádio de alta pureza incomparáveis da Largo e o lançamento hoje do negócio de VRFB da Largo Clean Energy, a empresa está confiante de que está bem posicionada para capturar uma parte significativa da demanda futura de armazenamento de energia renovável no futuro.

Resolvendo um problema de suprimento de vanádio fundamental associado a implantações de VRFB

O VRFB é muito conhecido por seus méritos técnicos e econômicos, mas um problema fundamental que assola a maioria dos projetos de implantação de VRFB é o fornecimento seguro e confiável de vanádio de alta pureza. Acreditamos que o lançamento da Largo Clean Energy ajuda a resolver esse problema, combinando tecnologia VRFB líder da indústria com o fornecimento mundial de vanádio de alta pureza pela Largo. Além disso, os planos de expansão com boa relação custo-benefício da Largo devem oferecer suporte à demanda futura prevista de implantações VCHARGE± da Largo Clean Energy.

Uso flexível de produtos de vanádio de alta pureza da Largo

Acreditamos que a formação da Largo Clean Energy aproveita a posição única da Largo como um dos produtores de vanádio de mais alta qualidade do mundo. Ao criar uma empresa de VRFB, a Largo se move de maneira descendente, de modo a diversificar seu produto e base de clientes, e aumentar sua flexibilidade em qualquer ambiente de precificação de vanádio.

Sistema VCHARGE±: Tecnologia VRFB avançada com rendimento sem igual

A Largo Clean Energy utilizará a tecnologia de pilha de bateria de fluxo patenteada e tecnologia de processamento de eletrólito de vanádio patenteada, que tem agora a sua disposição, para desenvolver e implantar seus sistemas de bateria VCHARGE± com o objetivo de oferecer armazenamento de energia seguro e contínuo em um ciclo de vida de mais de 20 anos com degradação nominal.

O sistema de bateria VCHARGE± pode ser formado por opções de armazenamento de energia modular de alta qualidade de 4, 6, 8, 10 e 20 megawatt/hora (" MWh ");

"); Densidade de potência de pilha sem precedentes: O sistema de bateria VCHARGE± se baseia em um sistema de processamento de eletrólito de vanádio patenteado combinado com tecnologia de pilha de bateria de fluxo patenteada, que permite uma densidade de energia três vezes maior do que a maioria dos outros concorrentes;

O sistema de bateria VCHARGE± se baseia em um sistema de processamento de eletrólito de vanádio patenteado combinado com tecnologia de pilha de bateria de fluxo patenteada, que permite uma densidade de energia três vezes maior do que a maioria dos outros concorrentes; Vantagem de competitividade de custo: O sistema de bateria VCHARGE± pode oferecer Levelized Cost of Storage (Custo Nivelado de Armazenamento) sem precedentes em durações de descarga superiores a quatro horas devido aos baixos custos de capital e operação, e a partir de uma vida útil do produto de mais de 20 anos praticamente sem degradação de desempenho;

O sistema de bateria VCHARGE± pode oferecer sem precedentes em durações de descarga superiores a quatro horas devido aos baixos custos de capital e operação, e a partir de uma vida útil do produto de mais de 20 anos praticamente sem degradação de desempenho; Uma das soluções de bateria mais seguras: A tecnologia do sistema de bateria VCHARGE± demonstrou ser segura para o uso em aplicações urbanas nas proximidades de estruturas adjacentes e áreas densamente povoadas devido à sua não inflamabilidade inerente;

A tecnologia do sistema de bateria VCHARGE± demonstrou ser segura para o uso em aplicações urbanas nas proximidades de estruturas adjacentes e áreas densamente povoadas devido à sua não inflamabilidade inerente; Sustentabilidade: O eletrólito contido em uma VRFB tem 100% de profundidade de descarga sem nenhum dano ao sistema de bateria. Também existe a capacidade de reutilizar eletrólito de vanádio ao final da vida útil da bateria, que resulta em uma opção de bateria mais sustentável em comparação com os concorrentes.

O eletrólito contido em uma VRFB tem 100% de profundidade de descarga sem nenhum dano ao sistema de bateria. Também existe a capacidade de reutilizar eletrólito de vanádio ao final da vida útil da bateria, que resulta em uma opção de bateria mais sustentável em comparação com os concorrentes. IP de bateria disruptivo e exclusivo: A Largo Clean Energy adquiriu a tecnologia de bateria desenvolvida pela VionX Energy que oferece uma vantagem competitiva;

A Largo Clean Energy adquiriu a tecnologia de bateria desenvolvida pela VionX Energy que oferece uma vantagem competitiva; Durabilidade comprovada: A durabilidade do produto VCHARGE± foi demonstrada e a validação do projeto comercial foi concluída;

A durabilidade do produto VCHARGE± foi demonstrada e a validação do projeto comercial foi concluída; Vida longa: O sistema de bateria VCHARGE± empregará uma arquitetura modular baseada em potência de 1 megawatt ("MW") e blocos de construção de energia de 2 MWh, os quais foram projetados para atender aos padrões de confiabilidade da rede e passaram por um importante teste de durabilidade que demonstra até 40 anos de vida da pilha.

Resumo da transação – Condições-chave

A Largo Clean Energy celebrou um contrato de compra de ativos com data de efetividade em 25 de novembro de 2020 (o "Contrato de compra") conforme o qual agora adquiriu certos ativos da VionX Energy, incluindo 12 famílias de patentes (os "Ativos") de uma cessão para o benefício de credores sob a lei de Massachusetts. O fechamento da compra dos Ativos foi condicional à celebração do Contrato de Licença (conforme definido abaixo) pela Largo Clean Energy que ocorreu hoje. Os Ativos foram adquiridos para uma contraprestação líquida considerada igual a US$ 3.862.000 que foi satisfeita mediante a emissão de 2.518.453 ações ordinárias da Largo (a um preço considerado por ações ordinárias de 1.035 dólares canadenses, sendo o VWAP de cinco dias antes da assinatura do Contrato de Compra) e garantia de compra de 3.622.007 ações de Largo, que têm um preço de exercício de 0,67 dólares canadenses um prazo de cinco anos. Em conexão com a transação, a Largo Clean Energy também celebrou um contrato de licença não exclusivo (o "Contrato de Licença") com a Raytheon Technologies Corporation em relação a determinada tecnologia utilizada pela Largo Clean Energy.

Baterias de fluxo redox de vanádio: essenciais para aproveitar a geração de energia limpa

A Largo acredita que a VRFB supera outros competidores em baterias por ser a mais adequada para aplicações de armazenamento de energia renovável em grande escala de serviços, comerciais e industriais. A VRFB contém uma solução líquida de eletrólito de vanádio que armazena e libera grandes quantidades de energia, em muitos casos simultaneamente, durante longos períodos de tempo. Ao contrário de uma bateria convencional, uma VRFB utiliza um eletrólito de vanádio para armazenar energia em tanques de armazenamento separados, e não na célula de energia da bateria. Durante a operação, esses eletrólitos são bombeados através da pilha de células de energia, ou membranas, onde ocorre uma reação eletroquímica e se produz a eletricidade.

Os pontos fortes da VRFB residem em sua longevidade, falta de degradação do desempenho ao longo do tempo (mesmo após muitos milhares de ciclos), não inflamabilidade, 100% de profundidade de descarga sem qualquer dano ao sistema de bateria e a capacidade de reutilizar o eletrólito de vanádio no final da vida útil da bateria. A solução de eletrólito empregada na VRFB não é volátil, nem inflamável, nem explosiva, como resultado de seu alto teor de água e tem muito pouca ou nenhuma corrente de autodescarga, o que oferece um alto grau de segurança operacional em comparação com outros sistemas de armazenamento de energia de bateria. Esta não inflamabilidade inerente do eletrólito à base de água utilizado nas VRFBs as torna ideais para a implantação em áreas densamente povoadas, aeroportos, escolas e áreas arborizadas onde é fundamental mitigar o risco de segurança causado pelos incêndios e a fumaça.

Adequada para a rede como para aplicações de energia descentralizadas, a VRFB é uma das tecnologias de armazenamento de energia de bateria preferidas que oferece uma solução eficaz para enfrentar os desafios associados à modernização e estabilização da rede, bem como a integração de energia renovável. As VRFBs também podem ser empregados em projetos de armazenamento de energia em escala de serviço público, microrredes, integração de geração de energia renovável, regulação de rede, potência de segurança e em aplicações de energia remotas e fora da rede.

Para mais informações sobre as baterias de fluxo redox de vanádio e o crescente mercado de armazenamento de energia, visite a seção Sobre o Vanádio de nosso site em www.largoresources.com.

A direção da Largo Resources realizará um webcast e uma teleconferência na quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, às 10:00 a.m. ET, para discutir os destaques da transação de tecnologia de bateria Largo Clean Energy e VCHARGE±.

Detalhes da teleconferência:

Data: 9 de dezembro de 2020 Hora: 10:00 a.m. ET



Link para o Webcast https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1412837&tp_key=2d9e303880 Número para discagem: Local/Internacional: +1 (416) 764-8688

Gratuito a partir da América do Norte: (888) 390-0546

Gratuito a partir do Brasil: 08007621359



ID da conferência: 15966189



Site: Para ver os comunicados à imprensa ou qualquer informação financeira adicional, visite a nossa seção de Relações com o Investidor do site da Largo Resources em: www.largoresources.com/investors

Sobre a Largo Clean Energy

A Largo Clean Energy pretende converter-se em um provedor líder de baterias de fluxo redox de vanádio (VRFB) de escala da rede seguras e duráveis para o mercado de armazenamento de energia renovável de rápido crescimento. Nossos sistemas de bateria VCHARGE± utilizam tecnologia de bateria patenteada e processamento de eletrólito de vanádio patenteado para oferecer aos clientes um sistema de armazenamento de energia renovável totalmente integrado e de custo competitivo formado por condicionamento de energia, controle de sistema e subsistemas de gestão térmica. Nossos sistemas de bateria VCHARGE± são projetados para operar com densidade de energia três vezes superior que a maioria dos concorrentes e foram comprovados como não inflamáveis e seguros. O sistema de bateria VCHARGE± também oferece uma descarga única e de longa duração de até 10 horas a uma potência nominal total que oferece rendimento sem precedentes em um ciclo de vida de mais de 20 anos sem degradação. Para obter mais informações, acesse www.largocleanenergy.com.

Sobre a Largo Resources

A Largo Resources é uma provedora e fornecedora líder integrada verticalmente de vanádio de alta qualidade. A Largo pode atender a várias aplicações do mercado de vanádio mediante o fornecimento de seus produtos VPURE™ e VPURE+™ sem precedentes, que se originam de um dos depósitos de vanádio de mais alto grau do mundo na mina Maracás Menchen, localizada no Brasil. A Largo também está centrada no avanço de soluções de armazenamento de energia renovável através da Largo Clean Energy e seus sistemas de bateria de fluxo redox de vanádio VCHARGE± de classe mundial. As ações ordinárias da Empresa estão listadas principalmente na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo "LGO".

Para obter mais informações sobre a Largo e a VPURE™, acesse www.largoresources.com e www.largoVPURE.com.

Para obter mais informações sobre a Largo Clean Energy, acesse www.largocleanenergy.com.

Informações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas de acordo com a legislação canadense de valores mobiliários, algumas das quais poderiam ser consideradas "perspectiva financeira" para os fins da aplicação da legislação canadenses de valores mobiliários ("declarações prospectivas"). As informações prospectivas deste comunicado à imprensa inclui, mas sem limitação, declarações em relação à nossa capacidade para construir, financiar e operar um negócio de VRFB, nossa capacidade de proteger e desenvolver nossa tecnologia, nossa capacidade de manter a nossa IP, nossa capacidade para comercializar e vender nosso sistema de bateria VCHARGE± sobre especificação e a um preço competitivo, nossa capacidade de assegurar os recursos de produção requeridos para construir nosso sistema de bateria VCHARGE±t, e a adoção da tecnologia VFRB em geral no mercado. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "projeta", "pretende", "prevê" ou "não prevê", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", ou "serão considerados", "ocorrem" ou "são alcançados". Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa, que não sejam declarações de fatos atuais ou históricos, são informações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, nível de atividade, rendimento ou realizações da Largo ou da Largo Clean Energy sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos no formulário de informações anuais da Largo e em seus documentos públicos apresentados ao SEDAR de tempos em tempos. As declarações prospectivas são baseadas nas opiniões e estimativas da administração na data em que tenham sido feitas tais declarações. Embora a administração da Largo tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas, poderia haver outros fatores que fazem com que os resultados não sejam os previstos, estimados ou pretendidos. Não existe garantia de que tais declarações demonstrem ser precisas, já que os resultados reais e eventos futuros poderiam diferir materialmente dos previstos em tais declarações. Consequentemente, os leitores não deveriam depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas. A Largo não assume a obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto em conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Os leitores também devem revisar as seções de riscos e incertezas do MD&A anual e provisório da Largo, que também se aplicam.

