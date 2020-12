Largo Resources lance Largo Clean Energy, créant un fournisseur de premier plan, intégré verticalement et durable de systèmes de stockage d'énergie renouvelable

Largo Clean Energy sera un leader intégré verticalement du secteur des batteries à oxydoréduction au vanadium (VRFB), fournissant des systèmes de stockage d'énergie propre destinés au marché durable et rapidement croissant du stockage d'énergie renouvelable

L'entreprise fait l'acquisition de 12 familles de brevets précédemment détenues par VionX Energy Corp. (« VionX Energy ») et valables dans certains territoires clés, permettant à Largo Clean Energy de déployer les systèmes de batterie de VionX Energy sous la marque VCHARGE± de Largo Clean Energy

L'intégration des membres de l'ancienne équipe technique principale de VionX Energy apportera des décennies d'expertise en matière de VRFB

VionX Energy a investi plus de 150 millions $ dans sa technologie VRFB éprouvée sur le plan commercial et dans les optimisations opérationnelles

Système VCHARGE± : La combinaison entre la technologie brevetée de traitement des électrolytes de VRFB, l'utilisation d'une technologie de pointe en matière de piles de batteries à flux et l'approvisionnement en vanadium de grande pureté de Largo, un élément essentiel à la fabrication de l'électrolyte de vanadium, se traduira par des avantages concurrentiels inégalés

Largo Resources aura ainsi de nouvelles occasions commerciales et perspectives de croissance pour ses produits de vanadium de grande pureté, qu'elle vend à des prix attrayants

Le lancement Largo Clean Energy appuiera la mission de Largo Resources à contribuer à la réalisation d'un avenir à faibles émissions de carbone, grâce à la prolifération mondiale du stockage d'énergie renouvelable

L'opération pourrait accroître considérablement la valeur pour les actionnaires

L'entreprise tiendra une diffusion sur le web et une conférence téléphonique pour discuter de l'acquisition de la technologie VCHARGE± par Largo Clean Energy : Mercredi 9 décembre

TORONTO, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Largo Resources Ltd. (« Largo » ou la « Société ») (TSX: LGO) (OTCQX: LGORF) est heureuse d'annoncer le lancement de Largo Clean Energy Corp. (« Largo Clean Energy »), une nouvelle entreprise basée au Delaware (aux États-Unis). Son objectif sera de fournir des systèmes de batterie à oxydoréduction au vanadium (VRFB) sécuritaires et à grande longévité au marché mondial rapidement croissant du stockage d'énergie renouvelable. Largo Clean Energy a acquis la technologie de VRFB supérieure précédemment détenue par VionX Energy, une entreprise active dans le marché du stockage d'énergie renouvelable depuis 2002.

Paulo Misk, le PDG de Largo, a déclaré : « L'acquisition de la technologie brevetée de traitement des électrolytes de VRFB, l'utilisation d'une technologie de pointe en matière de piles de batteries à flux et l'accès au vanadium fiable et de grande pureté de Largo ont conduit à la création d'une entreprise de stockage d'énergie renouvelable occupant une position unique. Nous avons également embauché des membres clés de l'ancienne équipe de VionX Energy, qui a développé une des technologies de VRFB les plus avancées au monde selon nous. Leur arrivée, alliée aux capacités opérationnelles et commerciales éprouvées de Largo Resources, donnera lieu à des synergies immédiates et à des avantages concurrentiels sans précédent. Nous sommes très heureux d'accueillir cette nouvelle équipe au sein de notre organisation. Une fois Largo Clean Energy lancée, nous nous attendons à accélérer l'adoption des VRFB dans le monde et d'accroître notre part de marché dans le secteur rapidement croissant du stockage d'énergie renouvelable. Cette approche visionnaire donne également aux investisseurs nouveaux et actuels une rare occasion de tirer profit d'un investissement dans une entreprise intégrée verticalement de stockage d'énergie renouvelable axée sur la réduction des émissions de carbone dans le monde. » M. Misk a ajouté : « La technologie brevetée de VRFB et le système propriétaire de traitement des électrolytes de vanadium peuvent offrir des performances concurrentielles en matière de coûts et une dégradation minime sur un cycle de vie de plus de 20 ans. En général, les VRFB sont intrinsèquement sûres et ne présentent aucun risque d'incendie en cas de dérive thermique. Par ailleurs, l'électrolyte de vanadium qu'elles contiennent peut être recyclé et réutilisé dans d'autres installations de VRFB lorsque la batterie arrive à expiration. Nous sommes convaincus que ces caractéristiques essentielles rendent les VRFB l'une des solutions les plus sûres et les plus durables parmi celles offertes sur le marché du stockage d'énergie renouvelable. »

M. Misk a conclu : « Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes très heureux de commencer à travailler avec cette technologie avancée de VRFB afin de profiter des nouvelles possibilités qui se présenteront dans le monde en matière de stockage d'énergie renouvelable. Largo continuera de générer une grande partie de ces revenus grâce à ses ventes dans l'industrie sidérurgique mondiale, ainsi que dans le marché des produits de grande pureté des secteurs de l'aérospatiale et de la chimie. Toutefois, le secteur des VRFB devrait croître considérablement au cours des années à venir, à mesure que le déploiement de VRFB et la demande de vanadium augmenteront à l'échelle mondiale. Le lancement de Largo Clean Energy permet à Largo d'accroître avec plus de flexibilité le volume de vanadium de grande pureté qu'elle fournit pour fabriquer des produits de stockage d'énergie. Notre objectif est de continuer à contribuer à la réalisation d'un avenir à faibles émissions de carbone, ce que nous ferons en fournissant des produits de vanadium de qualité exceptionnelle et en déployant les systèmes VCHARGE+ de Largo Clean Energy. »

Largo Clean Energy – un fournisseur de premier plan intégré verticalement de solutions de stockage d'énergie renouvelable

Largo Clean Energy sera un fournisseur intégré verticalement de solutions de stockage d'énergie pour le marché croissant du stockage d'énergie renouvelable La capacité mondiale de stockage d'énergie devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31 %, atteignant une capacité cumulée de plus de 741 gigawattheures (GWh)d'ici 2030[1]. Les VRFB sont devenues un système de stockage d'énergie renouvelable privilégié pour les microréseaux industriels et commerciaux, ainsi que pour l'intégration des énergies renouvelables, pour la recharge des véhicules électriques et pour les applications liées au réseau électrique. Grâce aux produits de vanadium de grande pureté inégalés de Largo et au lancement aujourd'hui des activités de Largo Clean Energy dans le domaine des VRFB, la Société est convaincue qu'elle est bien placée pour capter une part importante de la demande future en matière de stockage d'énergie renouvelable.

Résoudre un problème fondamental des VRFB : l'approvisionnement en vanadium

Les VRFB sont réputées pour leurs qualités techniques et économiques, mais un problème fondamental qui afflige la plupart des projets de déploiement de VRFB est l'approvisionnement fiable et sécuritaire en vanadium de grande pureté. Nous pensons que le lancement de Largo Clean Energy atténuera ce problème en combinant une technologie de VRFB à la fine pointe de l'industrie avec la capacité de calibre mondial de Largo à fournir du vanadium de grande pureté. En outre, les plans d'expansion rentables de Largo devraient lui permettre de satisfaire la demande future anticipée des projets de déploiement de VCHARGE± de Largo Clean Energy.

Permettre une utilisation flexible des produits de vanadium de grande pureté de Largo

La formation de Largo Clean Energy tire parti de la position unique de Largo en tant que l'un des producteurs mondiaux de vanadium de la plus haute qualité. En créant une entreprise axée sur les VRFB, Largo se déplace en aval de la chaîne industrielle afin de diversifier ses produits et sa clientèle. Cela lui permet de gagner en flexibilité par rapport à la tarification du vanadium.

Système VCHARGE± : Technologie de VRFB avancée aux performances inégalées

La technologie brevetée en matière de piles de batteries à flux et la technologie propriétaire de traitement des électrolytes de vanadium auxquelles Largo Clean Energy a désormais accès lui permettront de faire avancer le développement et le déploiement de ses systèmes de batterie VCHARGE±. L'objectif de l'entreprise est de fournir une solution de stockage d'énergie sûre et continue, capable de durer plus de 20 ans en subissant une dégradation minime.

Les dispositifs de stockage d'énergie qui composent le système de batterie VCHARGE± sont modulaires et de grande qualité, et peuvent avoir une capacité de 4, 6, 8, 10 ou 20 mégawattheures ( MWh ).

). Densité de puissance inégalée : Le système de batterie VCHARGE± est basé sur un système propriétaire de traitement des électrolytes de vanadium combiné et sur une technologie brevetée. Cette combinaison donne lieu à une densité de puissance trois fois plus élevée que celle offerte par la plupart des concurrents;

Le système de batterie VCHARGE± est basé sur un système propriétaire de traitement des électrolytes de vanadium combiné et sur une technologie brevetée. Cette combinaison donne lieu à une densité de puissance trois fois plus élevée que celle offerte par la plupart des concurrents; Avantage concurrentiel sur le plan des coûts Le système de batterie VCHARGE± peut proposer un coût de stockage nivelé inégalé et des durées de décharge de plus de 4 heures, en raison des faibles coûts d'investissement et d'exploitation qu'il engage. De plus, les performances du système ne se dégradent presque pas durant son cycle de vie de plus de 20 ans.

Le système de batterie VCHARGE± peut proposer un inégalé et des durées de décharge de plus de 4 heures, en raison des faibles coûts d'investissement et d'exploitation qu'il engage. De plus, les performances du système ne se dégradent presque pas durant son cycle de vie de plus de 20 ans. Une solution de batterie parmi les plus sûres : L'utilisation de la technologie du système de batterie VCHARGE± ne présente aucun danger dans l'environnement urbain, à proximité de structures adjacentes et dans les zones densément peuplées, en raison de son ininflammabilité inhérente.

L'utilisation de la technologie du système de batterie VCHARGE± ne présente aucun danger dans l'environnement urbain, à proximité de structures adjacentes et dans les zones densément peuplées, en raison de son ininflammabilité inhérente. Durabilité : L'électrolyte contenu dans une VRFB a une profondeur de décharge de 100 % et n'entraîne aucun dommage au système de batterie. De plus, l'électrolyte de vanadium peut être réutilisé lorsque la batterie atteint la fin de son cycle de vie, rendant la VRFB plus durable que les batteries proposées par la concurrence.

L'électrolyte contenu dans une VRFB a une profondeur de décharge de n'entraîne aucun dommage au système de batterie. De plus, l'électrolyte de vanadium peut être réutilisé lorsque la batterie atteint la fin de son cycle de vie, rendant la VRFB plus durable que les batteries proposées par la concurrence. Une propriété intellectuelle perturbatrice et exclusive dans le domaine des batteries : Largo Clean Energy a acquis la technologie de batterie développée par VionX Energy, qui lui offre un avantage concurrentiel.

Largo Clean Energy a acquis la technologie de batterie développée par VionX Energy, qui lui offre un avantage concurrentiel. Durabilité éprouvée : La durabilité du produit VCHARGE± a été démontrée et sa conception commerciale a été validée.

La durabilité du produit VCHARGE± a été démontrée et sa conception commerciale a été validée. Longévité : Le système de batteries VCHARGE± utilisera une architecture modulaire basée sur des blocs énergétiques affichant une puissance de 1 mégawatt (MW) et une capacité de 2 MWh. Ceux-ci ont été conçus pour répondre aux normes de fiabilité des réseaux électriques et les essais de durabilité rigoureux ont révélé que leur durée de vie peut atteindre 40 ans.

Résumé des transactions – Termes clés

Largo Clean Energy a conclu une entente d'achat d'actifs en date du 25 novembre 2020 (l'« Entente d'achat ») aux termes de laquelle elle se porte acquéreuse de certains actifs de VionX Energy, dont 12 familles de brevets (les « Actifs »), dans le cadre d'une cession en faveur de créanciers, en vertu de la loi du Massachusetts. La clôture de l'achat des Actifs dépendait de la conclusion de l'entente de licence (telle que définie ci-dessous) par Largo Clean Energy, ce qu'elle a fait aujourd'hui. L'acquisition des Actifs a entraîné une contrepartie brute réputée égale à 3,862,000 $, qui a été financée par l'émission de 2 518 453 actions ordinaires de Largo (à un prix réputé de 1,035 $ CA par action ordinaire, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume durant les cinq jours précédant la signature de l'Entente d'achat), et de 3 622 007 bons de souscription d'actions de Largo (à un prix d'exercice de 0,67 $ CA et pour une durée de cinq ans). Dans le cadre de la transaction, Largo Clean Energy a également conclu une entente de licence non exclusive (l'« Entente de licence ») avec la Raytheon Technologies Corporation pour certaines technologies utilisées par Largo Clean Energy.

Les batteries à oxydoréduction au vanadium : un élément essentiel pour tirer parti de la production d'énergie propre

Selon Largo, les VRFB se distinguent d'autres types de batteries par le fait qu'elles constituent la solution de stockage d'énergie renouvelable le plus approprié pour les projets de grande envergure issus du secteur des services publics, commercial et industriel. Les VRFB contiennent une solution liquide d'électrolyte de vanadium qui stocke et décharge de grandes quantités d'énergie (de façon simultanée dans la plupart des cas), et ce pendant de longues périodes. Contrairement aux batteries conventionnelles, les VRFB utilisent un électrolyte de vanadium pour emmagasiner l'énergie dans des réservoirs de stockage séparés plutôt que dans la cellule de la batterie. Lorsque les VRFB sont en état de fonctionnement, ces électrolytes circulent par pompage dans des piles de cellules (aussi appelées « membranes »), où une réaction électrochimique produit de l'électricité.

Les points forts de la VRFB résident dans sa longévité, le fait que ses performances ne se dégradent pas au fil du temps (même après plusieurs milliers de cycles), son ininflammabilité, sa profondeur de décharge qui atteint 100 % et qui n'entraîne aucun dommage au système de la batterie, ainsi que sa capacité à réutiliser l'électrolyte de vanadium lorsque la batterie arrive à expiration. La solution électrolytique utilisée dans les VRFB est stable et est susceptible ni de s'enflammer ni d'exploser en raison de sa teneur élevée en eau. De plus, elle produit peu ou pas de courant d'autodécharge, ce qui rend la manipulation des VRFB bien moins dangereuse que celle des autres systèmes de batterie de stockage d'énergie. L'ininflammabilité inhérente de l'électrolyte à base d'eau des VRFB fait que ces batteries conviennent parfaitement à un déploiement dans les zones densément peuplées, les aéroports, les écoles et les zones boisées. En effet, il est primordial dans ces zones de minimiser les risques de sécurité liés aux incendies et à la fumée.

Adaptées aux applications dans les systèmes énergétiques en réseau et décentralisés, les VRFB comptent parmi les technologies de stockage d'énergie par batterie les plus prisées. Elles apportent effectivement une solution efficace aux défis liés à la modernisation et à stabilisation du réseau électrique, ainsi qu'à l'intégration des énergies renouvelables. En outre, les VRFB sont adaptées aux projets commerciaux de stockage d'énergie, aux microréseaux, à l'intégration de la production d'énergie renouvelable, au lissage du réseau électrique, à l'alimentation de secours et à l'alimentation dans les lieux isolés ou déconnectés du réseau électrique.

Pour en savoir plus sur les batteries à oxydoréduction au vanadium, ainsi que sur le marché mondial croissant du stockage d'énergie, veuillez consulter notre page d'information sur le vanadium, à l'adresse :www.largoresources.com.

Détails de la diffusion web et de la conférence téléphonique



La direction de Largo Resources tiendra une diffusion web et une conférence téléphonique le mercredi 9 décembre 2020, à 10 h HE, afin de présenter les faits saillants de l'acquisition de la technologie de batterie VCHARGE± par Largo Clean Energy.

Détails de la conférence téléphonique :

Date : 9 décembre 2020 Heure : 10 h HE



Lien vers la diffusion web https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1412837&tp_key=2d9e303880 Numéro à composer : Local / International : +1 (416) 764-8688

Numéro sans frais en Amérique du Nord : (888) 390-0546

Numéro sans frais au Brésil : 08007621359



Numéro d'identification de la conférence : 15966189



Site Web : Pour consulter les communiqués de presse ou toute autre information financière, veuillez consulter la section du site Web de Largo Resources consacrée aux relations avec les investisseurs : www.largoresources.com/investors

À propos de Largo Clean Energy

Largo Clean Energy a comme objectif de devenir un fournisseur de premier plan de batteries à oxydoréduction au vanadium (VRFB) sûres, durables et à grande longévité pour le marché mondial rapidement croissant du stockage d'énergie renouvelable. Nos systèmes de batteries VCHARGE± utilisent une technologie de batteries brevetée ainsi qu'un système propriétaire de traitement des électrolytes de vanadium, afin de fournir aux clients un système de stockage d'énergie renouvelable entièrement intégré et compétitif sur le plan des coûts. Le système est constitué de dispositifs de conditionnement de la puissance et de contrôle du système, ainsi que de sous-systèmes dédiés à la gestion thermique. Nos systèmes de batterie VCHARGE± sont ininflammables et sûrs, et sont conçus pour offrir une densité de puissance trois fois plus élevée par rapport à la plupart de nos concurrents. De plus, le système de batterie VCHARGE± a la capacité unique de décharger à pleine puissance pendant un maximum de 10 heures, offrant des performances inégalées et sans dégradation sur un cycle de vie de plus de 20 ans. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.largocleanenergy.com.

À propos de Largo Resources

Largo Resources est un leader intégré verticalement en production et fourniture de vanadium de haute qualité. L'entreprise est capable d'approvisionner plusieurs segments du marché du vanadium en fournissant ses produits inégalés VPURE™ et VPURE+™. Ceux-ci proviennent d'un gisement abritant du vanadium de la plus haute qualité, situé à la mine Maracás Menchen, au Brésil. Largo se consacre également à l'avancement des solutions de stockage d'énergie renouvelable, un objectif qu'elle appuie par l'intermédiaire de Largo Clean Energy et de ses systèmes VCHARGE±, des solutions de calibre mondial de batteries à oxydoréduction au vanadium. Les actions ordinaires de la Société sont principalement cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « LGO ».

Pour en savoir plus sur Largo et VPURE™, veuillez consulter les sites www.largoresources.com et www.largoVPURE.com.

Pour tout complément d'information sur Largo Clean Energy, veuillez consulter le site www.largocleanenergy.com.

La Bourse de Toronto et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué

Informations prospectives :

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, dont certains peuvent constituer des « perspectives financières » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« énoncés prospectifs »). Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué incluent notamment, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre capacité de bâtir, de financer et d'exploiter une entreprise de VRFB ; à notre capacité à protéger et à développer notre technologie ; à notre capacité à conserver notre propriété intellectuelle ; à notre capacité à commercialiser et à vendre notre système de batterie VCHARGE± conformément aux spécifications et à un prix concurrentiel ; à notre capacité à obtenir les ressources de production nécessaires pour construire notre système de batterie VCHARGE± ; et à l'adoption générale de la technologie VCHARGE± dans le marché. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « planifier », « prévoir », « ne pas prévoir », « est prévu », « budget », « planifié », « estimer », « prévoir », « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « croire » ou d'autres expressions similaires, ou d'expressions ou de déclarations qui stipulent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront prises », « vont survenir » ou « vont être réalisés ». Toutes les informations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés portant sur des faits actuels ou historiques, sont des informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations réels de Largo ou de Largo Clean Energy diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans la notice annuelle de Largo ainsi que ceux énoncés dans les documents publics que la Société dépose de temps à autre sur SEDAR. Les énoncés prospectifs se fondent sur des opinions et des estimations de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Bien que la direction de Largo ait tenté de déterminer les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs qui feraient que les résultats ne seraient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avèreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Largo ne s'engage pas à mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, sauf si lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel et intermédiaire de Largo.

_________________________________ 1 Wood Mackenzie, Global energy storage outlook: H2 2020 (30 septembre 2020) https://www.woodmac.com/press-releases/global-energy-storage-capacity-to-grow-at-cagr-of-31-to-2030/

Contact : Alex Guthrie, directeur principal, relations externes, [email protected], Tél. : +1 416–861–9797

Related Links

http://www.largoresources.com



SOURCE Largo Resources Ltd.