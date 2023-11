L'art de la transformation par l'artiste vietnamienne Tia-Thuy Nguyen : « Flower of Life » éclot au Château La Coste

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- « Flower of Life » est une installation interactive de Tia-Thuy Nguyen . Avec un intérêt croissant pour la loi sur la conservation de l'énergie, l'artiste Tia-Thuy Nguyen a voulu articuler son œuvre « Flower of Life » autour de la « réutilisation » d'un objet (ici, un arbre mort), en lui donnant une nouvelle capacité, une nouvelle vie, en le reconstruisant. À travers les yeux de l'artiste Tia-Thuy Nguyen, l'arbre mort est le début d'un nouveau chapitre. L'énergie qu'il contient n'est pas perdue, et sa « vie » ne peut pas s'arrêter.

Flower of Life 2023 Dead oak tree, stainless steel H1800cm x Φ900cm An interactive installation by Tia-Thuy Nguyen Photo02

Elle a façonné l'œuvre en s'appuyant sur la structure originale du chêne mort de 18 mètres de haut et a soudé à la main plusieurs feuilles en acier inoxydable. Cette couche de métal a servi non seulement de structure, mais aussi de couche de « bijou » brillant. Des milliers de feuilles d'acier inoxydable sont suspendues et des « fleurs » faites de pierres de quartz colorées et réfléchissantes sur les branches créent un effet de scintillement comme si elles jouaient avec la lumière du soleil.

La vie et l'énergie de « Flower of Life » ne sont pas seulement intrinsèques, mais résident également dans son lien avec le monde qui l'entoure. La lumière, dans un moment d'inadvertance, a été « piégée » dans le jeu de Tia-Thuy Nguyen. Le jeu est comme une boucle continue, jour après jour, mais le spectateur ne peut jamais voir deux scènes complètement identiques. Avec espièglerie et créativité ingénieuse, Tia est le lien entre la lumière naturelle, l'œuvre d'art et le spectateur. Elle a créé un spectacle de nature. Un « moteur » ne s'arrête jamais, car il est alimenté par l'énergie cyclique de l'univers.

Tia-Thuy Nguyen est née et a grandi à Hanoï. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université des Beaux-Arts du Vietnam (2006), elle a obtenu son doctorat en arts plastiques à l'Académie nationale des Beaux-arts et d'Architecture de Kiev (2014). Tia-Thuy Nguyen pratique la peinture depuis 1999. Ses œuvres se concentrent généralement sur l'observation de son environnement et sur les couleurs. Ses œuvres ont été exposées, vendues aux enchères et collectionnées au Vietnam et en Europe. En 2019, elle a été citée parmi les « 50 femmes les plus influentes du Vietnam en 2019 » par Forbes Vietnam. « Flower of Life » est un exemple clair de sa créativité, combinant une forme unique avec une signification profonde de la vie et de la régénération au sein de l'existence matérielle.

Tia-Thuy Nguyen expose ses œuvres au Château La Coste pour la troisième fois, témoignant de la reconnaissance et de l'appréciation de son travail et de son influence. Le Château La Coste est un jardin d'art situé dans la région d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Il est connu pour sa combinaison unique d'art contemporain, d'architecture et de culture du vin. Le lieu abrite des sculptures et des architectures réalisées par les plus grands artistes et architectes du monde : l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois, surtout connue pour sa série Maman de sculptures et d'installations en forme d'araignées ; Damien Hirst, Alexander Carder, Ai Wei Wei, Tracy Emin… et l'architecture de Tadao Ando, Renzo Piano, Richard Rogers. Ce lieu est une combinaison unique d'art contemporain, d'architecture et de culture du vin, situé à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Il offre aux spectateurs l'opportunité d'explorer et d'interagir avec le travail de l'artiste dans un environnement artistique magnifique et unique.

L'exposition « Flower of Life » de l'artiste Tia-Thuy Nguyen ouvrira ses portes du 18 novembre 2023 au 30 janvier 2024 au Château La Coste, 2750 Route de La Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade.

Flower of Life

2023

Chêne mort, acier inoxydable

H1800 cm x Φ900 cm

Une installation interactive de Tia-Thuy Nguyen

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2280922/Photo_01.jpg