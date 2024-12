L'arthroplastie de resurfaçage de la hanche ReCerf® de MatOrtho® devient la première arthroplastie de resurfaçage de la hanche entièrement céramique au monde approuvée par une autorité réglementaire

Cette innovation révolutionnaire reçoit l'approbation de la TGA en Australie

LEATHERHEAD, Angleterre, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- MatOrtho, l'innovateur britannique en dispositifs de remplacement de la hanche et du genou, annonce ce jour que l'arthroplastie de resurfaçage de la hanche ReCerf® est devenue le premier système de resurfaçage de la hanche entièrement en céramique au monde à recevoir une approbation réglementaire. L'approbation de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie marque un moment charnière pour la technologie des prothèses articulaires et les soins aux patients.

« Il s'agit là d'un accomplissement monumental, non seulement pour MatOrtho, mais aussi pour le domaine de la chirurgie orthopédique », déclare Oriol Millet-Lopez, CEO par intérim de MatOrtho. « ReCerf représente l'aboutissement d'années d'innovation et de dévouement en faveur de l'amélioration des résultats pour les patients. L'approbation de la TGA souligne les performances prouvées du système et son potentiel à redéfinir le remplacement de la hanche au niveau mondial ».

Des résultats cliniques exceptionnels

Le système de resurfaçage de la hanche ReCerf offre des résultats exceptionnels aux patients depuis septembre 2018. Avec plus de 1 200 patients ayant reçu le dispositif, moins de patients ont eu besoin d'une opération supplémentaire par rapport à ce qui est habituellement prévu avec les prothèses de hanche traditionnelles et les dispositifs de resurfaçage de la hanche préexistants1. Les patients, hommes et femmes, dont beaucoup sont relativement jeunes et pratiquent des sports de haut niveau, reprennent leur vie active sans limitation1. Dans le rapport annuel de cette année, l'Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR) a indiqué que ReCerf présente un taux de révision de seulement 0,3 % (intervalles de confiance à 95 % de 0,0 % à 2,1 %) à trois ans2.

Une première mondiale avec des implications globales

L'approbation du ReCerf par la TGA est la première autorisation réglementaire de ce type au niveau mondial, ce qui ouvre la voie à de nouvelles avancées dans le domaine de la technologie de resurfaçage de la hanche. MatOrtho continue de travailler avec le comité consultatif australien sur la liste des prothèses (PLAC) pour que ReCerf soit inclus dans la prochaine liste des prothèses. La société travaille également activement à l'obtention d'autorisations réglementaires sur d'autres marchés clés, afin d'apporter les avantages du resurfaçage de la hanche céramique sur céramique avec ReCerf à un plus grand nombre de patients présentant les indications appropriées.

Mike Tuke, fondateur de MatOrtho (anciennement Finsbury), ajoute : « La composition « delta » de ReCerf, entièrement en céramique, permet d'éviter les problèmes liés aux implants métalliques, offrant ainsi une alternative sûre et efficace aux patients qui peuvent conserver une plus grande partie de leur hanche native et potentiellement éviter d'avoir recours à une prothèse totale conventionnelle. ReCerf est très intéressant pour les chirurgiens spécialisés dans la technique opératoire exigeante du resurfaçage de la hanche. Les chirurgiens et les patients peuvent l'utiliser en toute confiance, sachant qu'il provient de l'entreprise reconnue comme l'inventeur du resurfaçage moderne de la hanche. »

Perspectives d'avenir

ReCerf est le fruit de plus d'une décennie de R&D pour MatOrtho Ltd, combinant des connaissances cliniques avec des matériaux avancés. Son approbation marque un tournant dans l'industrie en offrant aux chirurgiens et à leurs patients un engagement en faveur des meilleurs soins à long terme centrés sur le patient.

Pour plus d'informations sur le système de resurfaçage de la hanche ReCerf et sur l'engagement de MatOrtho en matière d'innovation orthopédique, veuillez consulter le site www.recerf.com.

Personne de contact :

Nom : Dr Michael Watson PhD MCIM

Fonction : Senior Product Manager

Société : MatOrtho

Tél : 01372 224200

Email : [email protected]

Site web : www.MatOrtho.com

À propos de MatOrtho :

MatOrtho est un leader mondial de l'innovation orthopédique au service de l'avancement des technologies de remplacement des articulations de la hanche et du genou afin d'améliorer les résultats pour les patients et d'établir de nouvelles références. Grâce à son engagement en faveur de l'excellence clinique et des soins aux patients, MatOrtho continue de révolutionner l'avenir des solutions orthopédiques dans le monde entier.

Références :

1. MatOrtho Limited. Données au dossier, 1er décembre 2024.

2. Lewis PL et al. Hip, Knee and Shoulder Arthroplasty: 2024 Annual Report, Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry, AOA: Adélaïde, Australie du Sud. 2024.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2570792/MatOrtho_logo.jpg