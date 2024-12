ReCerf® Hüftersatzendoprothese von MatOrtho® ist die weltweit erste von einer Aufsichtsbehörde zugelassene Vollkeramik-Hüftendoprothese

Bahnbrechende Innovation erhält TGA-Zulassung in Australien

LEATHERHEAD, England, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- MatOrtho, der in Großbritannien ansässige globale Innovator von Hüft- und Kniegelenkersatzprodukten, gab heute bekannt, dass die ReCerf® Hüftersatzendoprothese als weltweit erstes vollkeramisches Hüftersatzsystem die Zulassung erhalten hat. Die Zulassung durch die australische Arzneimittelbehörde (Therapeutic Goods Administration, TGA) stellt einen Wendepunkt für die Gelenkersatztechnologie und die Patientenversorgung dar.

„Dies ist ein großer Erfolg – nicht nur für MatOrtho, sondern auch für die orthopädische Chirurgie", sagte Oriol Millet-Lopez, Interim-Geschäftsführer von MatOrtho. „ReCerf ist der Höhepunkt jahrelanger Innovation und des Engagements für die Verbesserung von Patientenergebnissen. Die TGA-Zulassung unterstreicht die nachweislich frühe Leistungsfähigkeit des Systems und sein Potenzial, den Hüftgelenkersatz weltweit neu zu definieren."

Außergewöhnliche klinische Ergebnisse

Das ReCerf Hüftersatzsystem liefert seit September 2018 außergewöhnliche Ergebnisse für Patienten. Bei mehr als 1.200 Patienten, die das Gerät erhalten haben, waren weniger weitere Operationen erforderlich als bei herkömmlichen Hüftprothesen und bereits vorhandenen Hüftprothesen zu diesem Zeitpunkt1. Sowohl männliche als auch weibliche Patienten, von denen viele relativ jung sind und Sport auf hohem Niveau treiben, kehren ohne Einschränkungen in ihr aktives Leben zurück1. Im diesjährigen Jahresbericht hat das Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR) berichtet, dass ReCerf nach drei Jahren eine Revisionsrate von nur 0,3 % (95 % Konfidenzintervall 0,0 % bis 2,1 %) aufweist2.

Eine weltweite Errungenschaft mit globalen Auswirkungen

Die TGA-Zulassung für ReCerf ist die erste behördliche Zulassung dieser Art weltweit und schafft die Voraussetzungen für weitere Fortschritte in der Technologie der Hüftgelenkersatzteile. MatOrtho arbeitet weiterhin mit dem Australia Prosthesis List Advisory Committee (PLAC) zusammen, um die Aufnahme von ReCerf in die nächste Prothesenliste zu erreichen. Das Unternehmen bemüht sich auch aktiv um Zulassungen in anderen wichtigen Märkten, um die Vorteile des keramischen Hüftersatzes mit ReCerf für viele weitere Patienten mit den entsprechenden Indikationen nutzbar zu machen.

Mike Tuke, Gründer von MatOrtho (ehemals Finsbury), fügte hinzu: „Die vollkeramische ,Delta'-Zusammensetzung von ReCerf räumt Bedenken gegenüber Metallimplantaten aus. Sie bietet Patienten eine sichere und wirksame Alternative, bei der mehr von ihrer ursprünglichen Hüfte erhalten bleiben kann und möglicherweise gar kein konventioneller Hüftgelenkersatz mit Schaft erforderlich ist. ReCerf ist für Chirurgen, die sich auf die anspruchsvolle Operationstechnik des Hüft-Oberflächenersatzes spezialisiert haben, äußerst attraktiv. Sowohl Chirurgen als auch Patienten können sich darauf verlassen, dass das Produkt von dem Unternehmen stammt, das als Wiege des modernen Hüftersatzes gilt."

Blick in die Zukunft

ReCerf ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung von MatOrtho Ltd. und kombiniert klinische Erkenntnisse mit fortschrittlichen Materialien. Die Zulassung bedeutet einen Wendepunkt in der Branche, der Chirurgen und ihren Patienten eine erstklassige, langfristige und patientenzentrierte Versorgung zusichert.

Weitere Informationen über das ReCerf Hüftersatzsystem und das Engagement von MatOrtho für orthopädische Innovationen finden Sie unter www.recerf.com.

Medienkontakt:

Name: Dr. Michael Watson PhD MCIM

Titel: Senior Product Manager

Unternehmen: MatOrtho

Kontakt Tel: 01372 224200

E-Mail: [email protected]

Website: www.MatOrtho.com

Informationen zu MatOrtho:

MatOrtho ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der orthopädischen Innovation, das sich der Weiterentwicklung von Hüft- und Kniegelenkersatztechnologien verschrieben hat, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern und neue Maßstäbe in der Branche setzen. Mit seinem Engagement für klinische Spitzenleistungen und Patientenversorgung revolutioniert MatOrtho weiterhin die Zukunft orthopädischer Lösungen weltweit.

