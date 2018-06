L'artiste multiplatine, Nicki Minaj, annonce un nouveau partenariat de parfum avec LUXE Brands

Minaj a prouvé que son succès va au-delà de l'industrie musicale. Son parfum signé et primé, Pink Friday, et ses collaborations immensément réussies et recherchées avec MAC Cosmetics ne sont qu'un début pour Minaj. Comme elle l'a fait à maintes reprises avec sa musique et son personnage sur scène, le nouveau partenariat de Minaj avec LUXE Brands lui offre l'opportunité de réinventer sa franchise de parfum avec une nouvelle touche. Venant à la suite de son apparition révélatrice au MET Gala, de sa performance éblouissante dans l'émission Saturday Night Live et de la prochaine sortie de son très attendu nouvel album intitulé Queen le 10 août, ce nouveau parfum promet de faire sauter les barrières !

« Je suis très enthousiaste à l'idée de m'associer avec LUXE Brands. Leur passion pour la grandeur a toujours été inégalée ! Il n'y a rien de mieux que de travailler avec une marque qui veut vraiment satisfaire mes fans. Ils savent que je leur offre toujours les meilleures options. Le prochain parfum est de loin mon préféré. Je suis très ravie, pour dire peu ».

« Nicki apporte indéniablement de l'authenticité et de la créativité dans tout ce qu'elle fait. Elle est une autorité lorsqu'il s'agit de briser les barrières et construire des marques et des partenariats réussis dans toutes les catégories de produits. Chez LUXE Brands, nous sommes heureux d'accueillir Nicki dans notre famille de marques et de pouvoir nous associer avec elle pour renforcer le succès mondial de son portefeuille de parfums », a ajouté Joel B. Ronkin, directeur général de LUXE Brands.

LUXE Brands est une société à forte croissance dans le secteur de la beauté, et elle est spécialisée dans le développement, la commercialisation et la distribution de parfums et produits cosmétiques haut de gamme à l'échelle mondiale. Le dernier exploit de la société en début d'année fut le succès incroyable de la franchise de parfums d'Ariana Grande, qui a déjà dépassé les 150 millions de dollars de ventes au détail dans le monde depuis son lancement en 2015. L'expertise de LUXE Brands couvre les principaux marchés de parfums, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient.

ABOUT LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une prestigieuse société du secteur de la beauté dont le portefeuille de marques est réparti dans plus de 70 pays. Il inclut Ariana Grande et la société des soins de la peau, DDF, ainsi que les droits de distribution en Amérique du Nord pour les parfums Jennifer Lopez, Hawaiian Tropic, Jean Patou et Porsche Design.

SOURCE LUXE Brands