Las destacadas aspiradoras robot de MOVA ganan el premio Red Dot 2026 al diseño de producto

BERLÍN, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MOVA, líder mundial en electrodomésticos inteligentes de alta gama, muestra su orgullo al anunciar que sus destacadas aspiradoras robot, la MOVA V70 Ultra Complete y la MOVA Z70 Ultra Roller Complete, han sido galardonadas con el premio Red Dot 2026 al diseño de producto. Este doble reconocimiento subraya la capacidad de MOVA de cara a la integración de una estética refinada para el hogar con tecnologías de limpieza inteligentes, reforzando su creciente presencia dentro del mercado de hogares inteligentes de alta gama.

MOVA’s Flagship Robot Vacuums Win 2026 Red Dot Award for Product Design

El MOVA V70 Ultra Complete está diseñado para mejorar la cobertura de limpieza en esquinas, bordes y espacios reducidos. Su sistema MaxiReachX™ combina una extensión de mopa de 17 cm* con una extensión de cepillo lateral de 12 cm*, permitiendo al robot llegar a zonas estrechas a las que suelen tener dificultades las aspiradoras robot convencionales, ofreciendo hasta tres veces más cobertura en bordes y esquinas que los diseños estándar de aspiradoras robot. El sistema StepMaster™ 2.0 permite superar obstáculos de hasta 9 cm*, mientras que su potencia de succión de hasta 42.000 Pa* proporciona un rendimiento de limpieza constante en suelos duros y moquetas. El sistema sin bolsa EcoCyclone™ mejora aún más la capacidad de duración gracias a un depósito de polvo lavable que permite hasta 100 días* de funcionamiento manos libres, a la vez que reduce los residuos desechables para una limpieza más ecológica.

La MOVA Z70 Ultra Roller Complete se centra en un rendimiento avanzado de limpieza en húmedo gracias a su sistema HydroForce™ Mopping 2.0 y la tecnología de esponjado de mopa en tiempo real. Equipada con una mopa de rodillo de 27 cm* que aplica una presión descendente de hasta 18 N*, cuenta también con circulación de agua dulce a presión. Hay que destacar que el sistema está diseñado para ofrecer una limpieza profunda y sin marcas, contando con un rendimiento de limpieza hasta un 30 %* superior. Además, integra una potente succión Hurricane de 36.000 Pa* y un diseño antienredos de 4 capas con cepillo doble TroboWave™, diseñado específicamente para evitar que el pelo se enrede.

La MOVA V70 Ultra Complete ya está disponible en la página web oficial de MOVA, en Amazon y en aproximadamente 350 tiendas MediaMarktSaturn en toda Alemania. La Z70 Ultra Roller Complete se lanzará poco después.

Acerca de MOVA

Fundada en 2024, MOVA integra tecnologías avanzadas de IA para construir un ecosistema integral de soluciones para el hogar inteligente. Al centrarse en las necesidades reales de los usuarios y combinarlas con la innovación en ingeniería, MOVA busca redefinir la vida cotidiana a través de productos más inteligentes, eficientes y sostenibles.

* Datos basados en nuestro laboratorio interno bajo condiciones controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo del uso, el entorno y otros factores.

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