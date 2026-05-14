Les robots aspirateurs phares de MOVA remportent le Red Dot Award 2026 pour la conception de produits

BERLIN, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- MOVA, leader mondial des appareils ménagers intelligents haut de gamme, est fière d'annoncer que ses aspirateurs robots phares, le MOVA V70 Ultra Complete et le MOVA Z70 Ultra Roller Complete, ont été récompensés par le 2026 Red Dot Award pour la conception de produits. Cette double reconnaissance confirme la capacité de MOVA à intégrer une esthétique élégante dans des technologies de nettoyage intelligentes, renforçant ainsi sa présence croissante sur le marché des maisons intelligentes haut de gamme.

MOVA’s Flagship Robot Vacuums Win 2026 Red Dot Award for Product Design

Le MOVA V70 Ultra Complete est conçu pour améliorer la portée du nettoyage dans les coins, les arêtes et les espaces encombrés. Son système MaxiReachX™ allie une extension de serpillière de 17 cm* et une extension de brosse latérale de 12 cm*, ce qui permet au robot d'arriver plus loin dans les zones étroites souvent difficiles d'accès pour les aspirateurs robots classiques, offrant ainsi une couverture des bords et des coins jusqu'à trois fois supérieure à celle des aspirateurs robots standard. Le système StepMaster™ 2.0 permet de franchir les obstacles jusqu'à 9 cm*, tandis que la puissance d'aspiration allant pouvant atteindre 42 000 Pa* offre des performances de nettoyage constantes sur les sols durs et les tapis. Le système EcoCyclone™ sans sac améliore encore l'utilisation à long terme grâce à un réservoir à poussière lavable capable d'assurer jusqu'à 100 jours* d'utilisation sans les mains, tout en réduisant les déchets jetables pour une approche de nettoyage plus respectueuse de l'environnement.

Le MOVA Z70 Ultra Roller Complete met l'accent sur des performances de nettoyage humide nouvelle génération grâce à son système HydroForce™ Mopping 2.0 et à la technologie Real-time Mop Fluffing. Équipé d'un balai à rouleau de 27 cm* appliquant une pression descendante allant jusqu'à 18 N* et soutenu par un système de circulation d'eau douce sous pression, ce système est conçu pour offrir un nettoyage en profondeur et sans traces, améliorant jusqu'à 30 %* les performances de nettoyage. Il intègre également une aspiration cyclonique de 36 000 Pa* et un design anti-enchevêtrement à 4 couches avec la brosse TroboWave™ DuoBrush, spécialement conçue pour empêcher l'enroulement des cheveux.

Le MOVA V70 Ultra Complete est désormais disponible sur le site officiel de MOVA, sur Amazon et dans environ 350 magasins MediaMarktSaturn en Allemagne. Le Z70 Ultra Roller Complete sera lancé sous peu.

À propos de MOVA

Fondée en 2024, MOVA intègre des technologies avancées propulsées par l'IA pour créer un écosystème complet de solutions domestiques intelligentes. En se concentrant sur les besoins réels des utilisateurs et en les associant à l'innovation technique, MOVA vise à redéfinir la vie quotidienne grâce à des produits plus intelligents, plus efficaces et plus durables.

*Les données proviennent de notre laboratoire interne et ont été obtenues dans des conditions contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2980158/image1.jpg