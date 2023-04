LAS EMPRESAS DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS MANTIENEN 2,3 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y GENERAN USD 14.000 MILLONES EN INGRESOS FISCALES EN TODO EL MUNDO

La inversión mediada por las empresas comerciales de las IVB apoya 134.000 puestos de trabajo en el Reino Unido y genera USD 3.500 millones en ingresos fiscales para el gobierno del Reino Unido

LONDRES, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El rol positivo de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) en la economía global se ha destacado en un nuevo informe independiente publicado hoy: "Beyond globalisation: The British Virgin Islands contribution to global prosperity in an uncertain world" [1].

El informe, basado en investigaciones cuantitativas y cualitativas de firmas que operan en las IVB1, muestra que las IVB son sede de un centro internacional de negocios y finanzas respetado en todo el mundo que facilita una estimación de $1,4 billones en comercialización e inversión transfronterizas.

Actualmente hay poco más de 375.000 empresas comerciales activas en las IVB, aproximadamente el 57 % de Asia y el 16 % de Europa y América del Norte. La inversión mediada por las empresas comerciales en las IVB apoya alrededor de 2,3 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y genera USD 14.000 millones adicionales en impuestos para gobiernos de todo el mundo cada año.

En el Reino Unido, las empresas de las IVB tienen un estimado de USD 153.000 millones en activos, con 134.000 puestos de trabajo creados por inversiones mediadas a través de las IVB y USD 3.500 millones de ingresos fiscales generados para el gobierno del Reino Unido.

Al comentar sobre el informe, Elise Donovan, directora ejecutiva de BVI Finance, expresó:

"Este informe ofrece evidencias claras del papel que desempeñan las IVB en la facilitación de la inversión, el estímulo del crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la provisión de ingresos fiscales muy necesarios a los gobiernos.

Con esta investigación, podemos seguir derribando algunos de los mitos y educando a más personas sobre el verdadero papel que desempeñan las IVB como un centro financiero y comercial internacional respetado y valioso, así como un intermediario clave en la economía global.

Sea cual sea la forma que adopte la próxima evolución de la globalización, los centros financieros internacionales como las IVB seguirán siendo fundamentales para impulsar la economía global al facilitar la inversión y permitir un mercado global más eficiente".

El informe "Beyond Globalisation" identifica tres escenarios para el futuro de la globalización y las oportunidades para las IVB. En el primer escenario, "internacionalismo más débil", las tendencias de globalización previas a la pandemia continúan, aunque más lentamente y con muchos obstáculos políticos que sortear. En "la economía de bloque", la integración económica y normativa entre los países continúa dentro de los bloques geopolíticos, pero estos diferentes grupos divergen. Por último, el "nuevo nacionalismo económico" es una reversión parcial de la globalización con un mayor proteccionismo, fronteras menos porosas y políticas más erráticas.

Mark Pragnell, director de Pragmatix Advisory, añadió:

"De cara hacia un futuro incierto y más allá de la globalización de las últimas décadas, existen muchos escenarios diferentes para la geopolítica y la economía, pero seguirá siendo necesario contar con centros expertos, neutros e innovadores, como las Islas Vírgenes Británicas, para apoyar la comercialización, la inversión y la movilidad transfronterizas".

El informe completo Beyond Globalisation se puede ver aquí: https://bvifinance.vg/The-BVI-Advantage/Beyond-Globalisation

[1] Beyond globalisation: The British Virgin Islands combina un nuevo análisis de información, investigación y estadísticas oficiales junto con un escaneo del horizonte y los resultados de un importante programa de investigación cuantitativa y cualitativa entre las empresas que operan en el centro internacional de negocios y finanzas de la jurisdicción.

