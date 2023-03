SOCIEDADES COMERCIAIS DAS ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS SUSTENTAM A GERAÇÃO DE 2,3 MILHÕES DE EMPREGOS E GERAM USD 14 BILHÕES EM RECEITAS FISCAIS GLOBALMENTE

Investimento mediado pelas Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas sustenta a geração de 134.000 empregos no Reino Unido e gera USD 3,5 bilhões em receitas fiscais para o governo do Reino Unido

LONDRES, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O papel positivo das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) na economia global foi ressaltado em um novo relatório independente lançado hoje: "Beyond globalisation: The British Virgin Islands contribution to global prosperity in an uncertain world"[1].

O relatório, baseado em pesquisas quantitativas e qualitativas de empresas que operam nas Ilhas Virgens Britânicas 1, mostra que elas abrigam um centro internacional de negócios e finanças respeitado globalmente, facilitando um valor estimado de USD 1,4 trilhão no comércio e investimento transfronteiriços.

The BVI's global contribution

Atualmente, existem pouco mais de 375.000 Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas ativas, aproximadamente 57% originadas na Ásia e 16% da Europa e América do Norte. O investimento mediado pelas Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas sustenta a geração de cerca de 2,3 milhões de empregos em todo o mundo e gera um valor extra de USD 14 bilhões a cada ano em impostos para governos em todo o mundo.

No Reino Unido, as Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas têm cerca de USD 153 bilhões em ativos, com 134.000 empregos criados por investimentos mediados por meio das BVI e USD 3,5 bilhões em receitas fiscais geradas para o governo do Reino Unido.

Ao comentar sobre o relatório, Elise Donovan, CEO da BVI Finance, disse:

"Este relatório fornece evidências claras do papel que as Ilhas Virgens Britânicas desempenham na facilitação de investimentos, estimulando o crescimento econômico, criando empregos e fornecendo aos governos as receitas fiscais tão necessárias.

"Com esta pesquisa, podemos continuar a desmentir alguns dos mitos e educar mais pessoas sobre o verdadeiro papel que as Ilhas Virgens Britânicas desempenham como um centro financeiro e comercial internacional respeitado e valorizado e um intermediário importante na economia global.

"Qualquer que seja a forma que a próxima evolução da globalização assuma, centros financeiros internacionais como as Ilhas Virgens Britânicas continuarão sendo essenciais para impulsionar a economia global ao facilitar o investimento e possibilitar um mercado global mais eficiente".

O relatório "Beyond Globalisation" identifica três cenários para o futuro da globalização e as oportunidades para as Ilhas Virgens Britânicas. No primeiro cenário – "Internacionalismo mais fraco" – as tendências de globalização pré-pandêmicas continuam, embora mais lentamente e com muitos obstáculos políticos para se navegar. Na "economia em bloco", a integração econômica e regulatória entre os países continua dentro dos blocos geopolíticos, mas esses diferentes grupos divergem. Por fim, o "novo nacionalismo econômico" é uma reversão parcial da globalização com aumento do protecionismo, fronteiras menos porosas e política mais errática.

Mark Pragnell, diretor da Pragmatix Advisory, acrescentou:

"Olhando para um futuro de incertezas e além da globalização das últimas décadas, existem muitos cenários diferentes de geopolítica e economia, mas permanecerá a necessidade de centros especializados, neutros e inovadores, como as Ilhas Virgens Britânicas, para apoiar o comércio, o investimento e a mobilidade transfronteiriços".

O relatório "Beyond Globalisation" completo pode ser acessado aqui: https://bvifinance.vg/The-BVI-Advantage/Beyond-Globalisation

[1] "Beyond globalisation: The British Virgin Islands" combina nova análise de estatísticas, informações e pesquisas oficiais, juntamente com a varredura de horizonte e os resultados de um grande programa de pesquisa quantitativa e qualitativa entre empresas que operam no centro internacional de negócios e finanças da jurisdição.

FONTE BVI Finance

