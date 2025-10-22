Las estafas de inscripción a Medicare son el "Fraude del mes de octubre a Medicare", según informa el Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York

ALBANY, Nueva York, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), organización sin fines de lucro de 53 años, que se dedica a atender las necesidades y el bienestar de más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el Fraude del mes a Medicare para octubre: estafas durante el período de inscripción abierta de Medicare, del 15 de octubre al 7 de diciembre.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el cesionario y administrador de este programa federal en Nueva York.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, aconseja a las personas mayores que tengan cuidado con las posibles estafas relacionadas con el fraude de inscripción en Medicare: "A medida que los adultos mayores buscan sus mejores opciones de cobertura de salud, ¡asegúrese de prestar atención por si hay estafadores! La inscripción abierta puede convertirse rápidamente en una "temporada abierta para los estafadores, explicó.

Álvarez aconseja a las personas mayores que estén atentas a estas posibles estafas de inscripción en Medicare:

Los estafadores pueden afirmar que representan a Medicare:

Medicare nunca llamará para vender un plan. Si alguien le dice que es un "agente oficial de Medicare", ¡cuelgue el teléfono!

Los estafadores pueden solicitar información personal:

Nunca dé información sobre números de Medicare, números del seguro social, números bancarios o de tarjetas de crédito a una persona que llama por teléfono o le hace una visita inesperada.

Los estafadores pueden ejercer presión o amenazarle:

Los estafadores utilizan el temor y los plazos de vencimiento. Las personas mayores no perderán beneficios por negarse a inscribirse de inmediato.

Se ofrecen regalos o recompensas para inscribirse:

Ofrecer regalos (más de $15) para inscribirse en un plan es ilegal.

No permita que las ofertas gratuitas aceleren las decisiones de inscripción.

"Si sospecha que su número de Medicare se ha visto comprometido o se ha inscrito en un plan sin su permiso, comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visite www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a informar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.