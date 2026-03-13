Las estampillas de los lowriders llegan a tu oficina postal más cercana

"Un lowrider es una obra maestra de ingeniería y arte, un lienzo de arte rodante. A menudo están decorados con murales que narran relatos sobre la familia, la fe y la historia", señaló Gary Barksdale, el inspector postal principal del Servicio Postal, quien fue el funcionario encargado de la ceremonia. "La cultura lowrider consiste en crear un espacio para celebrar el orgullo, el sentido de pertenencia y construir una comunidad que siempre se apoye mutuamente".

¿Qué es, precisamente, un lowrider? Es un automóvil personalizado equipado con ruedas más pequeñas que las de fábrica, o "rines", preferiblemente con radios de alambre, que reducen su altura. Muchos incluyen deslumbrantes trabajos de pintura, tapicería de terciopelo arrugado y volantes con cadenas soldadas. Además, un sistema hidráulico especial permite que el conductor, con solo presionar un botón, suba y baje el chasis o realice trucos con el vehículo, tales como conducir sobre tres ruedas o dar saltos ("hopping").

Los lowriders reflejan la imaginación, la destreza y el "ingenio chicano" del propietario, un rasgo asociado con el uso de un pensamiento poco convencional para resolver problemas. Con una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y gastos, un modelo de automóvil estadounidense antiguo puede transformarse en una obra maestra rodante única en su clase. Tradicionalmente, grupos de propietarios exhiben sus vehículos al conducir lentamente, o "cruise", a lo largo de un corredor comercial en un vecindario o alrededor de un parque.

El movimiento "lowriding" cobró fuerza en la década de 1970, pero nació en el este de Los Ángeles y en las zonas fronterizas del suroeste en la década de 1940. La discriminación de la época provocó que algunos jóvenes chicanos se rebelaran y alardearan de sus diferencias. Al imitar a los "hipsters" afroestadounidenses del mundo del jazz, se vistieron con "zoot suits", zapatos de dos tonos y sombreros de ala ancha, y se llamaron a sí mismos "pachucos". Algunos de ellos bajaron el chasis de sus automóviles y se convirtieron en los primeros lowriders.

Durante el Movimiento Chicano de la década de 1960, la cultura lowrider se convirtió en una pequeña pero muy visible muestra de orgullo chicano en la lucha por la dignidad y el respeto propio. El automóvil era una declaración de su dueño: "Aquí estoy, soy alguien". Los clubes de automóviles prosperaron, cada uno con su propia placa especial que los miembros exhibían en la ventana trasera de su vehículo. La mayoría eran organizaciones exclusivamente masculinas, pero a finales de la década de 1970 las mujeres también comenzaron sus propios clubes, y hoy en día el lowriding es una tradición familiar. Los clubes continúan representando el sentido de pertenencia y el orgullo, y sus miembros ayudan a recaudar fondos para diversas causas mientras exhiben sus lowriders en espectáculos de automóviles y desfiles.

La cultura lowrider ha captado la atención de personas en todo el mundo. Se han formado clubes en Japón y en muchos otros países. En el Smithsonian National Museum of American History, una magnífica maqueta de un lowrider deja boquiabiertos a los visitantes cuando visitan la exposición del tercer piso.

Las estampillas están disponibles en las oficinas postales de todo el país y en línea en usps.com/shopstamps.

Se comparten novedades sobre la estampilla en redes sociales con el hashtag #LowridersStamps.

Diseño de la estampilla

Con el deseo de mostrar diferentes estilos, épocas y colores de los lowriders en estas estampillas, Antonio Alcalá, director de arte del USPS, descubrió que la fotografía sería la mejor manera de capturar la esencia de la cultura lowrider. "La fotografía ayuda a honrar el arduo trabajo que conlleva la creación de cada automóvil", explicó. "El uso de ilustraciones posiblemente se trataría más de la imaginación del artista que de los lowriders reales".

Estas estampillas presentan fotografías de Philip Gordon de "Let the Good Times Roll/Soy Como Soy", un Chevrolet Fleetline azul de 1946, y de "Pocket Change", un Oldsmobile Cutlass Supreme verde de 1987; y fotografías de Humberto "Beto" Mendoza de "Eight Figures", un Chevrolet Impala azul de 1958, "The Golden Rose", un Chevrolet Impala naranja de 1964, y "El Rey", un Chevrolet Impala rojo de 1963.

Para mostrar los automóviles con el mayor detalle posible, Alcalá hizo que estas estampillas fueran un tercio más anchas que el tamaño conmemorativo habitual. Otros elementos de diseño rinden un mayor tributo a la cultura lowrider: la tipografía de estilo gótico evoca las letras de cromo brillante que se encuentran en muchos automóviles para mostrar su afiliación a un club en particular. El "pinstriping" (fileteado) personalizado de Danny Alvarado en la esquina de cada estampilla y en el borde, evoca la decoración detallada de los lowriders más famosos.

Las estampillas de los Lowriders se emitirán en pliegos de 15. Como estampillas Forever, tendrán siempre un valor equivalente al precio actual de una onza del correo de primera clase.

Tras el acto de hoy se publicará un video sobre las estampillas en la página de Facebook del Servicio Postal en facebook.com/USPS y en X, antes conocido como Twitter, en x.com/usps.

Productos postales

Los clientes pueden comprar estampillas y otros productos filatélicos a través de The Postal Store en usps.com/shopstamps, llamando al 844-737-7826, por correo postal mediante USA Philatelic o en oficinas postales de todo el país. Para obtener productos de filatelia autorizados oficialmente, compre la colección con licencia oficial de USPS en Amazon. Puede encontrar más información acerca de las estampillas, las ceremonias del primer día de emisión y productos inspirados en estampillas en StampsForever.com.

Nota: El U.S. Postal Service es una entidad federal independiente, cuyo mandato es autofinanciarse y prestar servicio a todas las comunidades estadounidenses mediante la entrega asequible, confiable y segura de correo y paquetes a más de 170 millones de domicilios durante seis y, a menudo, los siete días a la semana. Con la supervisión de la Junta de Gobernadores bipartidista, el Servicio Postal celebra su aniversario número 250 de servicio a los clientes en medio de un plan de modernización de la red destinado a restaurar la sostenibilidad financiera a largo plazo, mejorar el servicio y mantener a la organización como una de las marcas más valoradas y confiables de los Estados Unidos.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero de los impuestos para gastos de funcionamiento y depende de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

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FUENTE U.S. Postal Service