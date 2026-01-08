Las gafas de RV Micro-OLED de nueva generación de Pimax debutan en CES 2026

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Pimax presentó al público su nueva generación de gafas PCVR, con una demostración del modelo final de producción del Crystal Super Micro-OLED, junto con los Dream Air y Dream Air SE. Estas tres gafas representan el último avance de Pimax en pantallas micro-OLED y óptica pancake, lo que refuerza el liderazgo de la compañía en RV de ultraalta resolución y campo de visión ultra amplio.

Pimax CES2026

CES 2026 también marca un hito importante para Pimax: el undécimo aniversario de la compañía desde su fundación y su octava participación en CES. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones prácticas que combinan la tecnología de gafas de última generación con plataformas de movimiento para simulación de carreras y vuelo, y sistemas de realidad virtual inmersiva. Entre las integraciones de socios presentes en la exposición se incluyen DOF Reality, Trak Racer, Virtuix, FXG y EOZ VR, además de la participación de otros socios a lo largo de los cuatro días del evento.

El Dream Air fue el centro de atención, obteniendo el premio CES 2026 Picks de TechRadar Pro, y también atrajo la atención de medios y creadores de renombre mundial como Linus Sebastian (Linus Tech Tips), HardwareZone, Gizmodo, MoguraVR, Thrillseeker, The Virtual Reality Show, VoodooDE y más.

Presentando el futuro de PCVR

CES es siempre el punto de partida de cada año, y Pimax presenta su tecnología más reciente cada año; este año no es la excepción. El Crystal Super Micro-OLED y el Dream Air comparten la misma pila óptica, con paneles micro-OLED Sony 4K por ojo, junto con la tecnología de lentes ConcaveView de Pimax. El Dream Air SE es la versión más asequible del Dream Air, que también utiliza lentes ConcaveView. CES es el primer evento que permite al público mundial ofrecer comentarios sobre estos visores, que hasta el momento han sido unánimemente positivos.

Un ecosistema completo de realidad virtual en la sala de exposiciones

Gracias a la estrecha colaboración con socios líderes en hardware de la industria, Pimax demuestra cómo la PCVR de alta gama alcanza su máximo potencial como parte de un ecosistema completo. Los asistentes a CES pueden experimentar una respuesta de movimiento realista, un control preciso y entornos profundamente inmersivos gracias a los visores Pimax en carreras, vuelos y configuraciones de realidad virtual activa, como cintas de correr.

Robin Weng, fundador de Pimax, comentó:

"CES se siente como volver a casa. Ya es tradición empezar cada año aquí con medios tecnológicos, creadores de contenido y entusiastas. Nos brinda no solo información sobre nuestros nuevos dispositivos, sino también validación y significado para nuestro trabajo a medida que seguimos avanzando. Junto con nuestros socios de realidad virtual, creamos experiencias que simplemente no son posibles en ningún otro lugar".

