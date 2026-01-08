Les casques VR Micro-OLED de nouvelle génération de Pimax font leurs débuts sur la scène mondiale au CES 2026

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au CES 2026, Pimax a présenté au public sa prochaine génération de casques PCVR, faisant la démonstration du modèle de production final du Crystal Super Micro-OLED, aux côtés des modèles Dream Air et Dream Air SE. Ces trois casques représentent la dernière innovation de Pimax en matière d'affichages micro-OLED et d'optiques pancake, renforçant ainsi la position de leader de l'entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle à ultra-haute résolution et à champ de vision ultra-large.

Pimax CES2026

Le CES 2026 constitue également une étape importante pour Pimax : la onzième année d'existence de l'entreprise et sa huitième participation au CES. Tout au long de l'événement, les participants sont invités à participer à des démonstrations pratiques qui combinent la technologie de casque de nouvelle génération avec des appareils de simulation de course et de vol et des systèmes de réalité virtuelle immersifs. Parmi les intégrations partenaires présentes sur le salon, on retrouve DOF Reality, Trak Racer, Virtuix, FXG et EOZ VR. D'autres partenaires seront présents tout au long de l'événement de quatre jours.

Le Dream Air a occupé le devant de la scène en remportant le prix CES 2026 Picks de TechRadar Pro, et a également attiré l'attention de médias et de créateurs de renommée mondiale tels que Linus Sebastian (Linus Tech Tips), HardwareZone, Gizmodo, MoguraVR, Thrillseeker, The Virtual Reality Show, VoodooDE, et plus encore.

Mise en valeur de l'avenir du PCVR

Chaque année, le CES marque toujours le coup d'envoi, et Pimax apporte sa dernière technologie. Cette année ne fait pas exception. Les Crystal Super Micro-OLED et Dream Air partagent la même pile optique, avec des panneaux micro-OLED Sony 4K par œil, couplés à la technologie de lentille ConcavouieView de Pimax. Le Dream Air SE est la version la plus abordable du Dream Air, qui utilise également des verres ConcaveView. Le CES est le premier événement pour les publics du monde entier à fournir des commentaires sur ces casques, qui jusqu'à présent ont été unanimement positifs.

Un écosystème complet de réalité virtuelle sur le site du salon

Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires matériels de pointe, Pimax démontre comment le PCVR haut de gamme atteint son plein potentiel dans le cadre d'un écosystème complet. Les participants au CES peuvent profiter d'une rétroaction de mouvement réaliste, d'un contrôle de précision et d'environnements profondément immersifs alimentés par les casques Pimax pour les courses, les vols et les configurations de réalité virtuelle actives telles que les tapis roulants.

Robin Weng, fondateur de Pimax, déclare :

« CES donne l'impression de revenir chez soi. Désormais, il est de tradition de débuter chaque année ici avec les médias spécialisés dans la technologie, les créateurs de contenu et les passionnés. Cela nous permet non seulement d'obtenir des commentaires sur nos nouveaux appareils, mais aussi de valider et de donner un sens à notre travail alors que nous poursuivons notre progression. Aux côtés de nos partenaires de réalité virtuelle, nous imaginons des expériences qui ne peuvent tout simplement être réalisées ailleurs. »

