Las hipotecas de todo el país son las más fuertes que se muestran hasta ahora en la lista de las 250 mejores de NAHREP

CLEVELAND, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CrossCountry Mortgage (CCM), el principal prestamista hipotecario minorista del país por tercer año consecutivo, anunció hoy que 22 oficiales de préstamos fueron reconocidos entre los principales profesionales hipotecarios latinos del país en la lista de los 250 principales originadores de hipotecas latinas de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP) de 2026.

22 oficiales de préstamos hipotecarios de todo el país fueron reconocidos entre los principales profesionales hipotecarios latinos de la nación en la lista de los 250 principales originadores hipotecarios latinos de NAHREP de 2026. En 2025, CCM ayudó a más de 18,180 familias hispanas a ser propietarias de vivienda y financió más de $ 6,5 mil millones en préstamos hipotecarios para prestatarios hispanos.

"A medida que los compradores de vivienda hispanos continúan impulsando el crecimiento en el mercado de la vivienda, los oficiales de préstamos de CCM están ahí todos los días ayudando a las familias a dar el siguiente paso", dijo Ron Leonhardt, fundador y director ejecutivo de CrossCountry Mortgage. "Estoy orgulloso de su liderazgo, crecimiento y el impacto que continúan teniendo para los compradores hispanos y latinos en todo el país".

Los 22 oficiales de préstamos de CCM honrados en la lista NAHREP Top 250 reflejan el compromiso continuo de la empresa de apoyar a los compradores de vivienda hispanos y latinos y ampliar el acceso a la propiedad de vivienda en comunidades de todo el país. De 12 originadores en 2023 a 22 en 2026, CCM ha visto un aumento del 83 % en los últimos tres años, lo que resulta en la presentación más fuerte de la compañía en la lista hasta la fecha.

Varios oficiales de préstamos de CCM obtuvieron las mejores clasificaciones nacionales y regionales, que incluyen:

Chris Leon de Sierra Vista, AZ, y Derrick Polder de Tucson, AZ, ocuparon el puesto número 3 y el número 4 en la lista de los 250 principales originadores de hipotecas latinas.

de Sierra Vista, AZ, y de Tucson, AZ, ocuparon el puesto número 3 y el número 4 en la lista de los 250 principales originadores de hipotecas latinas. Joe Magallanes , de Newport Beach, California, ocupó el puesto número 1 en la lista de los 100 mejores originadores de hipotecas latinas por volumen.

, de Newport Beach, California, ocupó el puesto número 1 en la lista de los 100 mejores originadores de hipotecas latinas por volumen. Terri Santiago-Parker de Woodbury, NJ, ocupó el puesto número 1 en la Región Noreste por cuarto año consecutivo.

de Woodbury, NJ, ocupó el puesto número 1 en la Región Noreste por cuarto año consecutivo. Leon, Polder y Lizy Hoeffer ocuparon los tres primeros lugares en la región suroeste.

ocuparon los tres primeros lugares en la región suroeste. Julio Silva de Deerfield Beach, FL, ocupó el puesto número 4 en la lista de los 100 principales originadores de hipotecas latinas por volumen y el número 5 en la región sureste.

de Deerfield Beach, FL, ocupó el puesto número 4 en la lista de los 100 principales originadores de hipotecas latinas por volumen y el número 5 en la región sureste. Rodrigo Ballon de Heber City, Utah, ocupó el puesto número 4 en la Región Noroeste.

En 2025, CCM continuó estableciendo nuevos récords de la compañía, sirviendo a más de 18.180 familias hispanas y financiando más de $ 6.500 millones en préstamos hipotecarios para prestatarios hispanos. Como socio nacional de NAHREP, CCM participa activamente en la conferencia anual de propiedad de vivienda y creación de riqueza de la organización, así como en la participación en todo el país a través de la participación de los capítulos locales. La empresa continúa invirtiendo en herramientas, recursos y asociaciones que brindan un apoyo auténtico y enfocado a los compradores de vivienda hispanos y latinos.

Acerca de CrossCountry Mortgage

CrossCountry Mortgage (CCM) es el prestamista hipotecario minorista distribuido número uno del país con más de 9,000 empleados que operan más de 1,000 sucursales y administran préstamos en los 50 estados, D.C. y Puerto Rico. Nuestra empresa ha sido reconocida diez veces en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos y ha recibido muchos premios por nuestra destacada cultura. Ofrecemos más de 120 soluciones de compra, refinanciación y garantía hipotecaria, que van desde hipotecas convencionales y jumbo hasta programas asegurados por el gobierno de la FHA y programas para veteranos y compradores de viviendas rurales, y somos un prestamista directo y un vendedor y administrador aprobado por Freddie Mac, Fannie Mae y Ginnie Mae NMLS #3029. A través de nuestra dedicación a lograrlo, hacemos que cada hipoteca se sienta como una victoria.

Contacto: Natalie Lonjak

Senior Director, Corporate Communications and Community Engagement

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FUENTE CrossCountry Mortgage