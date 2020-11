Las imágenes de fluorescencia mejoraron las tasas de cicatrización de heridas en un 23%

"Las úlceras de pie diabético (DFU) y su carga bacteriana producen una tensión significativa en el NHS (Sistema Nacional de Salud) y quería comprender y cuantificar los efectos de las imágenes bacterianas de fluorescencia en el punto de atención en los costes y las tasas de curación del paciente desde que el MolecuLight i:X se implementó en nuestra clínica", dijo Nadine Price, autor del estudio y podólogo en el Whipps Cross Hospital. "Más allá de los importantes ahorros de costes realizados que el estudio descubrió, el procedimiento de diagnóstico por imágenes de fluorescencia ha tenido un impacto notable en la calidad de la atención de heridas proporcionada a los pacientes, sin perjuicio de nuestro flujo de trabajo clínico. Tener la capacidad de conocer en el punto de atención si una herida tiene niveles significativos de bacterias que pueden ser indicativos de infección nos permite ofrecer la atención más segura para nuestros pacientes y proporciona retroalimentación clínica instantánea sobre la eficacia del tratamiento", dijo Price.

El ahorro de costes revelado por el estudio mostró que el gasto en antimicrobianos disminuyó un 47%, pasando de 22,68 libras por herida a 11,96 libras por herida. Además, se estima que el aumento del 23% en la cicatrización de heridas que se observó con el uso rutinario de MolecuLight i:X disminuye los costes totales de atención de heridas en un 10% o 762 libras por paciente3, anualmente.

"Para mejorar la toma de decisiones y la atención con los pacientes de DFU debemos ser capaces de medir lo que manejamos. El MolecuLight i:X es una poderosa herramienta para la detección de DFUs para la infección, así como para controlar la carga bacteriana nueva o en deterioro con el tiempo", dijo el Dr. David Armstrong, Profesor de Cirugía, Director de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) en la Keck School of Medicine of the University of Southern California, así como el delegado estadounidense para el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético (IWGDF). "Este nuevo estudio proporciona más datos para mejorar las tasas de curación, reducir el uso de antimicrobianos y reducir los costes que se pueden lograr en una clínica con el uso rutinario de imágenes por fluorescencia para detectar bacterias de la herida."

Un resumen en vídeo de Nadine Price del documento y sus hallazgos está disponible aquí. Esta publicación representa una adición significativa al creciente cuerpo de evidencia clínica sobre la utilidad de las imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección de heridas que contienen bacterias.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) es una compañía privada de imagen médica que ha desarrollado y comercializa su plataforma propietaria de imagen con luz fluorescente en múltiples mercados clínicos. El primer dispositivo comercial de MolecuLight, el sistema de imágenes fluorescentes MolecuLight i:X y sus accesorios proporciona una herramienta de diagnóstico portátil para el mercado global de atención y cuidado de heridas, para la detección de heridas que contienen bacterias (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos ) y la medición digital de heridas. La compañía también comercializa su plataforma única de imágenes fluorescentes en otros mercados con necesidades relevantes a nivel mundial, no cubiertas incluida seguridad alimentaria, cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

