Las organizaciones industriales sobreestiman la seguridad del acceso remoto, según un nuevo informe global

Según el informe del sector El Estado del Acceso Remoto Industrial 2026[1],basado en una encuesta global a 400 líderes sénior de fabricación e infraestructura crítica, la mayoría de las organizaciones califican la visibilidad de sus sesiones y su preparación regulatoria como "buenas". Sin embargo, un análisis más profundo revela importantes deficiencias estructurales en la supervisión de los proveedores, la seguridad de las credenciales y la auditabilidad.

El informe identifica una creciente "brecha entre la confianza y la evidencia" en la ciberseguridad industrial: si bien la confianza en el cumplimiento normativo aumenta rápidamente con niveles moderados de visibilidad, la auditabilidad completa de las sesiones de los proveedores sigue siendo poco común.

Hallazgos clave

El acceso de los proveedores es el principal multiplicador de riesgos

A medida que los ecosistemas de proveedores se expanden, la probabilidad de incidentes aumenta drásticamente. Las organizaciones que gestionan entre 21 y 100 proveedores externos reportan los niveles de exposición más altos. El riesgo se concentra donde la visibilidad de las sesiones de los proveedores es parcial y las revisiones de credenciales son poco frecuentes.

El riesgo relacionado con los proveedores, concluye el informe, no se debe principalmente a su comportamiento, sino a cómo las organizaciones estructuran y gestionan el acceso a ellos.

La visibilidad parcial de los proveedores es la norma global

Solo el 43 % de las organizaciones reportan registros de auditoría completos de las sesiones de los proveedores. La mayoría opera con visibilidad parcial, lo que genera puntos ciegos en materia de cumplimiento y análisis forense.

La falta de visibilidad de los proveedores se correlaciona con la exposición universal a incidentes.

La adopción de la confianza cero genera un impacto medible

La profundidad de la confianza cero muestra una clara relación gradual con:

Mayor visibilidad de las sesiones

Mayor capacidad de auditoría de los proveedores

Mayor velocidad de habilitación

Menor volatilidad de incidentes

Las organizaciones que implementan los cinco principios fundamentales de Confianza Cero alcanzan niveles de visibilidad que no se logran solo con herramientas.

La gobernanza y la alineación de TI/TO predicen los resultados

Casi el 70 % de las organizaciones operan actualmente bajo modelos compartidos de gobernanza de TI/TO, la estructura que se asocia con mayor consistencia a un equilibrio entre seguridad, velocidad operativa y auditabilidad.

Cuando la alineación se debilita, la exposición a incidentes relacionados con los proveedores casi se triplica.

La fragmentación de las herramientas erosiona el control

La mayoría de las organizaciones dependen de múltiples herramientas de acceso paralelo: VPN, utilidades OEM, soluciones PAM y plataformas emergentes dedicadas a OT.

La visibilidad de las sesiones disminuye considerablemente a medida que aumenta la complejidad de la pila de herramientas. Las organizaciones que utilizan tres o más herramientas de acceso remoto reportan menor visibilidad y mayor fricción que aquellas que operan en entornos consolidados.

El impulso de la consolidación se está acelerando

Los datos muestran un claro cambio en el mercado hacia plataformas de acceso remoto de OT unificadas y centradas en la identidad.

En comparación con las organizaciones que no utilizan plataformas dedicadas a OT, las organizaciones que utilizan plataformas dedicadas a OT reportan:

Mayor visibilidad promedio de la sesión

Mayores tasas de registro de auditoría completo

Menor exposición a incidentes

Habilitación más rápida de proveedores

Mayor alineación de TI/OT

El informe concluye que la consolidación no consiste en reemplazar todas las herramientas heredadas, sino en gestionar el acceso mediante una única capa de control operativo.

Un cambio estructural, no una actualización táctica

El acceso remoto ha evolucionado de una herramienta práctica a una superficie de control estratégica para las operaciones industriales.

A medida que se intensifica la presión regulatoria y se expanden los ecosistemas de proveedores, la industria está convergiendo hacia:

Modelos de control de proveedores federados

Gobernanza compartida de TI/OT

Aplicación de acceso basada en identidad

Permisos con límite de tiempo y basados en sesiones

Auditoría unificada

El informe describe esta transición como una transición desde un acceso fragmentado y reactivo a operaciones remotas estandarizadas, seguras y basadas en políticas.

Acerca del informe

El Estado del Acceso Remoto Industrial 2026 se basa en una encuesta global a 400 líderes de TO, TI, cumplimiento normativo y ejecutivos de los sectores de fabricación e infraestructura crítica. El estudio examina patrones arquitectónicos, modelos de gobernanza, prácticas de acceso a proveedores, la adopción de la Confianza Cero, la alineación regulatoria y los indicadores de rendimiento operativo.

Acerca de Secomea

Secomea es una solución de Acceso Remoto Seguro (SRA) diseñada específicamente para redes industriales y equipos OT. Más de 8.000 clientes en todo el mundo confían en Secomea para gestionar el acceso remoto seguro a sus máquinas, prevenir tiempos de inactividad y reforzar la ciberseguridad en sus operaciones globales. Durante más de 15 años, Secomea ha apoyado a fabricantes y constructores de maquinaria con una solución sencilla y escalable que conecta los requisitos de TI y OT y proporciona la visibilidad, el cumplimiento normativo y el control necesarios para proteger la planta de producción.

