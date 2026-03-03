Selon un nouveau rapport mondial, les entreprises industrielles surestiment la sécurité de l'accès à distance

Selon The State of Industrial Remote Access 2026, le rapport de l'industrie[1], sur la base d'une enquête mondiale menée auprès de 400 cadres supérieurs dans les secteurs de la fabrication et des infrastructures critiques, la plupart des organisations estiment que la visibilité de leur session et leur préparation à la réglementation sont « bonnes ». Toutefois, une analyse plus approfondie révèle d'importantes lacunes structurelles dans la surveillance des fournisseurs, l'hygiène des titres de compétences et l'auditabilité.

Le rapport fait état d'un « fossé entre la confiance et les preuves » qui se creuse dans le domaine de la cybersécurité industrielle : si la confiance dans la conformité augmente rapidement à des niveaux modérés de visibilité, l'auditabilité complète de la session du fournisseur reste rare.

Principales conclusions

L'accès des fournisseurs est le principal multiplicateur de risque



Au fur et à mesure que les écosystèmes des fournisseurs s'étendent, la probabilité d'un incident augmente fortement. Les organisations qui gèrent entre 21 et 100 fournisseurs externes affichent les niveaux d'exposition les plus élevés. Le risque se concentre là où la visibilité de la session du fournisseur est partielle et où les vérifications d'accréditation sont peu fréquentes.

Le rapport conclut que le risque lié aux fournisseurs n'est pas principalement dû au comportement de ces derniers, mais à la manière dont les organisations structurent et régissent leur accès.

La visibilité partielle des fournisseurs est la norme mondiale



Seules 43 % des organisations font état de pistes d'audit complètes des sessions des fournisseurs. La majorité d'entre eux fonctionnent avec une visibilité partielle, ce qui crée des angles morts en matière de conformité et de criminalistique.

L'absence de visibilité du vendeur est en corrélation avec l'exposition universelle aux incidents.

L'adoption de la confiance zéro a un impact mesurable



La profondeur de la confiance zéro montre une relation graduelle claire avec :

Meilleure visibilité de la session

Amélioration de l'auditabilité du fournisseur

Accélération de la mise en œuvre

Réduction de la volatilité des incidents

Les organisations qui mettent en œuvre les cinq principes fondamentaux de Zero Trust atteignent des niveaux de visibilité que l'outillage seul ne permet pas d'atteindre.

La gouvernance et l'alignement des technologies de l'information et de la communication permettent de prédire les résultats

Près de 70 % des organisations fonctionnent désormais selon des modèles de gouvernance IT/OT partagés – la structure la plus souvent associée à une sécurité équilibrée, à une rapidité opérationnelle et à la possibilité d'effectuer des audits.

Lorsque l'alignement est faible, le risque d'incident lié au fournisseur est presque triplé.

La fragmentation des outils érode le contrôle



La plupart des organisations s'appuient sur de multiples outils d'accès parallèles – VPN, utilitaires OEM, solutions PAM et plates-formes émergentes dédiées à l'OT.

La visibilité des sessions diminue de manière mesurable à mesure que la complexité de la pile d'outils augmente. Les organisations qui utilisent trois outils d'accès à distance ou plus font état d'une visibilité moindre et de frictions plus importantes que celles qui utilisent des environnements consolidés.

La consolidation s'accélère



Les données montrent une nette évolution du marché vers des plateformes d'accès à distance unifiées et centrées sur l'identité.

Par rapport aux non-utilisateurs, les organisations qui utilisent des plates-formes dédiées à l'ergothérapie déclarent :

Visibilité moyenne des sessions plus élevée

Taux de piste d'audit complète plus forts

Diminution de l'exposition aux incidents

Activation plus rapide du fournisseur

Meilleur alignement IT/OT

Le rapport conclut que la consolidation ne consiste pas à remplacer tous les outils actuels, mais à régir l'accès par le biais d'une couche de contrôle opérationnel unique.

Un changement structurel, pas une amélioration tactique

L'accès à distance est passé d'un outil pratique à une surface de contrôle stratégique pour les opérations industrielles.

Alors que la pression réglementaire s'intensifie et que les écosystèmes des fournisseurs s'étendent, l'industrie converge vers :

Modèles de contrôle des fournisseurs fédérés

Gouvernance partagée IT/OT

Contrôle d'accès basé sur l'identité

Permissions limitées dans le temps et basées sur les sessions

Auditabilité unifiée

Le rapport décrit cette transition comme le passage d'un accès fragmenté et réactif à des opérations à distance normalisées, sécurisées et guidées par des politiques.

A propos du rapport

Le rapport « State of Industrial Remote Access 2026 » est basé sur une enquête mondiale menée auprès de 400 responsables des technologies de l'information et des opérations, de la conformité et de la direction dans les secteurs de l'industrie et des infrastructures critiques. L'étude examine les modèles architecturaux, les modèles de gouvernance, les pratiques d'accès aux fournisseurs, l'adoption du Zero Trust, l'alignement réglementaire et les indicateurs de performance opérationnelle.

À propos de Secomea

Secomea est une solution d'accès à distance sécurisé (SRA) conçue pour les réseaux industriels et les équipements de télécommunications. Plus de 8 000 clients dans le monde font confiance à Secomea pour gérer l'accès à distance sécurisé à leurs machines, prévenir les temps d'arrêt et renforcer la cybersécurité de leurs opérations mondiales. Depuis plus de 15 ans, Secomea soutient les fabricants et les constructeurs de machines avec une solution simple et évolutive qui fait le lien entre les exigences IT/OT et fournit la visibilité, la conformité et le contrôle nécessaires pour défendre l'atelier.

