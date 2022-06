Las peligrosas 4 a. m. de Wiener El proyecto de ley de los bares "zombie" se alza nuevamente

"No es de extrañar que el senador Wiener haya elegido una vez más la vida nocturna por sobre la vida en general, y las ganancias de la industria por encima de la salud y la seguridad públicas", señaló Cruz Avila, director ejecutivo de Alcohol Justice. "Este es su cuarto intento de alterar las protecciones de un horario de cierre uniforme en California. Si se aprueba, permitirá que un "proyecto piloto" mal concebido convierta a gran parte de la población del Estado en animales de laboratorio de una "zona de salpicadura".

"El senador estatal de San Francisco sigue dándole la espalda al sentido común al presentar otro peligroso proyecto de ley de las 4 a. m.", señaló Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Los codiciosos bares, clubes nocturnos y hoteles están impulsando esta mala política que extenderá la violencia, las muertes por accidentes de tránsito y las molestias a las primeras horas de la mañana en que las personas se desplazan al trabajo".

"Este proyecto de ley tendrá un impacto negativo grave en la comunidad LGBTQ de California que ya está experimentando tasas exponenciales de abuso de sustancias y otros problemas relacionados", señaló Mayra Jiménez, directora de Promoción de Alcohol Justice.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de drogas, los adolescentes gay, lesbianas y bisexuales tienen un 90 % más de probabilidades de consumir alcohol y drogas que sus contrapartes heterosexuales. Aproximadamente el 44.6 % de las personas LGB de edades comprendidas entre los 18 y los 28 años declaran consumir bebidas alcohólicas en exceso.

"Seguiremos luchando por la justicia para la comunidad LGBTQ+ mientras convencemos a los legisladores de Sacramento y de los distritos para que adopten posiciones audaces que protejan la vida de todos los californianos y no sigan priorizando los beneficios corporativos enmascarados como promoción de las pequeñas empresas y la "vida nocturna". Esa es una farsa para que la gran industria del alcohol siga ahogando a nuestras comunidades más vulnerables con sustancias tóxicas que históricamente han dejado a nuestras comunidades con resultados devastadores en materia de salud", agregó Jimenez."Necesitamos detener este desesperado enfoque retrógrado que promueve el consumo de alcohol como experiencia cultural antes de la fecha límite de la sesión legislativa del 31 de agosto. Los contribuyentes de California necesitan verdaderos centros y lugares culturales y de entretenimiento que no nos vendan a la industria con más dinero y que nos empuja a consumir substancias tóxicas. No necesitamos pagar por daños adicionales a la salud y la seguridad públicas para inyectarle ganancias a la industria de la vida nocturna".

Las estimaciones conservadoras sitúan los costos estatales entre 3 y 4 millones de dólares al año para administrar el SB 930, mitigar el daño y limpiar la sangre de la carretera. Los costos para las ciudades y los pueblos que rodean la "zona de salpicaduras" podrían ser millones más.

Alcohol Justice insta a los californianos preocupados a ponerse en contacto con su Miembro de la Asamblea y dejar claro que establecer las 4 a. m. como hora de cierre para los locales que venden alcohol será un daño para la comunidad. "Los políticos de California necesitan proteger la salud y la seguridad públicas, y dejar de darle la preferencia a la gran industria del alcohol. La vida nocturna no es más importante que la vida en general", agregó Avila.

Tras haber fracasado en la aprobación de tres proyectos de ley anteriores sobre el horario de cierre a las 4 a. m. (SB 384 en 2017, SB 905 en 2018 y SB 58 en 2019), el senador Wiener ahora está promoviendo el SB 930, un "proyecto piloto" de ABC mal concebido e inadecuadamente financiado que busca extender el horario de cierre a las 4 a. m. en siete ciudades.

El SB 930 hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los peligros de extender los horarios de cierre.

El SB 930 eliminará las protecciones uniformes del horario de cierre actual a las 2 a. m., y ampliará aún más el consumo excesivo de alcohol, la pérdida de vidas, las lesiones y las molestias en todo el estado.

Según la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS), la mortífera conducción bajo los efectos del alcohol es un problema crónico que está empeorando en California .

(OTS), la mortífera conducción bajo los efectos del alcohol es un problema crónico que está empeorando en . El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos Comunitarios de EE. UU. descubrió que cada aumento de dos horas en el horario de cierre de los locales provoca un mayor número de lesiones por accidentes de tráfico y de ingresos en urgencias.

No existe el "control local" en las políticas del alcohol. El daño causado por la decisión de una ciudad de modificar los horarios de cierre "salpica" a las comunidades circundantes.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre más de 10,500 muertes al año relacionadas con el consumo de alcohol, y gasta $35 ,000 millones en costos totales y $14 ,500 millones en costos estatales.

ya sufre más de 10,500 muertes al año relacionadas con el consumo de alcohol, y gasta ,000 millones en costos totales y ,500 millones en costos estatales. El SB 930 subsidia y premia a aquellos que venden alcohol durante la madrugada a expensas de los contribuyentes.

TOME MEDIDAS para DETENER el SB 930: https://bit.ly/39c6Z6u o envíe JUSTICE al 313131

