Las tradiciones navideñas de San Antonio despiertan esperanza y alegría gracias al encendido anticipado de las luces en River Walk

SAN ANTONIO, 20 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva experiencia de cuatro millones de luces, con luminarias mexicanas a lo largo de River Walk y millones de luces nocturnas por toda la ciudad, son solo algunas de las alegres decoraciones del árbol navideño de San Antonio para este 2020. El bellamente decorado Travis Park del centro de la ciudad será la sede del árbol de navidad H-E-B, una pícea azul de 50 pies, y celebraciones con distanciamiento social recibirán a los visitantes que buscan una luz inspiradora durante la época festiva en San Antonio.

La esperanza navideña abunda en San Antonio, con cálidas atracciones que entusiasman a toda la familia. La temporada comienza la semana del 16 de noviembre, cuando River Walk de San Antonio se enciende por completo antes de lo habitual para traer la magia navideña a este año sin precedentes. Los tres primeros fines de semana de diciembre, la Fiesta de las Luminarias Ford regresa con más de 2000 luminarias a lo largo de las orillas de River Walk, mientras cantantes de Ford Holiday Boat Caroling se desplazan sobre embarcaciones a lo largo del río.

Por toda la ciudad, los visitantes encontrarán diferentes maneras de adentrarse en el espíritu navideño mientras disfrutan del cálido clima invernal de la ciudad:

Por primera vez, illumi-Night: A Magical Drive-thru Experience llenará el campo de los San Antonio Spurs con más de cuatro millones de luces centelleantes, junto a escenarios para fotografías, deliciosos dulces, exposiciones 3D y mucho más a lo largo de una experiencia de una milla para transitar en automóvil. El evento colaborará con los programas de Spurs Give, enfocados en la comunidad.

Para invitar a una tierra de fantasía salvaje invernal, las San Antonio Zoo's Whataburger Zoo Lights contarán con montajes lumínicos espectaculares inspirados en los animales, incluida una jirafa luminosa de 15 pies de alto. Los entusiastas de los espectáculos de luces disfrutarán de un show con un toque de inspiración latina en el Lakeside Light Show, que contará con tecnología de píxeles combinada con una banda sonora especialmente recopilada que reproducirá únicamente música latina. Los invitados pueden beber cocoa, tomar fotografías de globos de nieve, asar malvaviscos, montar camellos y hacer muchas cosas más.

Millones de luces centelleantes en Six Flags Fiesta Texas preparan el escenario para el evento anual del parque Holiday in the Park, donde las emocionantes atracciones se combinan con espectáculos musicales y visitas con distanciamiento social a Santa y a personajes de los Looney Toons.

Los visitantes encontrarán la exposición de luces navideñas más grande de Texas en la SeaWorld San Antonio's Christmas Celebration, donde las brillantes luces crean una atmósfera mágica a lo largo de 250 acres. El espectáculo de Elmo's Christmas Wish ofrece una oportunidad para bailar y cantar junto a amigos peludos mientras mariachis navideños aportan al parque un sonido auténtico de San Antonio.

Las Natural Bridge Caverns son el único lugar para encontrar a "Santa Claus de las cavernas" y villancicos que hacen eco dentro de una cueva situada a 180 pies bajo el suelo. Las festividades de Christmas at the Caverns también incluyen un Trail of Lights exterior de un tercio de milla, un laberinto navideño al aire libre, fogatas de navidad y entretenimiento en vivo en un entorno seguro.

La prioridad sobre la seguridad de la comunidad y los visitantes es una de las razones por las que San Antonio es uno de los mejores destinos navideños. Las comunidades cívica, empresarial y de asociaciones de San Antonio unieron fuerzas para asegurar que la ciudad mantenga la seguridad como el aspecto más importante mientras se recupera de la crisis causada por la COVID-19. Además, más de 2100 comercios locales han asumido el compromiso Greater. Safer. Para saber más sobre por qué San Antonio es una opción de viaje más segura, visite VisitSanAntonio.com/SaferSA.

Para obtener aún más imágenes llenas de luces y celebraciones navideñas, además de detalles sobre los eventos, que incluyen fechas, horarios y precios, diríjase a VisitSanAntonio.com/holidays.

