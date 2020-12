Laserfiche anuncia lista de palestrantes para a Empower 2021, incluindo o cofundador da Netflix, Marc Randolph

LONG BEACH, Califórnia, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Laserfiche - a principal provedora mundial de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios - anunciou hoje sua lista de palestrantes para a Empower 2021, a conferência anual da empresa. O evento será inteiramente on-line de 22 a 26 de fevereiro, reunindo profissionais de TI, líderes de negócios e a comunidade Laserfiche mais ampla. Os participantes terão a oportunidade de conhecer as últimas inovações em nuvem, gerenciamento de conteúdo empresarial e tecnologia de automação de processos, e poderão explorar estratégias para acelerar a transformação digital dentro de suas empresas. As informações sobre a inscrição, incluindo o Essential Pass gratuito, podem ser encontradas em empower.laserfiche.com.

Os participantes da conferência Empower conhecerão histórias de notáveis executivos de tecnologia, líderes de pensamento e organizações que encontraram maneiras de viabilizar a continuidade dos negócios, impulsionar o trabalho remoto e prosperar em meio às turbulências trazidas pela COVID-19. Os palestrantes da Empower 2021 incluirão, mas não estão limitados a:

Marc Randolph , cofundador e ex-CEO da Netflix, hoje empresário, consultor e investidor do Vale do Silício

, cofundador e ex-CEO da Netflix, hoje empresário, consultor e investidor do Vale do Silício Dr. Nicol Turner-Lee , membro sênior em Estudos de Governança e diretor do Centro de Inovação Tecnológica do The Brookings Institute, coeditor-chefe do TechTank

, membro sênior em Estudos de Governança e diretor do Centro de Inovação Tecnológica do The Brookings Institute, coeditor-chefe do TechTank Ted Ross , CIO da cidade de Los Angeles e gerente geral da Agência de Tecnologia da Informação

, CIO da cidade de e gerente geral da Agência de Tecnologia da Informação Kate O'Neill , CEO da KO Insights , futurista, autora e apresentadora do podcast "Tech Humanist"

Por ocasião da Empower 2021, a Laserfiche também lançou duas novas opções de passe: o "Essential Pass" gratuito, que inclui acesso a dois dias da Empower incluindo palestras, salão de exposições e aulas ao vivo selecionadas; e o "Power Pass", que concede aos participantes o acesso ilimitado à experiência digital Empower, incluindo cursos sob demanda e a biblioteca de treinamento de produtos Laserfiche. Os usuários da Laserfiche que buscam aproveitar a Empower ao máximo também podem inscrever-se para os passes exclusivos de "Treinamento Técnico" ou "Treinamento de Laboratório" que abordam tópicos de treinamento aprofundado de produtos com especialistas da Laserfiche. A Empower 2021 também compreenderá o Executive Leadership Summit, um fórum virtual exclusivo que analisará como as pressões econômicas transformaram um modelo de negócios centrado na tecnologia em todos os setores.

Além de oferecer aos participantes oportunidades de aprendizado relacionadas a mudanças na estratégia de transformação digital em sua organização e de receber treinamento e inspiração de produtos da Laserfiche, a Empower 2021 também proporcionará o networking e as surpresas agradáveis que os participantes passaram a esperar do evento anual. Para saber mais e inscrever-se para a Empower, acesse empower.laserfiche.com.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é a principal provedora de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera a forma de fazer negócios, permitindo aos líderes manter o foco no crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no modelo de escritório sem papel com gerenciamento de conteúdo corporativo. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações no aprendizado de máquinas e IA para capacitar empresas em mais de 80 países a atuar como um negócio digital. Clientes em todos os setores, entre eles governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura - utilizam a Laserfiche® para aumentar a produtividade, expandir seus negócios e proporcionar experiências aos clientes que priorizam o digital.

Os colaboradores da Laserfiche em escritórios em todo o mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

