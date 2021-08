Laserfiche lance un package d'automatisation des processus d'entreprise pour soutenir la réouverture numérique post-pandémie des organisations

LONDRES, 3 août 2021 /PRNewswire/ -- Laserfiche - principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'entreprise - a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un package Digital Reopening de modèles de processus préconstruits visant à soutenir les efforts des organisations pour restaurer, récupérer, réimaginer et reconstruire le travail dans un monde post-pandémique.

Le nouveau package est une extension d'une collection existante de plus de 100 modèles de solutions qui permettent aux utilisateurs de Laserfiche de télécharger des diagrammes de processus, des flux de travail, des champs de modèles et des rapports, qui peuvent tous être configurés pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques d'une organisation pour un déploiement rapide de la solution.

Linda Ding, directrice principale du marketing stratégique chez Laserfiche, a déclaré : « Laserfiche s'est engagé à soutenir les organisations de tous les secteurs d'activité dans leur réponse rapide à la pandémie. Nous avons travaillé avec des clients innovants, des leaders de l'industrie et des partenaires technologiques pour développer des modèles de flux de travail à faible code qui peuvent être déployés rapidement, dans le but d'accroître l'accessibilité des services et la visibilité des procédures de sécurité lorsque les employés, les clients, les étudiants et les électeurs en ont le plus besoin, et de redonner du temps aux dirigeants des organisations pour qu'ils se concentrent sur le bien-être de leurs communautés et l'avenir de leur entreprise. »

Le package comprend trois catégories d'automatisation des processus que les utilisateurs peuvent utiliser dans des contextes variés : intervention d'urgence à court terme, modernisation des flux de travail à moyen terme et transformation numérique à long terme. Les premières de ces nouvelles solutions sont disponibles dès maintenant, et des versions supplémentaires sont prévues pour août et octobre 2021. La version initiale comprend les solutions suivantes :

Le rapport quotidien des symptômes des employés permet un dépistage plus rapide des employés et favorise la sécurité au travail. La solution permet aux employés de soumettre un rapport quotidien de symptômes en ligne avant de commencer à travailler pour la journée. Un représentant des ressources humaines est averti par courrier électronique si un employé a une température élevée, signale des symptômes ou a été en contact avec une personne diagnostiquée avec le COVID-19. Ces employés sont alors informés par un e-mail automatisé qu'ils doivent rester chez eux et se reposer ou qu'il leur est recommandé de travailler à distance.

L'enquête sur l'expérience du travail à domicile soutient les efforts continus des employeurs pour surveiller le bien-être des employés qui travaillent à distance. Les employeurs peuvent utiliser cette solution d'enquête pour évaluer dans quelle mesure leurs employés s'adaptent au travail à domicile, ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Les questions de l'enquête peuvent être facilement adaptées aux besoins de l'organisation.

Le suivi de l'inventaire et la demande d'équipement permettent aux équipes informatiques de suivre le matériel fourni aux employés distants et de gérer l'inventaire des équipements. Pour suivre le matériel initialement utilisé au bureau, les employés fournissent les informations associées à leur matériel, comme le numéro d'identification de l'appareil, via un formulaire électronique. Ce formulaire peut également être utilisé pour demander du matériel supplémentaire. Lorsqu'une demande de matériel supplémentaire est soumise, un représentant informatique est automatiquement désigné pour attribuer le matériel à l'employé.

Le questionnaire de retour au travail permet aux employeurs de recueillir les informations nécessaires, telles que les symptômes des employés et le calendrier de retour au travail prévu, afin d'informer et de soutenir la stratégie de réouverture de l'entreprise. Sur la base des réponses des employés, ceux-ci peuvent être affectés à une cohorte ou à une phase spécifique qui s'aligne sur les conseils des autorités sanitaires locales, correspond à votre stratégie de réouverture et permet à votre organisation de gérer la capacité des bureaux.

La demande de congé COVID-19 permet de se conformer à la loi Families First Coronavirus Response Act, qui prévoit que les employés bénéficient d'un congé de maladie payé ou d'un congé médical et familial étendu pour des raisons liées au COVID-19. Un employé peut soumettre une demande de congé par le biais d'un formulaire en ligne ; elle est ensuite automatiquement assignée à un représentant des ressources humaines pour examen et approbation. Un e-mail automatique informe l'employé de l'approbation ou du refus de sa demande.

En plus de permettre le déploiement rapide de solutions automatisées, le package Digital Reopening donne aux organisations les outils pour suivre les demandes et traiter les données, ce qui permet une optimisation continue. Des organisations du monde entier ont tiré parti de Laserfiche tout au long de la pandémie, en développant une infrastructure informatique et des plans de continuité des activités robustes, et en transformant l'expérience numérique des employés et des clients lors de perturbations majeures. Pour en savoir plus sur la façon dont les organisations ont utilisé Laserfiche tout au long de la pandémie et dans la planification de l'avenir, visitez la page de ressource Digital Reopening de Laserfiche.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels à la demande offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plate-forme Laserfiche® accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises pour éliminer l'utilisation du papier au bureau. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Les clients issus de tous les horizons – gouvernement, éducation, services financiers, soins de santé, fabrication – font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

