L'Asie du Sud-Est et l'Inde sont pressenties pour devenir les marchés de croissance les plus lucratifs de la beauté de luxe en Asie Pacifique, selon le dernier rapport de LUXASIA et Kearney

SINGAPOUR, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international Kearney et LUXASIA, le principal constructeur de marques omnicanal d'Asie-Pacifique, ont récemment publié un livre blanc intitulé « Débloquer l'hypercroissance dans le secteur de la beauté de luxe en Asie » qui met en lumière les opportunités, les défis et les solutions pour les marques de luxe en Asie. Il révèle que l'Asie du Sud-Est (ASE) et l'Inde sont sur le point de devenir la destination de la prochaine « ruée vers l'or » en matière de beauté de luxe. Elles pourraient atteindre un potentiel de marché de 7,6 milliards de dollars américains d'ici à 2026, avec un TCAC prévu de 11 % entre 2021 et 2031. [1] Cette forte croissance devrait se poursuivre puisque la taille du marché a presque triplé en 10 ans.

The study unearths the opportunities, challenges, and solutions for luxury brands in Asia. Southeast Asia (excl. Singapore) and India are slated to be the next "gold rush" in Asia's luxury beauty, approaching an inflection point for accelerated growth.

Contrairement à la Chine, au Japon, à Singapour et à la Corée du Sud, les autres marchés de l'ASE et de l'Inde sont relativement non saturés, avec une présence limitée de marques internationales de beauté de luxe et de marques locales attirantes, et un potentiel de croissance important pour les dépenses de beauté de luxe par habitant. À mesure que ces économies mûrissent, les classes supérieures et moyennes devraient dépasser le milliard de personnes en 2026 [2], et davantage de consommateurs devraient passer de la consommation de masse à la consommation de luxe. Ceci constitue une occasion limitée, mais en or pour que les marques de beauté de luxe y pénètrent aujourd'hui et s'y épanouissent.

Cependant, l'exploitation de la croissance reste délicate dans l'ASE et en Inde en raison de la diversité des écosystèmes de marché. Les marques de luxe sont aujourd'hui confrontées à six défis majeurs dans cette région fragmentée, à savoir : les réseaux de vente omnicanaux multidimensionnels, les préférences locales hétérogènes en matière de produits, les approches marketing divergentes, les cadres règlementaires complexes, les paysages de chaîne d'approvisionnement coûteux et idiosyncratiques, et la sélection des partenaires dans un contexte d'asymétrie d'information.

En conséquence, le rapport décrit six impératifs d'exécution pour relever efficacement ces défis. Il s'agit notamment d'optimiser l'empreinte du commerce de détail pour créer des pôles d'expérience multipoints de contact, d'exploiter la croissance continue du e-commerce propre à chaque marché, de renforcer les capacités pour bénéficier de l'accélération du commerce social, de développer une compréhension approfondie des consommateurs locaux grâce à l'agrégation et à l'analyse des données, de tirer parti des partenaires logistiques pour bâtir un réseau solide et flexible, et de trouver les bons partenaires de construction de marque omnicanale.

Siddharth Pathak, associé principal et directeur des industries de consommation et du commerce de détail pour l'Asie Pacifique chez Kearney, a déclaré : « L'Asie du Sud-Est et l'Inde devraient être à l'ordre du jour de tous les directeurs généraux mondiaux du domaine de la beauté de luxe, car ces marchés s'apprêtent à prendre la tête de la prochaine étape de la croissance de la beauté de luxe. Pour sortir gagnantes dans un environnement concurrentiel, les marques doivent avoir une stratégie cohérente pour faire entendre leur voix et exploiter le pouvoir de la numérisation, de l'analyse des données et du soutien de l'écosystème pour améliorer leurs offres et leur résilience globale. »

Wolfgang Baier, directeur général du groupe LUXASIA, l'a confirmé et a ajouté : « Cette occasion en or de saisir une croissance accélérée ne peut pas être manquée. Les nouvelles marques doivent agir de toute urgence pour sécuriser la plateforme afin de croître. Les marques commerciales existantes doivent redynamiser leur présence omnicanale, en intégrant davantage d'agilité opérationnelle, pour mieux naviguer à travers les évolutions du marché. Fort de son expérience, de son réseau omnicanal étendu et de son expertise en matière de création de marques, LUXASIA est prêt à s'associer à toutes les marques de beauté de luxe pour une croissance et un succès à long terme en Asie du Sud-Est et en Inde. »

[1] Selon l'analyse d'Euromonitor et de Kearney–LUXASIA [2] Selon l'analyse de la Banque mondiale, d'Euromonitor et de Kearney–LUXASIA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2245303/Whitepaper_unravels_opportunities_challenges_solutions_luxury_brands_Asia_revealing_Southeast.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2245304/Southeast_Asia_markets_Malaysia_Thailand_Indonesia_Philippines_Vietnam_India_reaching.jpg

SOURCE LUXASIA