Sudeste Asiático e Índia devem se tornar os mercados de crescimento mais lucrativos para o setor de beleza de luxo na Ásia-Pacífico, segundo o último relatório da LUXASIA e da Kearney

SINGAPURA, 12 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria global Kearney e a LUXASIA, líder na construção de marcas omnicanal na região Ásia-Pacífico, lançaram recentemente um artigo técnico intitulado"Unlocking hyper-growth in Asia's luxury beauty landscape"("Desbloqueando o hipercrescimento no cenário de beleza de luxo da Ásia"), destacando as oportunidades, desafios e soluções para as marcas de luxo na Ásia. O artigo revela que o Sudeste Asiático (SEA) e a Índia estão prontos para ser a próxima "corrida do ouro" em beleza de luxo, atingindo um potencial de mercado de USD 7,6 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 11% entre 2021 e 2031.[1] Espera-se que esse forte crescimento continue e que o tamanho do mercado quase triplique em 10 anos.

Ao contrário da China, Japão, Singapura e Coreia do Sul, outros mercados no Sudeste Asiático e na Índia são relativamente não saturados, com presença limitada tanto de marcas internacionais de beleza de luxo quanto de marcas locais atraentes e um significativo potencial de aumento nos gastos per capita em beleza de luxo. Conforme essas economias amadurecem, prevê-se que as classes média e alta ultrapassem 1 bilhão de pessoas em 2026[2], com a expectativa de que mais consumidores migrem de produtos de massa para produtos de luxo. Assim, isso representa uma janela de oportunidades limitada, mas valiosa, para as marcas de beleza de luxo entrarem agora e prosperarem.

No entanto, o aproveitamento do crescimento continua sendo complicado na SEA e na Índia devido à diversidade dos ecossistemas de mercado. Atualmente, as marcas de luxo enfrentam seis grandes desafios nessa região fragmentada, que incluem: redes omnicanal multidimensionais; preferências heterogêneas de produtos locais; abordagens de marketing divergentes; estruturas regulatórias desafiadoras; cenários de cadeia de suprimentos caros e idiossincráticos; e seleção de parceiros em meio à assimetria de informações.

De forma correspondente, o relatório descreve seis imperativos de execução para enfrentar efetivamente esses desafios. Isso inclui a otimização da presença no varejo para criar centros de experiência de vários pontos de contato; aproveitar o crescimento contínuo do comércio eletrônico único para cada mercado; desenvolver capacidades para acompanhar a aceleração do comércio social; desenvolver uma compreensão profunda do consumidor local por meio da agregação de dados e análises; aproveitar parceiros logísticos para construir uma rede robusta e flexível; e obter sucesso com os parceiros certos para a construção da marca em todos os canais.

Siddharth Pathak, sócio sênior e diretor de indústrias de consumo e varejo para a Ásia-Pacífico da Kearney, disse: "O Sudeste Asiático e a Índia devem estar na agenda de todos os CEOs globais de beleza de luxo, já que esses mercados estão preparados para liderar a próxima etapa de crescimento da beleza de luxo. Para obter sucesso em um cenário competitivo, as marcas devem ter uma estratégia coesa para se destacar e aproveitar o poder da digitalização, análise de dados e suporte do ecossistema para aprimorar suas ofertas e resiliência geral".

O Dr. Wolfgang Baier, CEO do Grupo LUXASIA reafirmou isso e acrescentou: "Esta oportunidade única para capturar o crescimento acelerado não pode ser perdida. As marcas recém-chegadas ao mercado precisam agir com urgência para garantir a plataforma de crescimento. As marcas de mercado existentes devem rejuvenescer sua presença omnicanal, adicionando maior agilidade operacional para melhor aproveitar os desenvolvimentos do mercado. Com o respaldo de nosso histórico, de nossa profunda rede omnicanal e de nossa experiência na construção de marcas, a LUXASIA está pronta para fazer parceria com todas as marcas de beleza de luxo para um crescimento e sucesso de longo prazo no Sudeste Asiático e na Índia".

