L'assemblée générale annuelle de Nagarro du 21 juin 2023 adopte toutes les résolutions et accueille Christian Bacherl et Vishal Gaur au conseil de surveillance

MUNICH, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a tenu son assemblée générale annuelle à Munich le 21 juin 2023.

Les actionnaires ont voté à une large majorité en faveur de toutes les résolutions, y compris l'élargissement du conseil de surveillance à quatre membres, la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance et la possibilité d'organiser les prochaines assemblées générales annuelles au format virtuel.

Christian Bacherl a été nommé par les actionnaires au conseil de surveillance. Il avait dans un premier temps été nommé par le tribunal local de Munich à la demande de la société suite à la démission de Detlef Dinsel. Christian Bacherl est un ancien banquier devenu entrepreneur avec une expertise des marchés de capitaux et une vaste compréhension des marchés financiers.

Vishal Gaur a été nommé parmi les nouveaux membres du conseil de surveillance, portant le nombre de membres du Conseil de trois à quatre. Vishal Gaur est professeur de technologie, d'exploitation et de gestion de l'information et futur doyen de la Johnson School of Business de l'université Cornell, qui a récemment été classé par le Financial Times parmi les 10 meilleures au monde. Vishal Gaur apporte une compréhension académique et commerciale et a de nombreux succès à son actif, ayant conseillé des entreprises mondiales de technologie et de l'informatique.

« J'ai eu le plaisir d'interagir avec Manas Human et la haute direction de Nagarro ces dernières années. J'ai été impressionné par les nombreuses choses que j'ai vues, l'excellence des collègues, la culture horizontale et axée sur l'innovation de l'entreprise, et l'impulsion stratégique vers de nouveaux services logiciels en apprentissage automatique, en intelligence artificielle, en automatisation et en transformation numérique. Il ne fait aucun doute que Nagarro est une entreprise mondiale à croissance rapide avec une vision d'avenir. En tant que directeur indépendant de Nagarro, je suis très heureux de contribuer à ces forces », a déclaré Vishal Gaur.

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 19 000 personnes dans 34 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

