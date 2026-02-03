Lassen Peak beruft Dean Kueter, ehemaliger Exekutivdirektor der U.S. President's Commission on Law Enforcement, in seinen Beratungsausschuss

Leitete die erste umfassende Überprüfung der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden seit über 50 Jahren; verfügt über bundespolitisches Fachwissen und direkte Beziehungen zu den Sheriffs und Polizeichefs der Nation

BELLEVUE, Wash., 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gibt Lassen Peak die Ernennung von Dean M. Kueter, Jr. in seinen Beratungsausschuss bekannt. Herr Kueter ist Mitbegründer von Black Alpha International und verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Strafverfolgungspolitik auf Bundesebene, Behördenarbeit und nationale Verbandsführung. Durch seine Ernennung erhält das Unternehmen vertrauensvolle Beziehungen zu führenden Vertretern der Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land und einen direkten Einblick in die Art und Weise, wie die Behörden neue Technologien bewerten und annehmen - was die Position des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung stärkt.

Von 2019 bis 2022 - einem Zeitraum, in dem sowohl die COVID-19-Pandemie als auch landesweite Forderungen nach einer Polizeireform auftraten - leitete Kueter die erste umfassende Untersuchung des amerikanischen Strafrechtssystems seit über 50 Jahren und koordinierte Hunderte von Sachverständigen , um einen bahnbrechenden Bericht mit mehr als 150 Empfehlungen zu erstellen, darunter mehrere, die sich mit der Einführung von Technologien für die Strafverfolgung befassen. Im Justizministerium beriet er zwei US-Generalstaatsanwälte und gründete die Abteilung für die Koordinierung der staatlichen und lokalen Strafverfolgung, eine neue Abteilung des Justizministeriums, die direkt dem Generalstaatsanwalt unterstellt ist.

Zuvor war Herr Kueter Stabschef im Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office), der Behörde des Justizministeriums, die die größten Zuschussprogramme für die Anschaffung von Polizeitechnologie verwaltet. Außerdem war er fast ein Jahrzehnt lang Direktor für Regierungsangelegenheiten bei der National Sheriffs' Association, die landesweit mehr als 3.000 gewählte Sheriffs vertritt, und diente als Washingtoner Vertreter für die Major Cities Chiefs Association. Zu seiner bundespolitischen Arbeit gehört die Verabschiedung des Bulletproof Vest Partnership Grant Act, mit dem mehr als 573 Millionen Dollar für die Ausrüstung von Polizisten mit Schutzwesten bereitgestellt wurden.

Hatch Graham, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Lassen Peak, sagte: „Dean Kueter hat zwei Generalstaatsanwälte beraten, die erste Präsidentenkommission zur Strafverfolgung seit über einem halben Jahrhundert geleitet und unterhält vertrauensvolle Beziehungen zu Sheriffs und Polizeichefs im ganzen Land. Bei der Vorbereitung des Pilotprojekts mit den Strafverfolgungsbehörden wird Deans Fachwissen über die Bundespolitik, die Finanzierungswege für Zuschüsse und die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden von unschätzbarem Wert sein".

„Während meiner gesamten Laufbahn habe ich mich darauf konzentriert, Strafverfolgungsbeamte mit den Werkzeugen und Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um ihre Arbeit sicher und effektiv zu erledigen", sagte Dean Kueter. „Die körperliche Durchsuchung ist nach wie vor einer der gefährlichsten Momente der Polizeiarbeit, sowohl für die Beamten als auch für die Bürger. Die Technologie von Lassen Peak ist ein Beispiel für die Art von Innovation, die sich die Kommission des Präsidenten vorgestellt hat: Lösungen, die die Sicherheit der Beamten erhöhen und gleichzeitig die verfassungsmäßigen Rechte der Gemeinden, denen sie dienen, respektieren. Es ist mir eine Ehre, diese Mission zu unterstützen".

Lassen Peak ist ein in Seattle, Washington, ansässiger Pionier im Bereich der Submillimeterwellen-Technologie, der gegründet wurde, um den gefährlichsten Reibungspunkt der modernen Polizeiarbeit zu beseitigen: die körperliche Abtastung. Das Unternehmen hat ein vielfältiges Berater- und Komitee-Team zusammengestellt, das früher Schlüsselpositionen in Amerikas führenden Strafverfolgungs- und Bürgerrechtsorganisationen innehatte, darunter die des General Counsel der ACLU, des Executive Director der President's Commission on Law Enforcement, des President of the National Organization of Black Law Enforcement Executives, des CIO der US-Regierung, des LAPD Commanding Officer, des President of the National Association of Women Law Enforcement Executives, und andere.

