Lassen Peak nomme Dean Kueter, ancien directeur exécutif de la Commission présidentielle américaine sur l'application de la loi, à son comité consultatif

A mené le premier examen complet des forces de l'ordre américaines depuis plus de 50 ans ; apporte son expertise en matière de politique fédérale et ses relations directes avec les shérifs et les chefs de police du pays

BELLEVUE, Wash., 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Lassen Peak annonce la nomination de Dean M. Kueter Jr. à son comité consultatif. M. Kueter est cofondateur de Black Alpha International, et il apporte son expérience dans les domaines de la politique fédérale en matière d'application de la loi, des opérations des agences et de la direction d'associations nationales. Sa nomination permet d'établir des relations de confiance avec les responsables des forces de l'ordre dans tout le pays et d'avoir une vision directe de la manière dont les agences évaluent et adoptent les nouvelles technologies, ce qui renforce la position de l'entreprise à l'heure où elle s'apprête à commercialiser ses produits.

Dean M. Kueter, Jr.

De 2019 à 2022 - une période qui a été marquée par la pandémie de COVID-19 et par des appels nationaux à la réforme de la police - M. Kueter a dirigé le premier examen complet du système de justice pénale américain depuis plus de 50 ans, coordonnant des centaines de témoins experts pour produire un rapport historique contenant plus de 150 recommandations, dont plusieurs concernent l'adoption de la technologie par les forces de l'ordre. Au ministère de la justice, il a conseillé deux procureurs généraux des États-Unis et a créé la State and Local Law Enforcement Coordination Section, une nouvelle division du ministère de la justice dépendant directement du procureur général.

Avant d'occuper ces fonctions, M. Kueter a été chef de cabinet à l'Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office), l'agence du ministère de la justice qui administre les plus importants programmes de subventions pour l'acquisition de technologies policières. Au cours de sa carrière, il a également occupé pendant près de dix ans le poste de directeur des affaires gouvernementales à la National Sheriffs' Association, qui représente plus de 3 000 shérifs élus dans tout le pays, et a été représentant à Washington de la Major Cities Chiefs Association. Il est notamment l'auteur du Bulletproof Vest Partnership Grant Act, qui a permis d'allouer plus de 573 millions de dollars à l'équipement des policiers en gilets pare-balles.

Hatch Graham, cofondateur, président et directeur général de Lassen Peak, a déclaré : « Dean Kueter a conseillé deux procureurs généraux, dirigé la première commission présidentielle sur l'application de la loi depuis plus d'un demi-siècle et entretient des relations de confiance avec les shérifs et les chefs de police de tout le pays. Alors que nous nous préparons à piloter avec les forces de l'ordre, l'expertise de Dean en matière de politique fédérale, de voies de financement des subventions et d'opérations des forces de l'ordre sera inestimable ».

« Tout au long de ma carrière, je me suis attaché à fournir aux forces de l'ordre les outils et les ressources dont elles ont besoin pour faire leur travail de manière sûre et efficace », a déclaré le doyen Kueter. « La fouille corporelle reste l'un des moments les plus dangereux de l'activité policière, tant pour les agents que pour les citoyens. La technologie de Lassen Peak illustre le type d'innovation envisagé par la Commission présidentielle : des solutions qui renforcent la sécurité des agents tout en respectant les droits constitutionnels des communautés qu'ils servent. Je suis honoré de soutenir cette mission ».

